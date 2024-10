シンガーソングライターの由薫が本日10月5日、デジタルコンピレーション『YU-KA & Toru works 2022-2024』を配信スタートした。このプレイリストは、ONE OK ROCKのToru (G)と由薫が、今まで作り上げた楽曲をまとめたもの。テレビ朝日系ドラマ『星降る夜に』主題歌の「星月夜」、映画『バスカヴィル家の犬 シャーロック劇場版』主題歌の「lullaby」、TBS系ドラマ『笑うマトリョーシカ』主題歌の「Sunshade」など計5曲がまとめられた作品は、由薫 × Toru (ONE OK ROCK)というタッグならではのサウンドを感じさせる仕上がりだ。

■デジタルコンピレーション『YU-KA & Toru works 2022-2024』



2024年10月5日(土)AM0時配信

配信リンク:https://lnk.to/yukatoruworks

▼収録曲

・星月夜

・ツライクライ

・No Stars

・lullaby

・Sunshade









◾︎<由薫Live “After Sun”>

2024年11月1日(金) 東京・代官山UNIT

open18:00 / start19:00

(問)ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077

▼チケット

・スタンディング:5,500円(税込)

・スタンディング(直筆サイン入りポスター付き):6,600円(税込)

※サイン入りポスター付きチケットは、オフィシャル先行のみの取り扱いになります。

※ご入場時ドリンク代別途要

枚数制限:お一人様各公演4枚まで

年齢制限:未就学児童入場不可

※電子チケット、紙チケットの取り扱い

【一般発売】

販売開始:9月7日(土)10:00

※予定枚数に達し次第、受付終了

https://l-tike.com/yu-ka/



由薫は本日18時から放送のフジテレビ系『MUSIC FAIR』に出演、「Sunshade」を披露する。