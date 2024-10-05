日経225先物テクニカルポイント（5日夜間取引終了時点）
5日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比1000円高の3万9560円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
41110.87円 ボリンジャーバンド3σ
39930.85円 ボリンジャーバンド2σ
39560.00円 5日夜間取引終値
38750.82円 ボリンジャーバンド1σ
38648.00円 5日移動平均
38635.62円 4日日経平均株価現物終値
38595.00円 一目均衡表・転換線
38247.07円 75日移動平均
37866.65円 200日移動平均
37570.80円 25日移動平均
37510.00円 一目均衡表・基準線
36470.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
36430.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
36390.78円 ボリンジャーバンド-1σ
35210.75円 ボリンジャーバンド2σ
34030.73円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
41110.87円 ボリンジャーバンド3σ
39930.85円 ボリンジャーバンド2σ
39560.00円 5日夜間取引終値
38750.82円 ボリンジャーバンド1σ
38648.00円 5日移動平均
38635.62円 4日日経平均株価現物終値
38595.00円 一目均衡表・転換線
38247.07円 75日移動平均
37866.65円 200日移動平均
37570.80円 25日移動平均
37510.00円 一目均衡表・基準線
36470.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
36430.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
36390.78円 ボリンジャーバンド-1σ
35210.75円 ボリンジャーバンド2σ
34030.73円 ボリンジャーバンド3σ
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