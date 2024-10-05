【京都5R新馬戦結果】アドマイヤマーズ産駒テレサが逃げ切り勝ち
5日、京都競馬場5Rで行われた新馬戦(2歳・芝1600m・15頭)は、先手を取ってそのまま逃げ切った岩田望来騎手騎乗の3番人気テレサ(牝2、栗東・吉岡辰弥厩舎)が、2番手から食い下がった4番人気アイサンサン(牝2、栗東・佐々木晶三厩舎)に1馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分34秒4(良)。
さらに1馬身差の3着に7番人気グラフィティアート(牡2、栗東・石橋守厩舎)が入った。なお、1番人気アドマイヤズーム(牡2、栗東・友道康夫厩舎)は4着に、2番人気レベルスルール(牡2、栗東・池江泰寿厩舎)は5着に終わった。
勝ったテレサは、父アドマイヤマーズ、母タムニア、その父Nathanielという血統。
【勝ち馬プロフィール】
◆テレサ(牝2)
騎手:岩田望来
厩舎:栗東・吉岡辰弥
父:アドマイヤマーズ
母:タムニア
母の父:Nathaniel
馬主:近藤英子
生産者:ノーザンファーム
【全着順】
1着 テレサ 3人気
2着 アイサンサン 4人気
3着 グラフィティアート 7人気
4着 アドマイヤズーム 1人気
5着 レベルスルール 2人気
6着 メイショウゴールド 8人気
7着 スキャットメロディ 9人気
8着 アラック 14人気
9着 ペイドラロワール 6人気
10着 クリノラピダス 12人気
11着 マニーヒーロー 10人気
12着 デュジャック 5人気
13着 メイショウクロバト 13人気
14着 イヤーワーム 11人気
15着 ユウトザドリーム 15人気