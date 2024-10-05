¼óÅÔ¹â¤Ç¼ÖÀþ¤Õ¤µ¤®¡¢¸åÂ³¼Ö¤ò×ø³å¡Ä»ß¤Þ¤Ì¡Ö¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¡×¥È¥é¥Ö¥ë¡¡Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤é¤É¤ó¤ÊÀÁµá¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
¼óÅÔ¹â¤Ç¼Ö¤ÎÄÌ¹Ô¤ò¼×ÃÇ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Ää¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î±¿Å¾¼ê¤¬³°¤Ë½Ð¤Æ¡¢¸åÂ³¼Ö¤Ë²¿¤«¶«¤Ó¤Ê¤¬¤éË½¤ì¤ë--¡£9·î¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤¬³È»¶¤·¡¢±¿Å¾¼ê¤¬¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿±¿Á÷²ñ¼Ò¤¬¼Õºá¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤ËÆ°²è¤ò¸«¤ë¤È¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¾å¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤Î±¿Å¾¼ê¤¬¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¼ÖÀþ¤òºÉ¤®¡¢¸åÂ³¼Ö¤Î¥É¥¢¤ò¤à¤ê¤ä¤ê³«¤±¤è¤¦¤È¤·¤ÆË½¸À¤òÅÇ¤¤¤¿¤ê¡¢Ë½¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÎ¾¼ÖÀþ¤È¤â¸åÂ³¼ÖÎ¾¤âÄÌ¹Ô¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½ÂÂÚ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
ÊÛ¸î»Î¥É¥Ã¥È¥³¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¡¢¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼ê¤Î·º»öÀÕÇ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ»ö¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¤È¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¤³¤Î¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼ê¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊË¡ÅªÀÕÇ¤¤òÌä¤¨¤ë¤Î¤«¡¢¤Èµ¿Ìä¤ò»ý¤Ä¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢Ì±»ö¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀÕÇ¤¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÌ±»ö¾å¤ÎÀÕÇ¤¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È
¤Þ¤º¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼ê¤¬Íí¤ó¤À¹õ¤¤¼«Æ°¼Ö¤Î±¿Å¾¼ê¡ÊÄ¾ÀÜ¤ÎÈï³²¼Ô¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÈï³²¼Ô¡×¤È¤·¤Þ¤¹¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÁµá¤Ç¤¹¡£
¼Ö¤ò½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¼Ö¤Î½¤ÍýÂåÅù¤ÏÀÁµá¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°¦¼Ö¤Î½¤Íý¤Î´Ö¡¢Âå¼Ö¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Âå¼ÖÎÁ¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¡ÊÄÌ¾ïÂå¼Ö¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¶â³Û¤ÎÈÏ°Ï¤Ç¡ËÇå½þ¤µ¤ì¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Èï³²¼Ô¤Ï¡¢ÅÜÌÄ¤é¤ì¤¿¤ê¡¢Áë±Û¤·¤Ë²¥¤ê¤«¤«¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÉÔË¡¹Ô°Ù¡ÊÌ±Ë¡709¾ò¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¯°Ö¼ÕÎÁÀÁµá¡ÊÆ±Ë¡710¾ò¡Ë¤â²ÄÇ½¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ÊÛ¸î»Î¤òÍê¤ó¤À¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÊÛ¸î»ÎÈñÍÑ¤âÁêÅö¤ÊÈÏ°Ï¤ÇÂ»³²Çå½þÀÁµá¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ü¸å¤í¤ÇÂÔ¤¿¤µ¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Î±¿Å¾¼ê¤Ë²¿¤«ÀÁµá¤Ç¤¤ë¡©
¼¡¤Ë¡¢¹õ¤¤¼Ö¤Î¸å¤í¤ÇÂÔ¤¿¤µ¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÁµá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢
¡Ê1¡Ë¡¡ÌÜÅªÃÏ¤Ø¤ÎÅþÃå¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÀ¸¤¸¤¿Â»³²¤ÎÇå½þ¡ÊÎã¡¢Âç»ö¤Ê¾¦ÃÌ¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º¡¢¾¦ÃÌ¤¬ÇËÃÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤«¡¢ÌÌÀÜ¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º¤ËºÎÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤«¡Ë
¡Ê2¡Ë¡¡Ä¹¤¤´ÖÂÔ¤¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÂÎÄ´¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ø¤ÎÇå½þ¡ÊÉÂ±¡ÈñÍÑ¤Ê¤É¡Ë
¡Ê3¡Ë¡¡°Ö¼ÕÎÁ
¤Ê¤É¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¨¤Ð¡¢Â»³²Çå½þÀÁµá¤ÏÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
ÂÔ¤¿¤µ¤ì¤¿¿ÍÃ£¤¬¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Î±¿Å¾¼ê¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ»³²Çå½þ¤òÀÁµá¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¡¢Èï³²¼Ô¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢Ì±Ë¡¾å¤ÎÉÔË¡¹Ô°ÙÀÕÇ¤¤òÄÉµÚ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÉÔË¡¹Ô°Ù¤Ë´ð¤Å¤¯Â»³²Çå½þ¤ÎÈÏ°Ï¤Ï¹Ô°Ù¤ÈÁêÅö°ø²Ì´Ø·¸¤Î¤¢¤ëÂ»³²¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ÊÌ±Ë¡416¾ò¡¢ºÇÈ½¾¼ÏÂ48Ç¯6·î7Æü¡Ë¡£º£²ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÁêÅö°ø²Ì´Ø·¸¤ÎÈÏ°Ï¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ÎÎ©¾Ú¤ÏÈó¾ï¤Ëº¤Æñ¤À¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡Ê2¡Ë¤ÎÉÂ±¡ÈñÍÑ¤Ê¤É¤Ï°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÀÁµá¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Î±¿Å¾¼ê¤Ë¤è¤ëË¸³²¤Î¤¿¤á¤Ë¶ñ¹ç¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦Î©¾Ú¤ÏÁêÅö¤ËÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¶â³Û¤â¤½¤ì¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê3¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ÂÔ¤¿¤µ¤ì¤Æ¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦ÄøÅÙ¤À¤È¡¢°Ö¼ÕÎÁÀÁµá¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Û¤É¤ÎÀº¿ÀÅªÂ»³²¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ü²ñ¼Ò¤«¤é¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤Î²ÄÇ½À¤Ï¡©
µ»ö¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¤È¡ÖÄ¨²ü²ò¸Û¤ÏÌÈ¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¡×¡ÖÄ¨²ü²ò¸Û¤ÏÅöÁ³¤ä¤·¡¢²ñ¼Ò¤«¤éÂ»³²Çå½þ¤òÀÁµá¤µ¤ì¤Æ¤âÊ¸¶ç¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¨²ü²ò¸Û¤ÎÍ×·ï¤ÏÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡ÖÄ¨²ü¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¡¢¡Êüñ¡ËÄ¨²ü»öÍ³¤¬½¢¶Èµ¬Â§¤ËÌÀ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¡Êüò¡ËÄ¨²ü»öÍ³¤ÎÆâÍÆ¤¬¹çÍýÅª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¡Êüó¡ËÏ«Æ¯¼Ô¤Î¹Ô°Ù¤¬Ä¨²ü»öÍ³¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤³¤È¡¢¡Êüô¡ËÄ¨²ü½èÊ¬¤ÎÁêÅöÀ¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿Í×·ï¤òËþ¤¿¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢Ä¨²ü²ò¸Û¤ÏÄ¨²ü¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¤â¸·¤·¤¤½èÊ¬¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡Êüô¡Ë¤ÎÁêÅöÀ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ç§¤á¤é¤ì¤º¡¢´ÊÃ±¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Ï²ñ¼Ò¤Î¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¡¢ÆüËÜÃæ¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÌäÂê¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢¶ÐÌ³Àè¤¬±¿Á÷²ñ¼Ò¤Ç¡¢±¿Á÷²ñ¼Ò¤Î±¿Å¾¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ë±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤Î¹ÔÆ°¤È»×¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢±¿Á÷²ñ¼Ò¤Î¿®ÍÑ¤òÃø¤·¤¯¼ºÄÆ¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢²ñ¼Ò¤ÎÄ¨²üµ¬Äê¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿»ö¾ð°Ê³°¤Ë¤âÍÍ¡¹¤Ê»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢°ì³µ¤ËÃÇ¸À¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°ìÈÌÏÀ¤È¤·¤Æ¤ÏÄ¨²ü²ò¸Û¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ü²ñ¼Ò¤«¤é¤ÎÂ»³²Çå½þÀÁµá¤Ï¡©
¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼ê¤Î¹Ô°Ù¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤Î¿®ÍÑ¤ò¼ºÄÆ¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²ñ¼Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¹³µÄ¤ÎÅÅÏÃ¤¬»¦Åþ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢²ñ¼Ò¤Î¶ÈÌ³¤Ë¤â°±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÀ¸¤¸¤¿Â»³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤«¤é¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Â»³²Çå½þÀÁµá¤¬¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üÂà¿¦¶â¤âÊ§¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤è¤¤¡©
¤Ê¤ª¡¢¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼ê¤¬²ñ¼Ò¤«¤é²ò¸Û¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢Âà¿¦¶â¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢Âà¿¦¶âÉÔ»Ùµë¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬µö¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢ÊÌÅÓÌäÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Å´Æ»²ñ¼Ò¤Î¿¦°÷¤¬ÃÔ´Á¤ÇÄ¨²ü²ò¸Û¤µ¤ì¤¿¥±¡¼¥¹¤¬»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¿¦°÷¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â²¿ÅÙ¤«¡¢½¢¶ÈÀè¤È¤ÏÊÌ¤Î²ñ¼Ò¤ÎÅ´Æ»Æâ¤Ç¾èµÒ¤ËÃÔ´Á¤ò¤·¤Æ¡¢·Ù»¡¤ËÊá¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢²ñ¼Ò¤«¤éÄ¨²ü¡Ê²ò¸Û¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ä¨²ü¡Ë¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Þ¤¿ÅÅ¼ÖÆâ¤ÇÃÔ´Á¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Ä¨²ü²ò¸Û¤µ¤ì¤¿¾å¤Ë¡¢Âà¿¦¶â¤òÉÔ»Ùµë¤È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢Ä¨²ü²ò¸Û¤ÎÍ¸úÀ¤È¡¢Âà¿¦¶â¤ÎÉÔ»Ùµë¤ÎÍ¸úÀ¤¬Áè¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÛÈ½½ê¤Ï¡¢Ä¨²ü²ò¸Û¤ÏÍ¸ú¤À¤¬¡¢Âà¿¦¶â¤ò¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ê3³ä¤ÏÊ§¤¤¤Ê¤µ¤¤¡Ë¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡ÊÅìµþ¹âÈ½Ê¿À®15Ç¯12·î11Æü¡Ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤â¡¢Âè°ì¿³¡ÊÅìµþÃÏÈ½Ê¿À®14Ç¯11·î15Æü¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Âà¿¦¶â¤ò¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âè°ì¿³¡ÊÃÏºÛ¡Ë¤È¹µÁÊ¿³¡Ê¹âºÛ¡Ë¤ÇÈ½ÃÇ¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ç¤â¡¢²¾¤ËÂà¿¦¶â¤ÎÉÔ»Ùµë¤Ê¤É¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÍ¸úÀ¤Ï¡¢¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼ê¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤É¤ÎÄøÅÙ²ñ¼Ò¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤Ê¤É¤â¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤¬¤éÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£