今週の【上場来高値銘柄】ツムラ、三菱重、ファストリなど40銘柄 今週の【上場来高値銘柄】ツムラ、三菱重、ファストリなど40銘柄



今週の日経平均株価は、石破新政権の政策不透明感や中東リスクの高まりが警戒され、前週末比1193円安の3万8635円と4週ぶりに反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は40社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、好業績背景に買い優勢の展開が続いたツムラ <4540> [東証Ｐ]、「Ｒｏｏｓｔｅｒカメラソリューション」の販売開始を発表したサン電子 <6736> [東証Ｓ]、自民党新総裁に石破氏就任で防災関連として脚光を浴びた能美防災 <6744> [東証Ｐ]、防衛関連の象徴株として脚光を浴びた三菱重工業 <7011> [東証Ｐ]など。また、ＺＯＺＯ <3092> [東証Ｐ]、ファーストリテイリング <9983> [東証Ｐ]など31社は先週に続き上場来高値を更新した。



※22年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



◆業種別の上場来高値を更新した銘柄一覧



● 建設業――――――――――― 3銘柄



<1436> グリーンエナ [東証Ｇ]

<1911> 住友林 [東証Ｐ]

<1949> 住友電設 [東証Ｐ]



● 食料品――――――――――― 1銘柄



<2932> ＳＴＩＦＨＤ [東証Ｓ]



● 化学―――――――――――― 2銘柄



<4403> 日油 [東証Ｐ]

<4626> 太陽ＨＤ [東証Ｐ]



● 医薬品――――――――――― 1銘柄



<4540> ツムラ [東証Ｐ]



● ガラス土石製品――――――― 1銘柄



<5393> ニチアス [東証Ｐ]



● 鉄鋼―――――――――――― 1銘柄



<5449> 大阪製鉄 [東証Ｓ]



● 金属製品―――――――――― 1銘柄



<5929> 三和ＨＤ [東証Ｐ]



● 機械―――――――――――― 4銘柄



<1909> 日本ドライ [東証Ｓ]

<6250> やまびこ [東証Ｐ]

<6406> フジテック [東証Ｐ]

<7011> 三菱重 [東証Ｐ]



● 電気機器―――――――――― 2銘柄



<6736> サン電子 [東証Ｓ]

<6744> 能美防災 [東証Ｐ]



● その他製品――――――――― 1銘柄



<7867> タカラトミー [東証Ｐ]



● 陸運業――――――――――― 5銘柄



<9025> 鴻池運輸 [東証Ｐ]

<9037> ハマキョウ [東証Ｐ]

<9069> センコーＨＤ [東証Ｐ]

<9072> ニッコンＨＤ [東証Ｐ]

<9142> ＪＲ九州 [東証Ｐ]



● 海運業――――――――――― 1銘柄



<9101> 郵船 [東証Ｐ]



● 倉庫運輸関連―――――――― 2銘柄



<9058> トランコム [東証Ｐ]

<9384> 内外トランス [東証Ｐ]



● 情報・通信業―――――――― 1銘柄



<1973> ＮＥＳＩＣ [東証Ｐ]



● 卸売業――――――――――― 3銘柄



<7504> 高速 [東証Ｐ]

<8136> サンリオ [東証Ｐ]

<9265> ヤマシタＨＤ [東証Ｓ]



● 小売業――――――――――― 3銘柄



<3092> ＺＯＺＯ [東証Ｐ]

<9887> 松屋フーズ [東証Ｐ]

<9983> ファストリ [東証Ｐ]



● 不動産業―――――――――― 4銘柄



<3261> グラン [東証Ｇ]

<3299> ムゲンＥ [東証Ｓ]

<3300> アンビＤＸ [東証Ｇ]

<8877> エスリード [東証Ｐ]



● サービス業――――――――― 4銘柄



<2156> セーラー広告 [東証Ｓ]

<2469> ヒビノ [東証Ｓ]

<4665> ダスキン [東証Ｐ]

<6078> バリューＨＲ [東証Ｐ]





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