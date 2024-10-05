¹Åç¡¦¿·°æ´ÆÆÄ¡¡Íèµ¨Â³Åê·èÄêÅª¡ª¾¾ÅÄ¥ª¡¼¥Ê¡¼ÌÀ¸À¡ÖÅöÁ³¡¢»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¹Í¤¨¤È¤ë¡×
¡¡¹Åç¤Î¾¾ÅÄ¸µ¡Ê¤Ï¤¸¤á¡Ë¥ª¡¼¥Ê¡¼¡Ê73¡Ë¤¬4Æü¡¢¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¡Ê47¡Ë¤Ë3Ç¯ÌÜ¤ÎÍèµ¨¤â»Ø´ø¤òÂ÷¤¹°Õ¸þ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï8·î½ªÎ»»þ¤Þ¤Ç¼ó°Ì¤òÁö¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢9·î¤ÎµÞ¼ºÂ®¤Ç2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎB¥¯¥é¥¹4°Ì¤¬³ÎÄê¡£¤½¤ì¤Ç¤âÈ¯Å¸ÅÓ¾å¤ÎÀïÎÏ¤òÍ¸ú³èÍÑ¤·¡¢½ªÈ×¤Þ¤ÇVÁè¤¤¤·¤¿¼êÏÓ¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¹âÉ¾²Á¤·¤¿¡£µåÃÄ¤ÏÅö½é¤«¤é5Ç¯¥¹¥Ñ¥ó¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Â³Åê¤Ï´ûÄêÏ©Àþ¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤ËÀµ¼°Í×ÀÁ¤¹¤ë¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤ë¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤òÁ°¤Ë¤·¤¿4Æü¡£¾¾ÅÄ¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¿·°æ´ÆÆÄ¤ÎÍèµ¨Â³Åê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÅöÁ³¡¢»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¹Í¤¨¤È¤ë¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªÈ×¤Î¼ºÂ®¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËµÞ·ã¤À¤Ã¤¿Ê¬¡¢²Æ¾ì¤Þ¤ÇÁ±Àï¤·¤¿°õ¾Ý¤¬¤«¤¾Ã¤µ¤ì¤ë¸½¾õ¡£8·î½ªÎ»»þ¤Ë¼ó°Ì¤À¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤¬B¥¯¥é¥¹¤ËÄÀ¤à¤Î¤Ï»Ë¾å½é¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤âÅ°Äì¤·¤¿ÂÎÄ´´ÉÍý¤Ê¤É¤Ç¼çÎÏ¤ÎÎ¥Ã¦¤òËÉ¤®¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿»Ø´ø´±¤Î¼êÏÓ¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÎÏ¤Ø¤Î¹â¤¤É¾²Á¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÀïÎÏ¤ò¤¦¤Þ¤¯²óÅ¾¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤¯Àï¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¹ç´Ö¡¢¹ç´Ö¤ËÆþ¤ì¤ëÅê¼ê¤â³èÌö¤·¤¿¡£¤¢¤ì¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡Åê¼ê¤òÃæ¿´¤Ë¼é¤ê¾¡¤ÄÌîµå¤ò·Ç¤²¤¿º£µ¨¡£ÀèÈ¯¿Ø¤Ë¤ÏÂçÀ¥ÎÉ¡¢¶åÎ¤¡¢¾²ÅÄ¡¢¿¹²¼¤Î4ËÜÃì¤Ë¥¢¥É¥¥¥ï¤ä¶ÌÂ¼¤é¤¬¡¢Ãæ·Ñ¤®¿Ø¤Ë¤Ï¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë·ªÎÓ¡¢ÅçÆâ¤Ë¹õ¸¶¡¢ÔÏ¹¾¤é¤¬¤½¤ì¤¾¤ì²Ã¤ï¤ê¡¢°ìÄê¤ÎÀ®²Ì¤òµó¤²¤¿¡£8·îËö¤ÎËÉ¸æÎ¨2¡¦25¤Ï12µåÃÄ¤ÇÃÇ¥È¥Ä¡£Í×¤ÎÍ··â¼ê¤Ë¤ÏÌðÌî¤¬ÂæÆ¬¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢²ÝÂê¤ÎÆÀÅÀÎÏÉÔÂ¤Ï²ò¾Ã¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£¿·³°¹ñ¿Í¤Î¥·¥ã¥¤¥Ê¡¼¡¢¥ì¥¤¥Î¥ë¥º¤Ï³«ËëÄ¾¸å¤ËÄ¹´üÎ¥Ã¦¤·¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤òÂÔ¤¿¤º¤Ë·ÀÌó²ò½ü¡£¤½¤â¤½¤âÀïÎÏ¤¬ËÉÙ¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¡¢¤È¤â¤Ë¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥¹¥È¤ÎÂÇÎ¨¡¦238¡¢52ËÜÎÝÂÇ¤Ç¤Ï¡¢Éå¿´¤·¤ÆÂÇÀþ¤òÁÈ¤ß¡¢µ¡Æ°ÎÏ¤ò¶î»È¤·¤Æ¤â¸Â³¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾ÅÄ¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡¢¤½¤Î¶»Ãæ¤ò»¡¤·¤Æ¸À¤¦¡£
¡¡¡Ö³«Ëë¤Ë»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿·Á¤Ç¤Ï¶²¤é¤¯¤Ê¤¤¤¸¤ã¤í¤¦¤È»×¤¦¡£³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Ï¥ï¥·¤é¤ÎÀÕÇ¤¤è¡£ÅÓÃæ¤Çµ¢¹ñ¤¹¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤±¡¢Àï¤¤Êý¤È¤·¤Æ¤Ï¥¢¥ì¡Ê¼é¤ê¾¡¤Ä¡Ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£´ÆÆÄ¤ÏåÌÌ©¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê·Á¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¤È»×¤¦¡×
¡¡·ÀÌó¤Ï1Ç¯¤´¤È¤Î¹¹¿·¤Ç¤â¡¢µåÃÄ¤Ï5Ç¯¤ò¥¹¥Ñ¥ó¤Ë¥Á¡¼¥à¤Å¤¯¤ê¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Â³Åê¤Ï´ûÄêÏ©Àþ¡£½¢Ç¤3Ç¯ÌÜ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö¼ã¤¤Áª¼ê¤¬¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ò²¡¤·¤Î¤±¤ë¤°¤é¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤ó¡£Àª¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÃíÊ¸¤·¡¢¼ã¥´¥¤¤Ë¤âÊ³µ¯¤òµá¤á¤¿¡£¡¡¡Ê¹¾Èø¡¡ÂîÌé¡Ë