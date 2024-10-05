¡Ö¸ÉÆÈ¤Ø¤ÎÆ»¤Ï°¦¤ÇÉß¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×½ñÉ¾¡¡ÅÜ¤ì¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¡¢ÌøÅÄ¡ª
¡¡Âè39²óÂÀºË¼£¾Þ¼õ¾Þºî¡Ø¼«Ê¬°Ê³°Á´°÷Â¾¿Í¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ºî¼Ô¤Î¿·´©¤Ç¤¢¤ë¡£¼ç¿Í¸ø¤ÏÆ±¤¸¤¯¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¤ÎÌøÅÄ¾ù¤Ç¡¢»þ·ÏÎó¤È¤·¤Æ¤ÏÁ°Æüëý¡Ê¤¿¤ó¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¸µÆü¤ÎÌë¡¢Åìµþ¡¦¹â±ß»û¤Î¾ÆÆù²°¡£ÌøÅÄ¤Ï»Ð¤Î¾Ò²ð¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿´Øº¬Æà¡¹¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¡£¤Ò¤È·îÁ°¤«¤éLINE¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤¦¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¡£
¡¡¤â¤¦¡¢¤³¤ÎÈà½÷¤È¤Î¥·¡¼¥ó¤«¤é¡¢¤¦¤ï¤¡¤¡¤¡¤¡¤Ã¡¢¤È¤Ê¤ë¡£¤ª¤¤¡¢´Øº¬¡ª¤È»×¤¦¤·¡¢¤ª¤¤¡¢ÌøÅÄ¡ª¤È»×¤¦¡£
¡¡ÌøÅÄ¤Î¸«¤¿ÌÜ¤¬¡¢Á÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Ì¥á¤È³Ö¤¿¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¥ã¥é¤È°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢´Øº¬¤ÎÂÖÅÙ¤Ï¤Ò¤É¤¹¤®¤ë¡£¤½¤Î´Øº¬¤ÎÂÖÅÙ¤òÃ¸¡¹¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ëÌøÅÄ¤âÌøÅÄ¤À¡£¤½¤³¤ÏÅÜ¤ì¤è¡¢ÌøÅÄ¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢´Øº¬¤È¾ÆÆù²°¤Ë¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢ÆÉ¼Ô¤Ë¤ÏÌøÅÄ¤Î¥¥ã¥é¤ÈÈà¤ÎÇØ·Ê¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Èà¤¬ÅÜ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¤À¤ÈÎäÀÅ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤ï¤«¤ë¡£
¡¡´Øº¬Æà¡¹¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆ±À³¡Ê¤É¤¦¤»¤¤¡ËÁê¼ê¤Ç¡¢»°Ç¯Á°¤ËÊÌ¤ì¤¿Í¼»Ò¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÇÇÀºî¶È¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿º´Ìî¶Ì³¨¡£¤³¤Î»°¿Í¤Î½÷À¤È¤Î¤«¤«¤ï¤ê¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ËÜ½ñ¤Ï¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡Ö¤º¤Ã¤È²¿¤«¤ËÍÞ¤¨¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¿Í¤ÎÌÜ¤Ð¤«¤êµ¤¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¡×¡¢¤½¤ó¤ÊÌøÅÄ¤Î¿´¤ò¤Û¤°¤·¤Æ¤¯¤ì¡ÖÀ¸¤¤ë³Ú¤·¤µ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Í£°ì¤Î¿Í¡×¤¬Í¼»Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢ÂçÀÚ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ÌøÅÄ¤ÏÍ¼»Ò¤ò¼êÊü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Èà½÷¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¼«¿®¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¤½¤³¤Ï¼êÊü¤·¤Á¤ã¤À¤á¤À¤í¡¢ÌøÅÄ¡£
¡¡¤È¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ½ñ¤¯¤È¡¢¤É¤ó¤À¤±½Å¤¯¤Æ°Å¤¤ÏÃ¤À¤è¡¢¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Âç¾æÉ×¡£»×¤ï¤ºÊ®¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²Õ½ê¡ÊÈøºêË¤Î¤¯¤À¤ê¤È¤«¡Ë¤¬¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤ó¤è¤ê¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÆÉ¤ß¿´ÃÏ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ËÜÅö¤ÏÃ¯¤â¤¬¸ÉÆÈ¤ÇÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ÏÌøÅÄ¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¶õÁÂ¤À¡£¤Ç¤â¡¢ÌøÅÄ¡¢À¸¤¤Æ¤¯¤ì¡£À¸¤¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¡£µ§¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¤½¤¦»×¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡þ
¤Ë¤·¤à¤é¡¦¤ê¤ç¤¦¡¡1977Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¼¯»ùÅç¸©Î©¼¯»ùÅç¿å»º¹â¹»Â´¶È¡£23Ç¯¡¢Âè74²óÆîÆüËÜÊ¸²½¾Þ¾©Îå¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£