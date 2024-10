イギリス・ロンドンにある市場調査企業・MIDiA RESEARCHが、ゲーマーが最も好むゲームの種類に関する調査を実施しました。近年はオンラインマルチプレイ要素を含むゲームが多数登場していますが、ゲーマーの大半は1人プレイのゲームを好んでいることが明らかになっています。Most gamers prefer single-player gameshttps://www.midiaresearch.com/blog/most-gamers-prefer-single-player-games

New Data Shows 53 Percent Of Players Prefer Single-Player Gameshttps://kotaku.com/survey-data-study-53-percent-gamers-singleplayer-pvp-1851665722近年のゲーム市場では「ライブサービス型ゲーム」と呼ばれる、基本プレイ無料でコンテンツを継続的にリリースしていくタイトルが人気を集めています。ライブサービス型ゲームの代表例としては、League of Ledgendsやフォートナイト、Robloxなどが挙げられます。ライブサービス型ゲームは多くの注目とエンゲージメントを奪うため、同分野にはまだチャンスがあるものの、「新しいライブサービス型ゲームがヒットして独自の地位を確立するたび、新規参入者が市場に参入する余地は少なくなっていきます」とMIDiA RESEARCHは指摘しました。多くのゲーム企業がライブサービス型ゲームの開発に取り組んでおり、Crystal DynamicsはMarvel's Avengers、EA傘下のBioWareはAnthem、プラチナゲームズはBabylon's Fall、Microsoft傘下のArkane StudiosはRedfallといったライブサービス型ゲームを多額の費用を投じて開発してきましたが、「どれも悲惨な結果に終わっている」とMIDiA RESEARCHは指摘。これらのゲームスタジオが取るべき戦略は「これまでうまくいっていた1人プレイゲームの開発に戻ること」であるとMIDiA RESEARCHは主張しています。MIDiA RESEARCHはこれを裏付けるデータとして、2023年第1四半期(1〜3月)から2024年第1四半期(1〜3月)にアメリカ・イギリス・オーストラリア・カナダ・ドイツ・フランス・ポーランド・トルコ・南アフリカのゲーマーを対象に実施された消費者調査を公開しました。以下のグラフはユーザーが最も好むゲームの種類を年齢層別(横軸)にまとめたもの。エメラルド色がPVE、紫色が協力プレイゲーム、紺色がオンラインPVP、水色が1人プレイゲームです。10代から20代前半の若いゲーマーはオンラインPVPを最も好むゲームの種類として挙げていますが、25歳以上のゲーマーは1人プレイのゲームを好むと回答しています。特に、年齢を重ねるごとに1人プレイゲームを好む傾向が高まっているのが特徴です。なお、全年齢層の平均だと1人プレイゲームを最も好むというゲーマーの割合は53%にもおよびます。MIDiA RESEARCHは調査結果をベースに、「若い世代は社交的な遊びを重視しますが、20代半ばになると生活はより忙しくなります。生活上の都合でライブサービス型ゲームを定期的にプレイすることが難しくなり、友人と一緒にプレイする時間を確保することがより困難になります。そのため、25歳以上のゲーマーをターゲットとする場合は、1人プレイゲームを開発することが推奨されます」と記しました。MIDiA RESEARCHは近年成功した1人プレイゲームの事例として、任天堂のゼルダの伝説シリーズやMarvel's Spider-Manといった人気IPだけでなく、ELDEN RINGや黒神話:悟空といった完全新作も含まれると指摘しました。なお、モバイルゲーマーに対する同様の調査でも、モバイルゲーマーの58%が1人プレイゲームを最も好むことが明らかになっています。多くのモバイルゲームがマルチプレイヤーゲームプレイとオンラインソーシャル機能を特徴としているのに対して、多くのユーザーはそれらの機能をそれほど重視しているわけではないことが判明したわけです。海外ゲームメディアのKotakuは「このデータは1人プレイゲームが依然として人気であることを示していますが、ゲームパブリッシャーがライブサービス型ゲームの開発を止めるとは思えません。また、1人プレイゲームはライブサービス型ゲームと同様に開発費が高く、開発には長い時間がかかります。一方、ライブサービス型ゲームは大規模なユーザーを獲得することができれば、何年もかけてサービスを継続しながら、多額の収益を上げることが可能です」と指摘しました。