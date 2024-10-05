°¡Ç®ÂÓ¡¦Ç®ÂÓ³¤°è¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë¡Ö¥¤¥¿¥Á¥¶¥á¡×¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦ÆÑ¾®ËÒ²¤ÇÊá³Í¡Ä³¤¿å²¹¤Î¾å¾º¤¬±Æ¶Á¤«
¡¡ÆÑ¾®ËÒ²¤ÇËÜÍè¤Ï°¡Ç®ÂÓ¤äÇ®ÂÓ³¤°è¤Ë¤¤¤ë¡Ö¥¤¥¿¥Á¥¶¥á¡×¤¬Êá³Í¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÌ³¤Æ»³¤°è¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤ß¤é¤ì¡¢¼¼Íö¿åÂ²´Û¡Ê¼¼Íö»Ô¡Ë¤Ç£´Æü¤«¤éÅ¸¼¨¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡££±£´Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡¥¤¥¿¥Á¥¶¥á¤ÏÂÎ¤Ë¹õ¤ä¹õ³ì¿§¤Î¤·¤ÞÌÏÍÍ¡¢ÈÃÅÀ¤¬¤¢¤ê¡¢±ÑÌ¾¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼¡¦¥·¥ã¡¼¥¯¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£Ë¼ÁíÈ¾Åç¤«¤é²Æì¼þÊÕ¤ËÀ¸Â©¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢£³Æü¸áÁ°¤ËÆÑ¾®ËÒ²¤Ç°ú¤ÍÈ¤²¤¿¥µ¥±¤ÎÄêÃÖÌÖ¤ËÂÎÄ¹£¸£°¥»¥ó¥Á¤Û¤É¤ÎÍÄµû¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÌ³¤Æ»Âç¿å»º²Ê³Ø´Û¡ÊÈ¡´Û»Ô¡Ë¤ÎÅÄ¾ëÊ¸¿Í½õ¶µ¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥¿¥Á¥¶¥á¤¬ËÌ³¤Æ»²¤ËÍè¤¿¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¤¡£¶áÇ¯¡¢³¤¿å²¹¤¬¾å¾º¤¹¤ë³¤ÍÎÇ®ÇÈ¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÌ³¤Æ»¼þÊÕ¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿µû¼ï¤â¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¤¥¿¥Á¥¶¥á¤â¤½¤ì¤é¤Î±Â¤òÄÉ¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£