外出先でモバイルバッテリーを使ってスマートフォンやApple Watchなどを充電しようとした際に「ケーブルを忘れて充電できない」という事態に陥った経験がある人は多いはず。Ankerが2024年9月30日(月)に発売した「Anker MagGo Power Bank(10000mAh, 35W, For Apple Watch)」には、USB Type-Cケーブルが一体化されているほか、Apple Watch用の充電器も内蔵されているため、ケーブルを持ち運ばなくてもスマートフォンなどを充電可能です。そんなAnker MagGo Power Bank(10000mAh, 35W, For Apple Watch)が編集部に届いたので、実際に使ってみました。

Anker MagGo Power Bank (10000mAh, 35W, For Apple Watch) | モバイルバッテリーの製品情報 - Anker Japan 公式オンラインストアhttps://www.ankerjapan.com/products/a1657最新のiPhone 16シリーズやApple Watchの充電に最適な 3-in-1モバイルバッテリーやマグネット式ワイヤレス充電器等を予約販売開始 | アンカー・ジャパンhttps://corp.ankerjapan.com/posts/487Anker MagGo Power Bank(10000mAh, 35W, For Apple Watch)の箱はこんな感じ。中には、モバイルバッテリー本体と取扱説明書類が入っていました。モバイルバッテリー前面にはApple Watchの充電器が取り付けられています。充電器は90度曲げることができます。右側面には内蔵USB Type-Cケーブルの端子とバッテリー残量確認用のボタン。内蔵USB Type-Cケーブルの根元は天面にあります。バッテリー残量確認用ボタンを押すと、前面のディスプレイにバッテリー残量が表示されます。左側面には何もなし。底面にはAnker独自規格の「PowerIQ 3.0」に対応したUSB Type-Cポートが1つ。裏面には各種認証マークなど。Anker MagGo Power Bank(10000mAh, 35W, For Apple Watch)のバッテリー容量は1万mAhで、スマートフォンで約2回充電が可能。入力は5V=3A/9V=3A/12V=2.5A/15V=2Aです。また、内蔵USB Type-CケーブルならびにUSB Type-Cポートを使った出力は5V=3A/9V=3A/10V=2.25A/12V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A(最大30W)に対応しているほか、Apple Watch用ワイヤレス充電は最大5Wでの出力に対応しており、3ポート合計で最大35Wでの出力が可能です。内蔵USB Type-Cケーブルを除いたモバイルバッテリーのサイズは95×51×33mm。内蔵USB Type-Cケーブルの長さは約19cmです。重量は実測で243g。内蔵USB Type-Cケーブルを使用するには、端子部分をつまんで引き出すだけ。端子の裏側と本体にはマグネットが搭載されているので、戻すときはパチッとくっつきます。また、充電器にApple Watch裏面の端子を近づけるとマグネットでピタッと吸着して自動的に充電が開始されます。充電中はディスプレイにバッテリー残量と出力状況が表示されます。内蔵USB Type-CケーブルでiPhone 15 Pro Maxを充電する際の出力をUSBテスター「Power-Z KM003C」を使って計測をしてみると、10W〜13W前後の電力を出力していました。USB Type-Cポートを使って充電した場合でも10W〜13W前後の電力が出力されていました。内蔵ケーブルは以下の規格に対応しています。USB Type-Cポートの対応規格はこんな感じ。Apple Watch用充電器、内蔵USB Type-Cケーブル、USB Type-Cポートを使って同時に3台のデバイスを充電できます。「Anker MagGo Power Bank(10000mAh, 35W, For Apple Watch)」は公式サイトで税込9990円で購入できるほか、Amazon.co.jpでも取り扱われており、価格は同じく税込9990円です。Amazon | Anker MagGo Power Bank (10000mAh, 35W, For Apple Watch) (モバイルバッテリー 10000mAh 35W出力 大容量 LEDディスプレイ USB-Cケーブル内蔵 一体型 同時充電)【USB PD/PowerIQ搭載/PSE技術基準適合】iPhone 15 Android MacBook Air その他各種機器対応 (ホワイト) | モバイルバッテリー 通販