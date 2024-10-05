¡Ú¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢RCÍ½ÁÛ¡Û½ÐÀ¤¥ìー¥¹¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤°ìÀï µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡È¥¹¥Ôー¥É¡É¤È¡È½ÖÈ¯ÎÏ¡É
¡¡º£²ó¤Ç10²óÌÜ¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤ÎÀõ¤¤¥ìー¥¹¤À¤¬¡¢½Å¾Þ¤Ë³Ê¾å¤²¤µ¤ì¤ëÁ°¤Î¡Ö¤¤¤Á¤ç¤¦S¡×»þÂå¤«¤é½ÐÀ¤¥ìー¥¹¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤Â¸ºß¤Ç¡¢ÎòÂåÍ¥¾¡ÇÏ¤Ë¤Ï¥À¥Î¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ä¥°¥é¥ó¥¢¥ì¥°¥ê¥¢¡¢¥µ¥ê¥ª¥¹¡¢¥¹¥Æ¥é¥ô¥§¥íー¥Á¥§¡¢¥É¥ë¥Á¥§¥â¥¢¤Ê¤É¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£Ä¾Àþ¤¬Ä¹¤¤Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Î¥Þ¥¤¥ë¥³ー¥¹¤À¤«¤é¡¢µá¤á¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï¥¹¥Ôー¥É¤È½ÖÈ¯ÎÏ¡£¤¤¤Á¤ç¤¦S»þÂå¤ò´Þ¤á¤Æ²áµî10Ç¯´Ö¤Ç¾å¤¬¤ê3¥Ï¥í¥óºÇÂ®ÇÏ¤Ï[5-3-2-1]¤À¡£
¡¡¡ý¥¢¥ë¥Æ¥ô¥§¥íー¥Á¥§¤Ï»¥ËÚ¶¥ÇÏ¾ì¼Ç1500m¿·ÇÏÀïÍ¥¾¡ÇÏ¡£¤¹¤ó¤Ê¤ê¤È¹¥°Ì¤ò¥ー¥×¤¹¤ë¤È¡¢Áá¤á¤ËÀèÆ¬¤Ë¤¿¤Á¡¢ºÇ¸å¤Î2¥Ï¥í¥ó¤Ï11.6ÉÃ～11.5ÉÃ¤È¤¤¤¦²ÃÂ®¥é¥Ã¥×¤Ç2ÃåÇÏ¤ò¥¯¥Óº¹¡¢3Ãå°Ê²¼¤Ë¤Ï5ÇÏ¿È¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¤¿¡£¥Ç¥£ー¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È»º¶ð¤ÎÊì¤ÏÌ¤¾¡ÍøÇÏ¤À¤¬1¾¡¥¯¥é¥¹¤ÇÆþÃå¤ò½Å¤Í¤¿ÇÏ¡£¥âー¥ê¥¹¡ß¥Ç¥£ー¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ï¥¸¥§¥é¥ë¥Ç¥£ー¥Ê¤ä¥¢¥ë¥Ê¥·ー¥à¡¢¥Ç¥£¥ô¥£ー¥Ê¤Ê¤É¤¬¤¤¤ë¡£ËÜÇÏ¤Ï¤ª¤Ð¤Ë¥¯¥ë¥ß¥Ê¥ë¡¢¤ª¤¸¤Ë¥»¥ì¥·¥ª¥ó¤¬¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¤âAµé¤Ç¾Íè¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡£
¡¡¡»¥¿¥¤¥»¥¤¥«¥ì¥ó¥È¤ÏÃæµþ¶¥ÇÏ¾ì¼Ç1600mÍ¥¾¡ÇÏ¡£¤ä¤ä½ÐÉé¤±µ¤Ì£¤Î¥¹¥¿ー¥È¤«¤é¤¸¤ï¤Ã¤È¥Ï¥Ê¤òÃ¥¤¦¤ÈÆ»Ãæ¤Ï¥¹¥íー¤ËÍî¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï10.9ÉÃ～11.3ÉÃ¤Ç¤Þ¤È¤á¤ÆÍ¾Íµ¤Î¥´ー¥ë¡£¤Þ¤À¥¥ã¥ê¥¢1Àï¤æ¤¨¤ËÌ¤ÃÎ¿ô¤ÎÉôÊ¬¤ÏÂ¿¤¤¤¬¡¢Á°Áö¤Ï¼«ºßÀ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£È¾»Ð¤Ë¥¥ã¥ê¥Ã¥¯¥¢¥êー¥É¤¬¤¤¤ë·ìÅý¤Ç¡¢¶á¿Æ¤Ë¤Ï²¤½£¡¢¹ë½£¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥×¥ê¥ó¥¿ー¤¬¤¤¤ë¥âー¥ê¥¹»º¶ð¡£¾¯¤·Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤¿¤¤1Æ¬¤À¡£
¡¡¢¥¥Õー¥É¥Þ¥ó¤ÏÃæµþ¶¥ÇÏ¾ì¼Ç1400m¿·ÇÏÀïÍ¥¾¡ÇÏ¡£Á°Æü¤Î±«¤Ç¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¿åÊ¬¤ò´Þ¤ó¤ÀÇÏ¾ì¤Ç¤Î¥ìー¥¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¹¥¥¹¥¿ー¥È¤«¤é¥Ï¥Ê¤òÃ¥¤¦¤ÈºÇ¸å¤Î2¥Ï¥í¥ó¤ò11.6ÉÃ～11.6ÉÃ¡£2ÃåÇÏ¤Ë¤Ï¿©¤¤²¼¤¬¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î3Ãå°Ê²¼¤Ë¤ÏÂç¤¤Êº¹¤ò¤Ä¤±¤¿¡£¥ー¥ó¥é¥ó¥É¼Ò¥»¥×¥Æ¥ó¥Ðー¥»ー¥ë¼è°úÇÏ¤Ç¡¢Êì¤ÏÊÆ¹ñ¼Ç2000m¤Î½Å¾Þ2ÃåÇÏ¡£¶á¿Æ¤Ë¤Ï¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥È¥ê¥¶¥ë¥È¤¬¤¤¤ë·ìÅý¡£ÎÉÇÏ¾ì¤Ç¤ÎÁö¤ê¤ò¸«¤¿¤¤¡£
¡¡¢¤¥¢¥ë¥ì¥Ã¥ー¥Î¤Ï¿·³ã¶¥ÇÏ¾ì¼Ç1600mÌ¤¾¡ÍøÀïÍ¥¾¡ÇÏ¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¥Ï¥Ê¤ËÎ©¤Ã¤ÆºÇ¸å3¥Ï¥í¥ó¤Ï11.4ÉÃ～10.8ÉÃ～11.5ÉÃ¡£¸åÂ³¤¬Î¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÇºÇ¸å¤ÏÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¥§¥ë¥ô¥£¥Ë¥¢¤ÎÈ¾Äï¤È¤¤¤¦·ìÅý¤«¤é¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤1Æ¬¤À¡£