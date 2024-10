映画『ハリー・ポッター』に登場する“動く新聞”を最新技術で再現した動画が、SNSで1300万件以上表示され、大きな反響が寄せられている。

【映像】「日刊予言者新聞」が動く様子

話題となっているのは、フレキシブルディスプレイと呼ばれる非常に薄く柔軟性を持つ最新のデバイスを使用し、ハリー・ポッターシリーズに登場する「日刊予言者新聞」を現実に再現した動画。劇中の新聞は、魔法のインクで刷られており、魔法界で起こった出来事を動く写真や文字で読者に伝えてくれるという設定だ。

フレキシブルディスプレイは折り畳み式のスマートフォンや湾曲したPCモニターなどの最新ガジェット製品に使用されており、投稿者はこのディスプレイで以前から様々な作品を制作。それらをSNSに投稿したところ、特に海外のユーザーから「ハリー・ポッターの動く新聞みたいだ」というコメントが殺到したため、今回の再現に至ったという。

この動画を見た人からは「すばらしい…ついにこれが現実に…!」「えー!すごいほんと魔法みたい!」「wow!! its really cool!! so its not VFX nor CG, its real?!(わあ!!本当にかっこいい!!VFXでもCGでもなく、本物なの?!)」などのコメントが寄せられ、投稿は1300万件以上、表示されている。(ABEMA『週刊BUZZ動画』より)