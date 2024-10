ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2024年10月から全国のゲームセンターなどに順次展開される「ゆるかわ サンリオキャラクターズ」グッズを紹介します!

セガプライズ「ゆるかわ サンリオキャラクターズ」グッズ

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650018

投入時期:2024年10月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

2024年10月も、セガプライズから「サンリオキャラクターズ」のかわいいグッズが続々登場!

マスコットやぬいぐるみなど、「ゆるかわ」なグッズが6種類ラインナップされます。

ゆるかわ サンリオキャラクターズ マスコット 〜はずかちっ!〜Vol.2

投入時期:2024年10月4日より順次

サイズ:全長約8×5×10cm

種類:全3種(クロミ、ハンギョドン、コロコロクリリン)

オリジナルアート“はずかちっ!”のマスコット第2弾。

お顔を隠したシャイなポーズがかわいいプライズです☆

ゆるかわ サンリオキャラクターズ ぬいぐるみ NEO G@LAXY Vol.1

投入時期:2024年10月18日より順次

サイズ:全長約16×10×13cm

種類:全3種(マイメロディ、シナモロール、ウサハナ)

2000年ごろのファッションに未来感を加えたトレンドである、Z世代に人気の”Y3K”をイメージしたオリジナルアート“NEO G@LAXY”シリーズのぬいぐるみ。

”NEO G@LAXY”シリーズ第1弾として、K-POPアイドルのような衣装を着た「マイメロディ」「シナモロール」「ウサハナ」が展開されます☆

ゆるかわ サンリオキャラクターズ ぬいぐるみ NEO G@LAXY Vol.2

投入時期:2024年10月18日より順次

サイズ:全長約16×10×13cm

種類:全3種(クロミ、バッドばつ丸、ハローキティ)

”Y3K”をイメージしたオリジナルアート“NEO G@LAXY”シリーズのぬいぐるみ第2弾。

衣装はもちろん、ハートや星が浮かぶキラキラとしたおめめもポイントです☆

ゆるかわ サンリオキャラクターズ LLぬいぐるみ“クロミ” 〜はずかちっ!〜

投入時期:2024年10月18日より順次

サイズ:全長約39×18×35cm

種類:全1種(クロミ)

オリジナルアート“はずかちっ!”のぬいぐるみシリーズ第2弾。

頬をピンクに染めて、恥ずかしそうにお顔を隠すポーズがかわいい「クロミ」のぬいぐるみが展開されます☆

ゆるかわ サンリオキャラクターズ マスコット NEO G@LAXY Vol.1

投入時期:2024年10月25日より順次

サイズ:全長約5×4×10cm

種類:全3種(マイメロディ、シナモロール、ウサハナ)

オリジナルアート“NEO G@LAXY”シリーズのデザインを使用した、手の平サイズのマスコット。

第1弾では、K-POPアイドルのような衣装がかわいい「マイメロディ」「シナモロール」「ウサハナ」がラインナップされます☆

ゆるかわ サンリオキャラクターズ マスコット NEO G@LAXY Vol.2

投入時期:2024年10月25日より順次

サイズ:全長約5×4×10cm

種類:全3種(クロミ、バッドばつ丸、ハローキティ)

”Y3K”をイメージしたオリジナルアート“NEO G@LAXY”シリーズのマスコット第2弾。

ブラックを基調とした衣装がよく似合う、「クロミ」「バッドばつ丸」「ハローキティ」が登場します。

ゆるかわな魅力あふれる「サンリオキャラクターズ」のぬいぐるみとマスコット。

セガプライズの「ゆるかわ サンリオキャラクターズ」グッズは、2024年10月から全国のゲームセンターなどにて、順次展開予定です。

