櫻坂46、三期生・村井優が初センターのBACKS曲「僕は僕を好きになれない」MV公開

■和の世界観のなか、アクロバティックで特徴的なダンスと憂いに溢れた表情が際立つMV

櫻坂46の10thシングル「I want tomorrow to come」(10月23日発売)に収録される、BACKSメンバーによる楽曲「僕は僕を好きになれない」のMVが公開された。

三期生の村井優が初めてセンターを務めており、和の世界観のなか、アクロバティックで特徴的なダンスと憂いに溢れた表情が際立つ映像となっている。MV監督は、櫻坂46の楽曲では初となるG2 Yuki Tsujimotoが担当。

櫻坂46は、7thシングルより選抜メンバーとBACKSメンバーに分かれたフォーメーションを組んでおり、2024年はすでに3度の『BACKS LIVE!!』を成功させている。『10th Single BACKS LIVE!!』も12月3日・4日・5日の3日間、千葉・幕張イベントホールにて開催される。

『BACKS LIVE!!』のテーマである「私たちで、櫻坂46を、強くする。」というキャッチのとおり、リリースごとに進化しているBACKSメンバーがどうグループを強くしていくのか注目だ。

リリース情報

2024.10.04 ON SALE

DIGITAL SINGLE「僕は僕を好きになれない」

2024.10.23 ON SALE

SINGLE「I want tomorrow to come」

櫻坂46 OFFICIAL SITE

https://sakurazaka46.com/