BIGBANG、約9年ぶりに「MAMA」のステージに？出演の報道にCJ EMNがコメント

BIGBANGのステージを約9年ぶりに「MAMA」で見ることができるだろうか。5日、韓国のあるメディアは、BIGBANGが11月に開催される「2024 MAMA AWARDS」でステージを議論中だと報じた。しかし、まだ出演が確定したわけではない。CJ EMNの関係者は同日午前、OSENに「『MAMA AWARDS』の出演アーティストはまだ決定していない」と明らかにした。

これに先立って、BIGBANGは今年8月に行われたSOLの単独コンサート「TAEYANG 2024 TOUR 'THE LIGHT YEAR' IN SEOUL」を通じてサプライズステージを披露した。当時、D-LITEがSOLとのデュエットステージを行い、続いて、公演を観覧中だったG-DRAGONもステージに上がり、大きな話題を集めた。久しぶりに集まった彼らのパフォーマンスにファンの反応も熱かった。これにより、「MAMA AWARDS」でBIGBANGののステージが実現するかどうかに関心が集まっている。これが実現した場合、「MAMA AWARDS」のステージに上がるのは2015年以来、約9年ぶりだ。G-DRAGONは今年下半期のカムバックを控えて最近、tvNバラエティ番組「ユ・クイズ ON THE BLOCK」の収録に参加した。D-LITEは自身のYouTubeチャンネルを通じてファンと交流しており、SOLはアジアツアーを展開中だ。「2024 MAMA AWARDS」は、米国LA現地時間の11月21日にドルビー・シアターで、11月22日と23日に京セラドーム大阪で開催される予定だ。