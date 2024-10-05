ÂçÃ«¤¬½é¤á¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¥á¥¸¥ã¡¼¤Ø¤Î»×¤¤¡Ö¼«Ê¬¤ËÇ¯Êð30²¯±ß¡¢Áí³Û200²¯±ß¤Î²ÁÃÍ¡©¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡Ä¡×¡ÚÆÃÊÌºÆ·Ç ÂçÃ«æÆÊ¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û#5
2017Ç¯1·î¡¢22ºÐ¤ÎÂçÃ«
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê30¡Ë¤Ï²áµî¤Ë3ÅÙ¡¢Æü´©¥²¥ó¥À¥¤¤ÎÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£1ÅÙÌÜ¤Ï¤Þ¤ÀÆó½½ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÆþÃÄ2Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥óÃæ¡£ËÜ³ÊÅª¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ÆóÅáÎ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½é¡¹¤·¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂçÃ«¤â¡¢²ó¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¸ì¤ê¸ý¤Ë¤âÍî¤ÁÃå¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£º£¤äÀ¤³¦°ì¤Î¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÃ«¤¬¤½¤Î»þ¡¹¤Ç¤Ê¤Ë¤ò¹Í¤¨¡¢¤Ê¤Ë¤ò»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£²þ¤á¤ÆÆÉ¤ßÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÂçÃ«¤Îº£¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡áÆÃÊÌºÆ·Ç ÂçÃ«æÆÊ¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¦¡Û¤«¤Ä¤Æ¤ÎÂçÃ«¤¬»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¡ÖÅêÂÇ¤ÎÍýÁÛ¡× Èò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¸ç¤Ã¤¿¡Ö±Ê±ó¤Î²ÝÂê¡×¤È¤Ï
¡¡ÂçÃ«¤¬À®¤·¿ë¤²¤¿Á°¿ÍÌ¤Åþ¤ÎÂçµÏ¿¡Ö54-59¡×¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢²áµî¤ÎÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»ö¤òÆÃÊÌ¸ø³«¤¹¤ë¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡·ë²ÌÅª¤Ë¤³¤ÎÇ¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¡¢Æþ»¥À©ÅÙ¤Ç³¤¤òÅÏ¤Ã¤¿¡£16Ç¯¥ª¥Õ¤Î·ÀÌó¹¹²þ¤ÇµåÃÄ¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤òÍÆÇ§¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤µ¤Ã¤½¤¯¡ÖÇ¯Êð30²¯±ß¤Î200²¯±ß·ÀÌó¡×¤ÈÁû¤¤¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢ÂçÃ«¤Ï¼«¤é¤Î¡Ö²ÁÃÍ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï2017Ç¯¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î¡ÚÁ°ÊÔ¡Û¡£
¡¼¡¼¤Þ¤º¤ÏºòÇ¯11·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿WBC¶¯²½»î¹ç¤Î¤³¤È¤«¤é¡£¥á¥¥·¥³ÂåÉ½¤Î¥¨¥¤¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¡Ê34=¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î4ÈÖÂÇ¼Ô¡Ë¤È¤Ï¤É¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
¡Ö¥´¥ó¥¶¥ì¥¹Áª¼ê¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤¤¤ä¡¢¤â¤¦¡¢¥Õ¥Ä¡¼¤ËÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤«¡¢¥Õ¥Ä¡¼¤ËÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×
¡¼¡¼¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¤«¡£ÂÇ·âµ»½Ñ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤È¤«¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤ó¤ÊÂç¤·¤¿ÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¾éÃÌ¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¶µ¤¨¤Æ¤è¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤ó¤Ê³Ú¤·¤¤²ñÏÃ¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡×
¡¼¡¼¤â¤é¤Ã¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤Ë¤Ï²¿¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
¡ÖË¹»Ò¤È¤«¥Ñ¡¼¥«¤È¤«¡Ä¡Ä¡×
¡¼¡¼¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤¿¤â¤Î¡©
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤È¤Ï¥´¥ó¥¶¥ì¥¹Áª¼ê¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤È¤«¡×
¡¼¡¼ÂÐÀï¤·¤¿Åê¼ê¤ÎÃæ¤Ç¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¤ª¼ê¾å¤²¤À¤È»×¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡Ö¤ª¼ê¾å¤²¤À¤Ê¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡Ê¥ª¥ê¥Ð¡¼¡Ë¥Ú¥ì¥¹Áª¼ê¡Ê35=¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¡¢¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»69¾¡¤Îº¸ÏÓ¡Ë¤È¤«¤Ï¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Äµ¡²ñ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡×
¡¼¡¼WBCµå¤ò»È¤Ã¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ãÏÂ´¶¤Ï¡©
¡Ö¤½¤ê¤ã¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç°ãÏÂ´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë²á¾ê¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¤³¤Î²¿¥«·î¤ä¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤ï¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡£¤½¤ì¤Ê¤é¤Ðµ¤¤Ë¤»¤º¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤À¤È»×¤Ã¤ÆÅê¤²¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¼¡¼°ÊÁ°¡¢¥«¡¼¥·¥ç¥¦¡Ê28=¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¨¡¼¥¹¡Ë¤¬Æ´¤ì¤À¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Æ´¤ì¤Î¥á¥¸¥ã¡¼µåÃÄ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÖµåÃÄ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬¹Ô¤¯µåÃÄ¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Áª¼ê¤¬¹Ô¤¯µåÃÄ¤Ð¤«¤êÆüËÜ¤Ç¤Ï¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦µåÃÄ¤Ð¤«¤êÌÜ¤ËÉÕ¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÆÃ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤µåÃÄ¤È¤«¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¼¡¼Æþ»¥À©ÅÙ¤Ï°ÜÀÒ¶âÉÕ¤FA¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£´õË¾¤¹¤ëµåÃÄ¤Ë¹Ô¤±¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ì¤ëµåÃÄ¤¬¤¤¤¤¤È¤«¡¢ÂÎ¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ÆÃÈ¤«¤¤¾ì½ê¤¬¤¤¤¤¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤Þ¤¡¡¢¹Ô¤¯¤È·è¤á¤Æ¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡Ä¡Ä¤Ê¤«¤Ê¤«¤Í¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¼¡¼·ÀÌó¹¹²þ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤òÍÆÇ§¤µ¤ì¤ë°ÊÁ°¤Ë¡¢µåÃÄ¤È¥á¥¸¥ã¡¼¹Ô¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡Ö¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡¢¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£±þ±ç¤Ï¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡×
¡¼¡¼±þ±ç¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡©
¡ÖÆþÃÄ¤·¤¿·Ð°Þ¤â¡¢ËÍ¤¬¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¡¢µåÃÄ¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê±þ±ç¤Ï¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¾ïÆüº¢¤«¤é´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×
¡¼¡¼ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÁá¤¯¤â¡ÖÇ¯Êð30²¯±ß¤Î200²¯±ß·ÀÌó¡×¤Ê¤É¤ÈÁû¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ë¤½¤ì¤À¤±¤Î²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£¤Þ¤À¡¢1µå¤â¸þ¤³¤¦¤ÇÅê¤²¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¸þ¤³¤¦¤Ç°ì²ó¤âÀ®ÀÓ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£³èÌö¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¡¢¤À¤ì¤¬Ê¬¤«¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡£¤½¤ì¤ÏÆüËÜ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¤É¤¦¤È¤«¡¢¸þ¤³¤¦¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¤É¤¦¤È¤«¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤³¤Ã¤Á¤ËÍè¤ë³°¹ñ¿Í¤Ç¤âÀ®¸ù¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤ì¤Ð¼ºÇÔ¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¸þ¤³¤¦¤ÎÀ®ÀÓ¤ÈÈæÎã¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡×
¡¼¡¼¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢¼«¿®¤¬¤¢¤ë¿Í¤¬³¤¤òÅÏ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¼«¿®¤¬²êÀ¸¤¨¤¿¤È¤¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ä¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¹Ô¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ËÍ¤¬¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡¢°ì¼ï¤ÎÆ´¤ì¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤ä¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤«¡¢¤ä¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤¬°ìÈÖÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¡£¤½¤¦»×¤¦¤«¤é¹Ô¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡ÂçÃ«¤¬¤³¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡ÖÅêÂÇ¤ÎÍýÁÛ¡×¡¢Èò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¸ç¤Ã¤¿¡Ö±Ê±ó¤Î²ÝÂê¡×¤È¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡£
¡ü´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡áÆÃÊÌºÆ·Ç ÂçÃ«æÆÊ¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¦¡Û¡Ä¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¡£