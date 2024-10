カリッとローストしたピスタチオ！横浜キャラメルラボ「キャラメルティサンド ピスタチオ」

ウイッシュボンは、生キャラメル専門店「横浜キャラメルラボ」より、新商品「キャラメルティサンド ピスタチオ」を横浜ハンマーヘッド店と横浜高島屋店、オンラインショップにて2024年10月1日より販売中です。

横浜キャラメルラボ「キャラメルティサンド ピスタチオ」

■商品概要

品名 : キャラメルティサンド ピスタチオ

商品内容 : 4個入729円(税込)/8個入1458円(税込)

商品概要 : ピスタチオペーストを練り込んだベルギー産

ホワイトチョコレートを、カリッとローストしたピスタチオが香ばしいピスタチオサブレでサンドしました。

チョコレートの中の“とろ〜りキャラメルソース”がピスタチオのコクを引き立てます。

注文ページ: https://admin.thebase.com/shop_admin/items/edit/90822905

■横浜キャラメルラボ

2019年10月31日に開業した、横浜生まれの生キャラメル専門店です。

ガラス張りの小さな工房で、毎朝パティシエが銅鍋に付きっきりで炊き上げる色とりどりの10種類の『生キャラメル』は口の中でとろける至福の生食感。

■店舗情報

<横浜ハンマーヘッド店>

所在地 :〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港2-14-1

横浜ハンマーヘッド2階

営業時間:11:00〜20:00

定休日 :施設に準ずる

<横浜高島屋店>

所在地 :〒220-8601 神奈川県横浜市西区南幸1-6-31

横浜高島屋地下1階 フーディーズポート2

営業時間:10:00〜21:00

定休日 :施設に準ずる

