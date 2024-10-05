¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼»ÖË¾¤ÎÀÄ³ØÂç¡¦ÅÄÃæÍªÅÐ¼ç¾¤¬ÃÏ¸µ¤ÎÊ¡°æÊüÁ÷¤ËÆâÄê¡ÖÂÀÅÄÁóÀ¸¤äÊ¿ÎÓÀ¶À¡¤Î³èÌö¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×
¡¡Âè£±£°£±²óÈ¢º¬±ØÅÁ¡ÊÍèÇ¯£±·î£²¡¢£³Æü¡Ë¤Ç£²Ç¯Ï¢Â³£¸ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦ÀÄ³ØÂç¤ÎÅÄÃæÍªÅÐ¼ç¾¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬£´Æü¡¢Íè½Õ¤Î½¢¿¦¤¬ÆâÄê¤·¤¿ÃÏ¸µ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÎÊ¡°æÊüÁ÷¤Ç¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÌÜÉ¸¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¶¥µ»¿ÍÀ¸¥é¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤«¤±¤ë³Ð¸ç¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡Ê¡°æ¡¦ÆØ²ìµ¤Èæ¹â½Ð¿È¤ÎÅÄÃæ¤Ï£²Ç¯»þ¤ÎÂè£¹£¹²óÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç¤Ï£¸¶è¤òÁö¤ê¡¢¶è´Ö£µ°Ì¡££³Ç¯»þ¤Îºòµ¨¤Ï¡¢Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤Ç¤ÏºÇÄ¹¤ÎºÇ½ª£¸¶è¤Ç¶è´Ö£³°Ì¤È¹¥Áö¤·¡¢¹ñ³Ø±¡Âç¤ÈÃæÂç¤È¤Î·ã¤·¤¤£²°ÌÁè¤¤¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£È¢º¬±ØÅÁ¤Ç¤â£¸¶è¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢º¸ÂÉÕ¤±º¬ÉôÊ¬¤ò¸Î¾ã¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÅöÆüÊÑ¹¹¤Ç±ö½ÐæÆÂÀ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤È¸òÂå¤·¡¢½ÐÈÖ¤Ê¤·¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡£´Ç¯»þ¤Îº£µ¨¤Ï¼ç¾¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ÎÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢£²Ç¯»þ¤«¤é»ÖË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î³ØÀ¸¤È¤·¤Æ½¢¿¦³èÆ°¤Ë¤âÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö£Ô£Â£Ó¤ÎÈÖÁÈ¼ýÏ¿¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿£²Ç¯À¸¤Î»þ¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤¤¤¦»Å»ö¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¡£ÁáÂç¶¥ÁöÉô½Ð¿È¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Îº´Æ£Ê¸¹¯¤µ¤ó¤Ë¡Ø¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î»Å»ö¤ÏÌÌÇò¤¤¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡¢ËÜµ¤¤ÇÌÜ»Ø¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢½¢¿¦³èÆ°¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£»î¸³¤äÌÌÀÜ¤Î¤¿¤Ó¤Ë¥Á¡¼¥à¤ÎÎý½¬¤òÈ´¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÄü¤á¤«¤±¤¿»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ä¡¢¸¶´ÆÆÄ¡¢±ü¤µ¤ó¡ÊÈþÊæ¤µ¤ó¡Ë¡¢ÅÄ¹¬¥³¡¼¥Á¡¢°ËÆ£¥³¡¼¥Á¤Ë¡Ø±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡¢´èÄ¥¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¤ÎÀèÀ¸¤«¤é¤ÏÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¡¢½¢¿¦³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Ãç´Ö¤È½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¡¹¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡ÅÄÃæ¤Ï¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¤è¤¦¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿É½¾ð¤Ç¡¢¼«¿È¤Îµ¤»ý¤Á¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹¤«¡£ÅÄÃæ¤Ï¾Ð´é¤ÇÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¡ÖÇÀ¶È¤äµù¶È¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿¦¶È¤ÎÊý¡¹¤ò¼èºà¤·¤Æ¡¢Ê¡°æ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤ä¤Ï¤ê¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë·È¤ï¤ê¤¿¤¤¡£°ìÈÖ¤ÎÌ´¤Ï¡¢ÀÄ³ØÂçÆ±´ü¤ÎÂÀÅÄÁóÀ¸¡Ê£´Ç¯¡Ë¤ä¡¢Æ±¤¸Ê¡°æ¸©½Ð¿È¤Ç¹ñ³Ø±¡Âç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÊ¿ÎÓÀ¶À¡¡Ê£´Ç¯¡Ë¤Î³èÌö¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡¡Íè½Õ¤«¤é¿·¤·¤¤À¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤àÅÄÃæ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¶¥µ»¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤¤ÀÄ³ØÂç¤Î¼ç¾¤ÏÂç¤¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤«¤«¤ë¡£°ìºòÇ¯ÅÙ¤ÎµÜºäÂç´ï¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤Î»Öµ®Í¦ÅÍ¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¸½¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¹â¤¤¶¥µ»ÎÏ¤È¶¯¤¤¥á¥ó¥¿¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼ç¾¤òÌ³¤á¤¿£´Ç¯»þ¤ËÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤½¤Î¥¸¥ó¥¯¥¹¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¼ç¾¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤ÇÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÏÃ¤¹¡£
¡¡²Æ¹ç½É¤Ï¸Î¾ã¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢°ìÉô¡¢ÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼Ä´À°¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡Ö£·³ä¤Ï¾Ã²½¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¡££¹·î£²£¸Æü¡¢å«µÏ¿Ä©Àï²ñ£µ£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ï£±£´Ê¬£³ÉÃ£°£³¡£¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç£±£³ÈÖ¼ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Áª¼êÁØ¤¬¸ü¤¤ÀÄ³ØÂç¤Ç¤Ï¡¢±ØÅÁ¥á¥ó¥Ð¡¼Áè¤¤¤Ï·ã¤·¤¤¡£³ØÀ¸£³Âç±ØÅÁ³«ËëÀï¤Î½Ð±À±ØÅÁ¡Ê£±£°·î£±£´Æü¡¢Åçº¬¡¦½Ð±À»Ô¡á£¶¶è´Ö£´£µ¡¦£±¥¥í¡Ë¤Ï£±£°¿Í¤ÎÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤ì¤¿¡£Âè£²Àï¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¡Ê£±£±·î£³Æü¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÇ®ÅÄ¿ÀµÜ¡Á»°½Å¡¦°ËÀª»Ô°ËÀª¿ÀµÜÆâµÜ¡á£¸¶è´Ö£±£°£¶¡¦£¸¥¥í¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ½ªÀï¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¡ÊÍèÇ¯£±·î£²¡¢£³Æü¡¢Åìµþ¡¦Âç¼êÄ®¡Á¿ÀÆàÀî¡¦È¢º¬Ä®°²¥Î¸Ð±ýÉü¡á£±£°¶è´Ö£²£±£·¡¦£±¥¥í¡Ë¤Ç¤Ï½ÐÁö¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡¡¡ÖÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤ÏºòÇ¯¤ÈÆ±¤¸£¸¶è¤òÁö¤Ã¤Æ¡¢º£ÅÙ¤ÏÍ¥¾¡¤Î¥´¡¼¥ë¥Æ¡¼¥×¤òÀÚ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£È¢º¬±ØÅÁ¤Ï¸¶´ÆÆÄ¤Ë¡ØÅÄÃæ¤ÏÉüÏ©¤Î£¸¶è¤«£¹¶è¤«£±£°¶è¤·¤«¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã±ÆÈÁö¤Î°ÂÄê´¶¤Ç¤ÏÉé¤±¤Ê¤¤¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ï¡¢Áª¼ê¤È¤·¤ÆÁö¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤êÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Ç°´ê¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ëÁ°¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤ÎÂç¾¡Éé¤ËÎ×¤à¡£
¡¡¢¡ÅÄÃæ¡¡ÍªÅÐ¡Ê¤¿¤Ê¤«¡¦¤æ¤¦¤È¡Ë£²£°£°£²Ç¯£¸·î£±Æü¡¢Ê¡°æ¡¦ÉðÀ¸»Ô¡Ê¸½¡¦±ÛÁ°»Ô¡ËÀ¸¤Þ¤ì¡££²£²ºÐ¡£ÆØ²ìµ¤Èæ¹â¤ÇÁ´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ¤Ë£²ÅÙ½Ð¾ì¤·¡¢£²Ç¯£±¶è£²£µ°Ì¡¢£³Ç¯£±¶è£±£³°Ì¡££²£°£²£±Ç¯¤ËÀÄ³ØÂç·Ð±Ä³ØÉô¤ËÆþ³Ø¡£³ØÀ¸£³Âç±ØÅÁ¤Ç¤Ï£²Ç¯»þ¤Ë½Ð±À±ØÅÁ£µ¶è£¶°Ì¡¢È¢º¬±ØÅÁ£¸¶è£µ°Ì¡££³Ç¯»þ¤ËÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ£¸¶è£³°Ì¡£¼«¸Ê¥Ù¥¹¥ÈµÏ¿¤Ï£µ£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë£±£³Ê¬£µ£±ÉÃ£±£±¡¢£±Ëü¥á¡¼¥È¥ë£²£¸Ê¬£³£µÉÃ£¶£°¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó£±»þ´Ö£²Ê¬£³£³ÉÃ¡££±£¸£±¥»¥ó¥Á¡¢£¶£±¥¥í¡£