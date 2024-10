「ONE PIECE」「呪術廻戦」のリアル体験がアメリカ上陸！ユニバーサル・スタジオ・ハリウッド『UNIVERSAL FAN FEST NIGHTS』

アメリカ・カリフォルニア州ロサンゼルスにある「ユニバーサル・スタジオ・ハリウッド」が、「ONE PIECE」とTVアニメ「呪術廻戦」をテーマにしたリアル・エンターテイメントを、初開催の期間限定イベント『UNIVERSAL FAN FEST NIGHTS』の中で開催することを発表!

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン発、「ONE PIECE」と「呪術廻戦」のリアル体験がアメリカに上陸します☆

ユニバーサル・スタジオ・ハリウッド『UNIVERSAL FAN FEST NIGHTS』

開催場所:米国 カリフォルニア 州 ロサンゼルス ユニバーサル・スタジオ・ハリウッド

開催時期:2025年4月25日(金)〜27日(日)、5月2日(金)〜4日(日)、9日(金)〜11日(日)、16日(金)〜18日(日)

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、日本が生み出した世界的に高い評価を得ているマンガ、アニメ、ゲーム、音楽やファッションなどの優れた日本エンターテイメント・ブランドの魅力を、テーマパ

ークでしか味わうことができない“リアル体験”に昇華させ、その価値を国内外に発信し続けています。

その独創的な体験がいよいよ海を越え、2025年春、ユニバーサル・スタジオ・ハリウッドでデビューすることが決定!

アメリカ・カリフォルニア州ロサンゼルスにある「ユニバーサル・スタジオ・ハリウッド」が、「ONE PIECE」とTVアニメ「呪術廻戦」をテーマにしたリアル・エンターテイメントを、初開催の期間限定イベント『UNIVERSAL FAN FEST NIGHTS』の中で開催することを発表しました。

これらのイベントの開発には、「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」が20年に亘って築きあげている“日本エンターテイメント・ブランドのリアル体験化”のノウハウが携わっています。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが成長させ続けてきたNOLIMITなテーマパーク体験が、いよいよアメリカに上陸します。

『UNIVERSAL FAN FEST NIGHTS』は、アメリカ・カリフォルニア州ロサンゼルスにある「ユニバーサル・スタジオ・ハリウッド」が2025年4月25日金から2025年5月18日日)の間の夜、初めて開催するスペシャル・イベント(開催日程限定)

夜のパークを中心に繰り広げられるこのイベントには、日本発のエンターテイメント・ブランドに加えて、伝説的な人気作品が集結。

全身でどっぷりと作品の世界に入り込めるライブエンターテイメントやグリーティングなど、インタラクティブ性にあふれ、ファンが集まり大いに盛り上がることができるイベントです。

また、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが開発し、大人気を博したコラボフードやコラボグッズも遂にアメリカ上陸。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンからその歴史が始まった“日本発のエンターテイメント・ブランドのテーマパーク体験”が、そのノウハウとスキルとともに海を越え、生まれ変わり、アメリカの地でまた新しい形で熱狂を起こすこととなります。

東映アニメーション TVアニメ「ONE PIECE」チーフプロデューサー 小池隆太さんからのコメント

初めてユニバーサル・スタジオ・ジャパンで「ワンピース・プレミアショー」を実施したのは2007年。

それからゲストと一緒にショーを作りあげてまいりました。

そして18年の時を経て、ついに海を越え、ユニバーサル・スタジオ・ハリウッドに「ONEPIECE」が登場することになりました。

アメリカのお客様にもアニメ「ONE PIECE」の世界に触れて頂けると思うとすごく嬉しいです。

アニメもより一層パワーアップして世界の皆様に楽しんでいただけるよう制作してまいります。

引き続きご注目よろしくお願いします。

東宝 TVアニメ「呪術廻戦」製作プロデューサー 松谷浩明さんからのコメント

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで一年以上にわたって大変ご好評をいただき、期間延長も行われた「呪術廻戦」のアトラクションが、ついに本場ユニバーサル・スタジオ・ハリウッドでもお楽しみいただけることとなりました。

現地のファンの皆さまからの作品に対する熱い思いが日々届いておりましたので、こうしてTVアニメ「呪術廻戦」の世界観をより多くの方に体感していただける機会をいただけることを大変嬉しく思います。

TVアニメの続編も鋭意制作中ですので、今後の展開にもぜひご期待ください。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで培われた「ONE PIECE」「呪術廻戦」のリアル体験がアメリカに上陸!

ユニバーサル・スタジオ・ハリウッド『UNIVERSAL FAN FEST NIGHTS』の紹介でした。

