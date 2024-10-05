5日、京都競馬場5Rで行われた新馬戦(2歳・芝1600m・15頭)は、先手を取ってそのまま逃げ切った岩田望来騎手騎乗の3番人気テレサ(牝2、栗東・吉岡辰弥厩舎)が、2番手から食い下がった4番人気アイサンサン(牝2、栗東・佐々木晶三厩舎)に1馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分34秒4(良)。

さらに1馬身差の3着に7番人気グラフィティアート(牡2、栗東・石橋守厩舎)が入った。なお、1番人気アドマイヤズーム(牡2、栗東・友道康夫厩舎)は4着に、2番人気レベルスルール(牡2、栗東・池江泰寿厩舎)は5着に終わった。

勝ったテレサは、父アドマイヤマーズ、母タムニア、その父Nathanielという血統。

【勝ち馬プロフィール】

◆テレサ(牝2)

騎手:岩田望来

厩舎:栗東・吉岡辰弥

父:アドマイヤマーズ

母:タムニア

母の父:Nathaniel

馬主:近藤英子

生産者:ノーザンファーム

【全着順】

1着 テレサ 3人気

2着 アイサンサン 4人気

3着 グラフィティアート 7人気

4着 アドマイヤズーム 1人気

5着 レベルスルール 2人気

6着 メイショウゴールド 8人気

7着 スキャットメロディ 9人気

8着 アラック 14人気

9着 ペイドラロワール 6人気

10着 クリノラピダス 12人気

11着 マニーヒーロー 10人気

12着 デュジャック 5人気

13着 メイショウクロバト 13人気

14着 イヤーワーム 11人気

15着 ユウトザドリーム 15人気