日本最大級のゲームイベント「東京ゲームショウ2024」が9月26日から29日の4日間、幕張メッセで開催された。

ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)のプレイステーションブースでは、2024年11月7日(木)に発売が予定されている新型ハード「PlayStation5 Pro」(以下、PS5 Pro)が出展。ブースでは『グランツーリスモ7』と『ファイナルファンタジーVII リバース』の2タイトルのうち片方を試遊できた。

今回は、9月28日(金)のビジネスデイに会場へと足を運んで、実際にPS5 Proで『グランツーリスモ7』をプレイしたレポートをお届けする。

まずは、PS5 Proの性能を紹介。PS5 Proは現行機のPS5を超える美麗な映像でゲームを楽しむことができる。主に進化したポイントは以下の3点だ。

・GPU

PS5 Proに搭載するGPUは、現行PlayStation5のGPU(画像処理装置)と比較してコンピュートユニットの数が67%増加。GPUメモリも28%の高速化を実現している。これにより、ゲームプレイ時のレンダリング速度が最大で45%アップ。これまで以上にスムーズで快適にゲームを遊ぶことができる。

・レイトレーシング

従来からさらに進化したレイトレーシング機能を追加したことで、よりダイナミックな光の反射と屈折の表現が可能になった。現行のPS5と比べて2倍、ときには3倍の速度で光線を投射することができる。

・AIによる解像感向上

「PlayStationスペクトルスーパーレゾリューション」(PSSR)と呼ばれるAIの導入により、映像のディテールを大幅に追加。極めて鮮明なビジュアルを表現する。

ここまでの機能に加えて、PS5 Proにはゲームブースト機能が搭載されている。PS5 Proでは、8500以上(国・地域によって異なる)のPS4ゲームがプレイでき、PS5 Proゲームブーストにより、対応しているPS5およびPS4ゲームのパフォーマンスが安定したり向上したりする場合がある。さらに、PS4ゲームの画像品質を向上させる設定を有効にすることで、一部のPS4ゲームで強化された映像表現が楽しめる。

PS5 Proの価格は11万9980円で、予約受付は9月30日10時よりスタートした。発売日は11月7日となる。PS5 Proの外観は、PS5ファミリーのデザインを踏襲。初期型のPS5と高さは同じにし、現行販売しているPS5と幅が同じというサイズながらもより高性能なスペックを備えている。また、PS5 Proは完全デジタル対応のディスクドライブ非搭載モデルであることも留意したい。Ultra HD Blu-rayディスクドライブの取り付けに対応しており、PS5 Pro用の本体カバーを発売した際には、カバーを交換することも可能。

話をPS5 Pro試遊に戻す。ブースを訪れると、PS5 Proの実機の写真を撮るべく、人だかりができていた。その近くに試遊スペースがあり、『グランツーリスモ7』と『ファイナルファンタジーVII リバース』いずれかで性能を確かめることができる。PS5 Proで遊ぶ『グランツーリスモ7』では、強化されたレイトレーシングによって、再現される陰影や反射がよりリアルに表現されるという。まずは、SIEの方が推奨するステージと車体でプレイ。

早速走らせたところ、あまりにもリアルな光の描写に驚く。車内を流れるビルや照明のライトを目で追うと、実際に運転しているかのような錯覚に陥る。

高速道路を凄まじいスピードで走行していると、スピード感も相まってコントローラを持つ手に汗がにじむ。こうした臨場感と没入感が味わえるのは、性能がアップした映像技術はもちろんのこと、4K&60FPSでの安定したプレイのおかげでもある。

見事1位を獲得。プレイ中は集中して細部まで見れなかったが、俯瞰で流れる映像は実写かと見間違うほどのクオリティだ。

続けて、気候を雨天に変更してレースに参加。こちらも雨粒の表現力が飛びぬけており、思わずワイパーを操作する手になってしまった。

カメラを車体後方からに切り替える。前方を走る車の水しぶきが飛び散る様は、これまでになかったレースゲームの緊張感を生む。

前方の車を追い抜き、このまま走り抜けるか確認するためにカメラ視点を切り替える。濡れた地面に車体とライトが反射していることが確認できた。

またしても1位! 勝利に浸りながら、雨のなかを疾走する赤い車体を眺めて試遊は終了した。PS5 Proのプレイを通して、進化を続けるPlayStationブランドの底力を体験できたように思う。

今回、試遊することができなかったが、『ファイナルファンタジーVII リバース』ではグラフィックもフレームレートも落とさずに最大4K/60FPSをターゲットとする「エンハンスモード」が実装されているという。「PSSR」の効果もいかんなく発揮されているそうなので、次の機会に試してみたい。

多くのゲームユーザーを夢中にさせてきた、PS5の正当進化であるPS5 Pro。数多くのタイトルにおいて、PS5 Proの機能を活用するための無償のソフトウェアアップデートが提供される予定だ。これまでのソフトを美麗なグラフィックとスムーズな操作性を味わうもよし、これから発売されるであろうPS5 Proの性能を遺憾なく発揮した新商品に心を弾ませるのもいいだろう。

さらに、PS5はプレイステーション30周年を記念した特別セットを展開する。9月30日より「PlayStation5 Pro 30周年アニバーサリー リミテッドエディション 特別セット」の予約応募受付がスタートした。限定仕様のPS5 Proやコレクターズアイテムなどを含んだ特別セットとなる。

30年という節目を迎え、さらなる躍進を遂げるプレイステーション。スペックが大幅に向上したPS5 Proの登場によって、これからもプレイヤーたちに驚きと感動を与えてくれるに違いない。

(取材・池内洋裕)

