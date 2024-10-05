2歳新馬戦を制したテレサ(c)netkeiba

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　5日、京都競馬場5Rで行われた新馬戦(2歳・芝1600m・15頭)は、先手を取ってそのまま逃げ切った岩田望来騎手騎乗の3番人気テレサ(牝2、栗東・吉岡辰弥厩舎)が、2番手から食い下がった4番人気アイサンサン(牝2、栗東・佐々木晶三厩舎)に1馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分34秒4(良)。

　さらに1馬身差の3着に7番人気グラフィティアート(牡2、栗東・石橋守厩舎)が入った。なお、1番人気アドマイヤズーム(牡2、栗東・友道康夫厩舎)は4着に、2番人気レベルスルール(牡2、栗東・池江泰寿厩舎)は5着に終わった。

　勝ったテレサは、父アドマイヤマーズ、母タムニア、その父Nathanielという血統。

【勝ち馬プロフィール】
◆テレサ(牝2)
騎手:岩田望来
厩舎:栗東・吉岡辰弥
父:アドマイヤマーズ
母:タムニア
母の父:Nathaniel
馬主:近藤英子
生産者:ノーザンファーム

【全着順】
1着　テレサ　3人気
2着　アイサンサン　4人気
3着　グラフィティアート　7人気
4着　アドマイヤズーム　1人気
5着　レベルスルール　2人気
6着　メイショウゴールド　8人気
7着　スキャットメロディ　9人気
8着　アラック　14人気
9着　ペイドラロワール　6人気
10着　クリノラピダス　12人気
11着　マニーヒーロー　10人気
12着　デュジャック　5人気
13着　メイショウクロバト　13人気
14着　イヤーワーム　11人気
15着　ユウトザドリーム　15人気