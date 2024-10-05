　5日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比1000円高の3万9560円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

41110.87円　　ボリンジャーバンド3σ
39930.85円　　ボリンジャーバンド2σ
39560.00円　　5日夜間取引終値
38750.82円　　ボリンジャーバンド1σ
38648.00円　　5日移動平均
38635.62円　　4日日経平均株価現物終値
38595.00円　　一目均衡表・転換線
38247.07円　　75日移動平均
37866.65円　　200日移動平均
37570.80円　　25日移動平均
37510.00円　　一目均衡表・基準線
36470.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
36430.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
36390.78円　　ボリンジャーバンド-1σ
35210.75円　　ボリンジャーバンド2σ
34030.73円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース