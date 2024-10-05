坂井真紀が山手線でぶらり途中下車の旅
2024年10月5日放送の「ぶらり途中下車の旅」は山手線の旅。
旅人は、坂井真紀。
山手線
都心をぐるり一周する山手線。2020年3月「高輪ゲートウェイ駅」が開業し全30駅に。
沿線には繁華街をはじめ人情味あふれる下町などもあり、東京の様々な表情を楽しむことができます。
今週の旅人：坂井真紀
1970年5月17日生まれ 東京都出身
1992年ドラマ「90日間トテナム・パブ」でデビュー。
1996年には映画「ユーリ」で映画初出演を果たす。その後ドラマ・映画・舞台などで幅広く活躍中。
おじゃましたところ
上野駅上野東照宮ぼたん苑 「ダリア綾なす秋の園」 Salon de Lino Lino
有楽町駅FEELSEEN
浜松町駅吉法師
渋谷駅AIR DRIP COFFEE
目黒駅生つくねと秘伝しゃぶしゃぶ 田
上野東照宮ぼたん苑 「ダリア綾なす秋の園」（上野駅）
ぼたん苑で「ダリア綾なす秋の園」展開催中！ユニークな咲き方のダリアが200株も！
【最寄駅】上野駅より徒歩5分
【所番地】東京都台東区上野公園9-88
【電話番号】03-3822-3575
【開苑時間】9:30〜16:30（入苑締切）
【期間】10月31日まで（開苑中は無休）
【ホームページ】https://uenobotanen.com/
【Instagram】https://www.instagram.com/utbotanen_official/
Salon de Lino Lino（上野駅）
かんなフラワーアート作家が作る、癒しの香りの「木で出来た薔薇」！お風呂でも楽しめる？！
【最寄駅】上野駅より徒歩15分（日暮里駅より徒歩9分、鶯谷駅より徒歩10分）
【所番地】東京都台東区上野桜木1-10-17-101
【電話番号】03-5808-9430
【営業時間】11:00〜18:00
【定休日】月曜・火曜
【ホームページ】https://www.lino-lino.com/
【Instagram】https://www.instagram.com/linolino_tokyo/
FEELSEEN（有楽町駅）
海外のアーティストや職人が生み出す「アートな日用品」が集まるビル一棟のセレクトショップ
【最寄駅】有楽町駅より徒歩12分（日比谷線・都営浅草線「東銀座駅」より徒歩2分）
【所番地】東京都中央区銀座3-12-7
【電話番号】03-6260-6335
【営業時間】12:00〜19:00
【定休日】無休（年末年始を除く）
【ホームページ】https://feelseen.jp/
【Instagram】https://www.instagram.com/feelseen.ginza/
吉法師（浜松町駅）
青いラーメン？白葡萄？桃？攻めすぎラーメン屋さんの衝撃の一杯とは？
【最寄駅】浜松町駅より徒歩8分
【所番地】東京都港区芝1-11-2
【営業時間】12:00〜15:00（L.O.14:30）／18:00〜21:00（L.O.20:30）
【定休日】水曜
【Instagram】https://www.instagram.com/kipposhi21/
【X（旧Twitter）】https://x.com/KIPPOSHI21
AIR DRIP COFFEE（渋谷駅）
空気から作る水で淹れたコーヒー？！被災地などで活躍しそうな「水を生み出すマシン」！
【最寄駅】渋谷駅A2出口より徒歩7分（井の頭線「神泉駅」より徒歩4分）
【所番地】東京都渋谷区松濤1-27-1
【営業時間】10:00〜19:00
【定休日】無休
【ホームページ】https://airdripcoffee.com/
【Instagram】https://www.instagram.com/airdripcoffee/
生つくねと秘伝しゃぶしゃぶ 田（目黒駅）
「宝石鍋」って何？アオサと水晶がお肉と野菜をおいしく！〆も絶品！
【最寄駅】目黒駅より徒歩3分
【所番地】東京都目黒区目黒1-4-15 ヴェローナ目黒B1F
【電話番号】03-6417-4400
【営業時間】
平日 11:30〜14:30（L.O.14:00）／18:00〜24:00（L.O.23:30）
土日祝 18:00〜24:00（L.O.23:30）
【定休日】なし
【Instagram】https://www.instagram.com/denmeguro/
【店舗情報】https://tabelog.com/tokyo/A1316/A131601/13289135/