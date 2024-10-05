¡ÚÃæÆü¡Û16Ç¯¤Ö¤ê´ÑµÒ230Ëü¿Í³Î¼Â¤â¡Ä¡Ö£³Ç¯Ï¢Â³ºÇ²¼°Ì¡×·èÄê¤Ç¤É¤Ã¤Á¤é¤±¤Î´íµ¡
¡¡ÃæÆü¤¬¥ï¡¼¥¹¥ÈµÏ¿¹¹¿·¤ÎÂç¥Ô¥ó¥Á¤À¡££´Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤Ë£±¡½£³¤ÇÇÔ¤ì¤Æ£µ°Ì¡¦¥ä¥¯¥ë¥È¤È¤Ï£°¡¦£µ¥²¡¼¥àº¹¡££µÆü¤ÎÆ±¥«¡¼¥É¤ËÇÔ¤ì¤ë¤«¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤¬¹ÅçÀï¤Ë¾¡Íø¤¹¤ì¤ÐµåÃÄ»Ë¾å½é¤Î£³Ç¯Ï¢Â³ºÇ²¼°Ì¤¬·èÄê¤¹¤ë¡£
¡¡¼Ú¶â£±£µ¤ËÄÀ¤à¥É¥é¥´¥ó¥º¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤â¥¹¥¿¥ó¥É¤Ï£³Ëü£¶£²£´£±¿Í¤Î¥Õ¥ë¥Ï¥¦¥¹¡£¤·¤«¤·Ëþ°÷¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç£³Ê»»¦¤ÈÀÛ¹¶Â³¤¤Ç£¹²ó¤ËÀî±Û¤Î±¦Á°Å¬»þÂÇ¤Ç£±ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤Î¤¬¤ä¤Ã¤È¤À¤Ã¤¿¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤Ö¤¹¤¿¤Ó¤Ë¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎÎµÅÞ¤«¤é¤Ï¤¿¤áÂ©¤¬¤â¤ì¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤Ëº£Ç¯¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡£¤³¤ì¤À¤±¤ß¤ó¤Ê¤¬±þ±ç¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ëÃæ¤Ç¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¶ìÃî¤ò¤«¤ß¤Ä¤Ö¤·¤¿Î©Ï²´ÆÆÄ¤À¤¬¡¢ÄãÌÂ¤¹¤ë¥Á¡¼¥àÀ®ÀÓ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë´ÑµÒÆ°°÷¤ÏÀä¹¥Ä´¡£¤³¤ÎÆü¤Ç¥·¡¼¥º¥ó´ÑµÒ¿ô¤Ï£²£²£¶Ëü£¶£¹£³£¹¿Í¤È¤Ê¤ê£µÆü¤ÎÆ±¥«¡¼¥É¤Ç£²£³£°Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Î¤¬³Î¼Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÆü¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥àÇ¯¼¡Æþ¾ì¼Ô¿ô¤¬£²£³£°Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Î¤ÏÍî¹ç´ÆÆÄ»þÂå¤Î£²£°£°£¸Ç¯°ÊÍè£±£¶Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¡£¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤ÏÆ¬¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈµåÃÄ¥µ¥¤¥É¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ËÂç´¶¼Õ¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡Ö¾¡Éé»ö¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¡ÊÌÀÆü¡¢ÌÀ¸åÆü¤Ï¡Ë¾¡¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÊµåÃÄ´´Éô¡Ë¤ÈËþ°÷¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËÇòÀ±¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤»¤Ã¤«¤¯£±£¶Ç¯¤Ö¤ê¤Ë´ÑµÒÆ°°÷¤¬£²£³£°Ëü¿ÍÆÍÇË¤ò¤·¤Æ¤â¡¢Æ±¤¸Æü¤ËµåÃÄ»Ë¾å½é¤Î£³Ç¯Ï¢Â³ºÇ²¼°Ì¤¬·èÄê¤¹¤ì¤Ð¤É¤Ã¤Á¤é¤±¡£¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¥é¥´¥ó¥º¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¥²¡¼¥à¤â»Ä¤ê£²»î¹ç¡£ºÇ¸å¤Ë°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤«¡½¡½¡£