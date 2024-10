美しさは”無限大”!

各キャラクターらしい美しさと「艶感」にこだわりぬいた迫力サイズのフィギュアシリーズ「GLITTER&GLAMOURS」から、TVアニメ『うる星やつら』の「ラム」が再登場!

バンプレスト「うる星やつら GLITTER&GLAMOURS-LUM-」

©高橋留美子・小学館/アニメ「うる星やつら」製作委員会

登場時期:2024年10月17日(木)より順次登場予定

種類:全2種

サイズ:約22cm

登場店舗:全国のアミューズメント施設など

詳細はバンプレストナビをご確認ください:https://bsp-prize.jp/item/2654868/

「GLITTER&GLAMOURS」シリーズからTVアニメ『うる星やつら』の「ラム」が再登場!

唇や爪のツヤ感や柔らかな曲線美等、細部の表現にこだわったフィギュアです。

カラー展開は2種類。

アソートAはアニメver.の髪色で両目を開けているデザイン。

ふんわりとした髪のなびきが魅力的です。

アソートBはアナザーカラー。

こちらはウインクをした表情がかわいい!

しなやかなボディラインを丁寧に造形され、「ラム」の魅力を最大限に表現したフィギュア。

バンプレスト「うる星やつら GLITTER&GLAMOURS-LUM-」は、2024年10月17日(木)よりクレーンゲーム景品として順次登場予定です。

