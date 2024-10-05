来週の【重要イベント】景気動向指数、米消費者物価、オプションSQ (10月7日～13日) 来週の【重要イベント】景気動向指数、米消費者物価、オプションSQ (10月7日～13日)



―――――――――――――――――――10月 7日 (月) ――

◆国内経済

★8月景気動向指数 (14:00)

・消費活動指数 (14:00)

・10月日銀地域経済報告・さくらリポート

◆国際経済ｅｔｃ

★中国（国慶節）市場休場

・ドイツ8月製造業新規受注 (15:00)

・ユーロ圏8月小売売上高 (18:00)

・米国8月消費者信用残高 (8日4:00)

・ノーベル生理学・医学賞の発表

・ユーロ圏財務相会合

・北朝鮮が最高人民会議を開催



―――――――――――――――――――10月 8日 (火) ――

◆国内経済

・8月全世帯家計調査 (8:30)

・8月毎月勤労統計 (8:30)

・8月国際収支 (8:50)

・月間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・9月景気ウォッチャー調査 (14:00)

・30年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ8月鉱工業生産 (15:00)

・米国8月貿易収支 (21:30)

・EU経済・財務相理事会（ECOFIN）

・ノーベル物理学賞の発表

・米国3年国債入札

【海外決算】

[米]ペプシコ

◆新規上場、市場変更 など

★ケイ・ウノ <259A> ：名証Ｎ上場



―――――――――――――――――――10月 9日 (水) ――

◆国内経済

・9月工作機械受注 (15:00)

・臨時国会会期末

・衆議院解散

◆国際経済ｅｔｃ

・韓国（ハングルの日）市場休場

・ドイツ8月貿易収支 (15:00)

・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)

・米国8月卸売在庫[確報値] (23:00)

・米国8月卸売売上高[確報値] (23:00)

・米国石油在庫統計 (23:30)

・FOMC (9月17日～18日開催分) 議事要旨 (10日3:00)

・ノーベル化学賞の発表

・インド中銀が政策金利を発表

・ニュージーランド中銀が政策金利を発表

・米国10年国債入札

◆新規上場、市場変更 など

〇Ｃ＆Ｆロジ <9099> [東証Ｐ]：上場廃止



―――――――――――――――――――10月10日 (木) ――

◆国内経済

・9月国内企業物価 (8:50)

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・9月都心オフィス空室率 (11:00)

・生活意識に関するアンケート調査 (13:30)

・8月特定サービス産業動態統計 (13:30)

・ゴルフ「日本オープン」 (～13日)

・5年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・台湾市場休場

★米国9月消費者物価指数 (21:30)

・米国新規失業保険申請件数 (21:30)

・米国9月月次財政収支 (11日3:00)

・テスラ がイベント開催（自動運転タクシーを発表の見通し）

・ノーベル文学賞の発表

・米国30年国債入札

【海外決算】

[米]デルタエアラインズ /[印]タタコンサル

◆新規上場、市場変更 など

〇ＵＭＣエレ <6615> [東証Ｐ]：名証Ｍ上場 (重複上場)



―――――――――――――――――――10月11日 (金) ――

◆国内経済

★オプションSQ

・9月マネーストックM2 (8:50)

・9月投信概況 (15:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・香港市場休場

・英国8月月次GDP (15:00)

・ドイツ9月消費者物価指数[確報値] (15:00)

・米国9月生産者物価指数 (21:30)

・米国10月ミシガン大学消費者信頼感指数 (23:00)

・ノーベル平和賞の発表

【海外決算】

[米]JPモルガン・チェース 、ウェルズファーゴ

◆新規上場、市場変更 など

★オルツ <260A> ：東証Ｇ上場



―――――――――――――――――――10月12日 (土) ――

◆国際経済ｅｔｃ

★中国9月消費者物価指数 (10:30)

★中国9月生産者物価指数 (10:30)



―――――――――――――――――――10月13日 (日) ――

特になし



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。





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