2024年10月5日放送の「ぶらり途中下車の旅」は山手線の旅。

旅人は、坂井真紀。

山手線

都心をぐるり一周する山手線。2020年3月「高輪ゲートウェイ駅」が開業し全30駅に。

沿線には繁華街をはじめ人情味あふれる下町などもあり、東京の様々な表情を楽しむことができます。

今週の旅人：坂井真紀

1970年5月17日生まれ 東京都出身

1992年ドラマ「90日間トテナム・パブ」でデビュー。

1996年には映画「ユーリ」で映画初出演を果たす。その後ドラマ・映画・舞台などで幅広く活躍中。

おじゃましたところ 上野駅 有楽町駅 FEELSEEN 浜松町駅 吉法師 渋谷駅 AIR DRIP COFFEE 目黒駅 生つくねと秘伝しゃぶしゃぶ 田 上野東照宮ぼたん苑 「ダリア綾なす秋の園」 Salon de Lino LinoFEELSEEN吉法師AIR DRIP COFFEE生つくねと秘伝しゃぶしゃぶ 田



上野東照宮ぼたん苑 「ダリア綾なす秋の園」（上野駅）

ぼたん苑で「ダリア綾なす秋の園」展開催中！ユニークな咲き方のダリアが200株も！

【最寄駅】上野駅より徒歩5分

【所番地】東京都台東区上野公園9-88

【電話番号】03-3822-3575

【開苑時間】9:30〜16:30（入苑締切）

【期間】10月31日まで（開苑中は無休）

【ホームページ】https://uenobotanen.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/utbotanen_official/

Salon de Lino Lino（上野駅）

かんなフラワーアート作家が作る、癒しの香りの「木で出来た薔薇」！お風呂でも楽しめる？！

【最寄駅】上野駅より徒歩15分（日暮里駅より徒歩9分、鶯谷駅より徒歩10分）

【所番地】東京都台東区上野桜木1-10-17-101

【電話番号】03-5808-9430

【営業時間】11:00〜18:00

【定休日】月曜・火曜

【ホームページ】https://www.lino-lino.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/linolino_tokyo/

海外のアーティストや職人が生み出す「アートな日用品」が集まるビル一棟のセレクトショップ

【最寄駅】有楽町駅より徒歩12分（日比谷線・都営浅草線「東銀座駅」より徒歩2分）

【所番地】東京都中央区銀座3-12-7

【電話番号】03-6260-6335

【営業時間】12:00〜19:00

【定休日】無休（年末年始を除く）

【ホームページ】https://feelseen.jp/

【Instagram】https://www.instagram.com/feelseen.ginza/

青いラーメン？白葡萄？桃？攻めすぎラーメン屋さんの衝撃の一杯とは？

【最寄駅】浜松町駅より徒歩8分

【所番地】東京都港区芝1-11-2

【営業時間】12:00〜15:00（L.O.14:30）／18:00〜21:00（L.O.20:30）

【定休日】水曜

【Instagram】https://www.instagram.com/kipposhi21/

【X（旧Twitter）】https://x.com/KIPPOSHI21

AIR DRIP COFFEE（渋谷駅）

空気から作る水で淹れたコーヒー？！被災地などで活躍しそうな「水を生み出すマシン」！

【最寄駅】渋谷駅A2出口より徒歩7分（井の頭線「神泉駅」より徒歩4分）

【所番地】東京都渋谷区松濤1-27-1

【営業時間】10:00〜19:00

【定休日】無休

【ホームページ】https://airdripcoffee.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/airdripcoffee/

生つくねと秘伝しゃぶしゃぶ 田（目黒駅）

「宝石鍋」って何？アオサと水晶がお肉と野菜をおいしく！〆も絶品！

【最寄駅】目黒駅より徒歩3分

【所番地】東京都目黒区目黒1-4-15 ヴェローナ目黒B1F

【電話番号】03-6417-4400

【営業時間】

平日 11:30〜14:30（L.O.14:00）／18:00〜24:00（L.O.23:30）

土日祝 18:00〜24:00（L.O.23:30）

【定休日】なし

【Instagram】https://www.instagram.com/denmeguro/

【店舗情報】https://tabelog.com/tokyo/A1316/A131601/13289135/