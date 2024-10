盗作疑惑が浮上も…ドラマ「となりのMr․パーフェクト」のOST作曲家が反論

歌手のペク・イェリンが「となりのMr.パーフェクト」のOST(挿入歌)「What are We」に盗作疑惑を提議した中、この曲の作曲家が反論した。「What are We」の作曲家であるwhyminsuは4日、自身のSNSを通じて「たくさんの連絡とメッセージをもらって、今の状況について知った」とし、自分の立場を明かした。彼は「この曲を聴いて不快に思ったすべての方とドラマ関係者の皆さん、歌を歌ってくれたハ・ソンウンさんに意図せずご迷惑をおかけしたこと、深くお詫びする」と謝罪。

そして「ただ、『What are We』を作業しながら、ペク・イェリンさんの『0310』はまったく参考していないことは確実にお伝えできる」とし、「万が一の部分を確認するために、2曲をより細密に分析し、どのような類似性があるのかを確認した。メロディを詳しく分析してみても、同じ部分がない」と、盗作疑惑に反論した。そして「やっとの機会を通じて曲を発表することになった新人作曲家の立場から、盗作疑惑というのは非常に恐ろしい烙印だ」とし、「そのため、恐れがあるからこそ正確に話すと、『0310』を真似て作業していないことをもう一度お伝えする」と強調した。これと共に彼は、自身が作曲した「What are We」とペク・イェリンの「0310」のコードとメロディ、進行などを整理した楽譜を添付した。これに先立って、ハ・ソンウンが歌った「となりのMr.パーフェクト」のOST「What are We」がネット上でペク・イェリンの楽曲「0310」と似ていると指摘された。これをうけ、ペク・イェリンは自身のSNSアカウントを通じて「盗作は恥じるべきことだ」とし、「私の曲が気に入ったのならば、先に私に尋ねるべきだ」と批判した。