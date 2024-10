<aiko Live Tour「Love Like Rock vol.10」>が10月3日、10月4日の東京・Zepp Hanedaよりスタートした。初日の公演でaikoは、「みんな久しぶり! <Love Like Rock>はライブハウスでギュッてなるライブ、懐かしい。きてくれて本当に嬉しいです! 最後まで楽しんでください! よろしくお願いします!」と話し、「<Love Like Rock>を開催しますって発表したときに、やばい筋トレしなきゃ!って書いてる人がいて嬉しかったです。笑 色んな人が歳を重ねながらこうやってライブにきてくださってとても感謝しています。そして今日新しくきてくれた方も全員で筋肉痛になるまで楽しもうね!」と続け、今回のツアーの意気込みを興奮気味に語った。終始ライブ会場は熱気と歓声に包まれ、大盛り上がりのツアーの幕開けとなった。

<aiko Live Tour「Live Like Rock vol.10」>

2024年

10月3日(木) 【東京】Zepp Haneda 18:00/19:00

10月4日(金) 【東京】Zepp Haneda 18:00/19:00

10月11日(金) 【香川】festhalle 18:00/19:00

10月12日(土) 【香川】festhalle 16:30/17:30

10月25日(金) 【愛知】Zepp Nagoya 17:30/18:30

10月26日(土) 【愛知】Zepp Nagoya 16:30/17:30

11月6日(水) 【広島】HIROSHIMA CLUB QUATTRO 18:00/19:00

11月7日(木) 【広島】HIROSHIMA CLUB QUATTRO 18:00/19:00

11月22日(金) 【大阪】Zepp Osaka Bayside 18:00/19:00

11月23日(土) 【大阪】Zeep Osaka Bayside 16:30/17:30

12月4日(水) 【福岡】Zepp Fukuoka 18:00/19:00

12月5日(木) 【福岡】Zepp Fukuoka 18:00/19:00

12月11日(水) 【東京】Zepp Haneda 18:00/19:00

12月12日(木) 【東京】Zepp Haneda 18:00/19:00



2025年

1月12日(日) 【宮城】SENDAI GIGS 16:30/17:30

1月13日(月・祝) 【宮城】SENDAI GIGS 16:30/17:30

1月17日(金) 【北海道】Zepp Sapporo 18:00/19:00

1月18日(土) 【北海道】Zepp Sapporo 16:30/17:30

1月24日(金) 【福岡】Zepp Fukuoka 18:00/19:00

1月25日(土) 【福岡】Zepp Fukuoka 16:30/17:30

2月7日(金) 【新潟】NIIGATA LOTS 18:00/19:00

2月8日(土) 【新潟】NIIGATA LOTS 16:30/17:30

2月14日(金) 【愛知】Zeep Nagoya 17:30/18:30

2月15日(土) 【愛知】Zeep Nagoya 16:30/17:30

2月21日(金) 【大阪】Zepp Osaka Bayside 18:00/19:00

2月22日(土) 【大阪】Zepp Osaka Bayside 16:30/17:30

2月28日(金) 【東京】Zepp Haneda 18:00/19:00

3月1日(土) 【東京】Zepp Haneda 16:30/17:30

3月14日(金) 【東京】Zepp Haneda 18:00/19:00

3月15日(土) 【東京】Zepp Haneda 16:30/17:30

3月28日(金) 【大阪】Zepp Osaka Bayside 18:00/19:00

3月29日(土) 【大阪】Zepp Osaka Bayside 16:30/17:30



チケット スタンディング(整理番号アリ) / 2F指定席 / (一部会場 2F立ち見あり)

7,500円(税込)

2024年10月3日(木) 【東京】Zepp Haneda 18:00/19:0010月4日(金) 【東京】Zepp Haneda 18:00/19:0010月11日(金) 【香川】festhalle 18:00/19:0010月12日(土) 【香川】festhalle 16:30/17:3010月25日(金) 【愛知】Zepp Nagoya 17:30/18:3010月26日(土) 【愛知】Zepp Nagoya 16:30/17:3011月6日(水) 【広島】HIROSHIMA CLUB QUATTRO 18:00/19:0011月7日(木) 【広島】HIROSHIMA CLUB QUATTRO 18:00/19:0011月22日(金) 【大阪】Zepp Osaka Bayside 18:00/19:0011月23日(土) 【大阪】Zeep Osaka Bayside 16:30/17:3012月4日(水) 【福岡】Zepp Fukuoka 18:00/19:0012月5日(木) 【福岡】Zepp Fukuoka 18:00/19:0012月11日(水) 【東京】Zepp Haneda 18:00/19:0012月12日(木) 【東京】Zepp Haneda 18:00/19:002025年1月12日(日) 【宮城】SENDAI GIGS 16:30/17:301月13日(月・祝) 【宮城】SENDAI GIGS 16:30/17:301月17日(金) 【北海道】Zepp Sapporo 18:00/19:001月18日(土) 【北海道】Zepp Sapporo 16:30/17:301月24日(金) 【福岡】Zepp Fukuoka 18:00/19:001月25日(土) 【福岡】Zepp Fukuoka 16:30/17:302月7日(金) 【新潟】NIIGATA LOTS 18:00/19:002月8日(土) 【新潟】NIIGATA LOTS 16:30/17:302月14日(金) 【愛知】Zeep Nagoya 17:30/18:302月15日(土) 【愛知】Zeep Nagoya 16:30/17:302月21日(金) 【大阪】Zepp Osaka Bayside 18:00/19:002月22日(土) 【大阪】Zepp Osaka Bayside 16:30/17:302月28日(金) 【東京】Zepp Haneda 18:00/19:003月1日(土) 【東京】Zepp Haneda 16:30/17:303月14日(金) 【東京】Zepp Haneda 18:00/19:003月15日(土) 【東京】Zepp Haneda 16:30/17:303月28日(金) 【大阪】Zepp Osaka Bayside 18:00/19:003月29日(土) 【大阪】Zepp Osaka Bayside 16:30/17:30チケット スタンディング(整理番号アリ) / 2F指定席 / (一部会場 2F立ち見あり)7,500円(税込)

<Love Like Rock vol.10>は、本日終了した東京・Zepp Haneda公演を皮切りに、全国9箇所32公演を回るロングツアーとなる。ライブハウスならではの距離の近さと熱気を体感できるので、今後の公演もぜひ楽しみにしてほしい。また、現在aikoオンラインストアでは、<Love Like Rock vol.10>のツアーグッズも販売中だ。aikoのライブグッズは毎回本人がデザインを手掛けており、今回もアイロンワッペンや髪留めなど注目を集めるアイテムが勢揃いとなっている。