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¡ãaiko Live Tour¡ÖLive Like Rock vol.10¡×¡ä
10·î3Æü(ÌÚ)¡¡¡ÚÅìµþ¡ÛZepp Haneda¡¡18:00/19:00
10·î4Æü(¶â)¡¡¡ÚÅìµþ¡ÛZepp Haneda¡¡18:00/19:00
10·î11Æü(¶â)¡¡¡Ú¹áÀî¡Ûfesthalle¡¡18:00/19:00
10·î12Æü(ÅÚ)¡¡¡Ú¹áÀî¡Ûfesthalle¡¡16:30/17:30
10·î25Æü(¶â)¡¡¡Ú°¦ÃÎ¡ÛZepp Nagoya¡¡17:30/18:30
10·î26Æü(ÅÚ)¡¡¡Ú°¦ÃÎ¡ÛZepp Nagoya¡¡16:30/17:30
11·î6Æü(¿å)¡¡¡Ú¹Åç¡ÛHIROSHIMA CLUB QUATTRO¡¡18:00/19:00
11·î7Æü(ÌÚ)¡¡¡Ú¹Åç¡ÛHIROSHIMA CLUB QUATTRO¡¡18:00/19:00
11·î22Æü(¶â)¡¡¡ÚÂçºå¡ÛZepp Osaka Bayside¡¡18:00/19:00
11·î23Æü(ÅÚ)¡¡¡ÚÂçºå¡ÛZeep Osaka Bayside¡¡16:30/17:30
12·î4Æü(¿å)¡¡¡ÚÊ¡²¬¡ÛZepp Fukuoka¡¡18:00/19:00
12·î5Æü(ÌÚ)¡¡¡ÚÊ¡²¬¡ÛZepp Fukuoka¡¡18:00/19:00
12·î11Æü(¿å)¡¡¡ÚÅìµþ¡ÛZepp Haneda¡¡18:00/19:00
12·î12Æü(ÌÚ)¡¡¡ÚÅìµþ¡ÛZepp Haneda¡¡18:00/19:00
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1·î12Æü(Æü)¡¡¡ÚµÜ¾ë¡ÛSENDAI GIGS¡¡16:30/17:30
1·î13Æü(·î¡¦½Ë)¡¡¡ÚµÜ¾ë¡ÛSENDAI GIGS¡¡16:30/17:30
1·î17Æü(¶â)¡¡¡ÚËÌ³¤Æ»¡ÛZepp Sapporo¡¡18:00/19:00
1·î18Æü(ÅÚ)¡¡¡ÚËÌ³¤Æ»¡ÛZepp Sapporo¡¡16:30/17:30
1·î24Æü(¶â)¡¡¡ÚÊ¡²¬¡ÛZepp Fukuoka¡¡18:00/19:00
1·î25Æü(ÅÚ)¡¡¡ÚÊ¡²¬¡ÛZepp Fukuoka¡¡16:30/17:30
2·î7Æü(¶â)¡¡¡Ú¿·³ã¡ÛNIIGATA LOTS¡¡18:00/19:00
2·î8Æü(ÅÚ)¡¡¡Ú¿·³ã¡ÛNIIGATA LOTS¡¡16:30/17:30
2·î14Æü(¶â)¡¡¡Ú°¦ÃÎ¡ÛZeep Nagoya¡¡17:30/18:30
2·î15Æü(ÅÚ)¡¡¡Ú°¦ÃÎ¡ÛZeep Nagoya¡¡16:30/17:30
2·î21Æü(¶â)¡¡¡ÚÂçºå¡ÛZepp Osaka Bayside¡¡18:00/19:00
2·î22Æü(ÅÚ)¡¡¡ÚÂçºå¡ÛZepp Osaka Bayside¡¡16:30/17:30
2·î28Æü(¶â)¡¡¡ÚÅìµþ¡ÛZepp Haneda¡¡18:00/19:00
3·î1Æü(ÅÚ)¡¡¡ÚÅìµþ¡ÛZepp Haneda¡¡16:30/17:30
3·î14Æü(¶â)¡¡¡ÚÅìµþ¡ÛZepp Haneda¡¡18:00/19:00
3·î15Æü(ÅÚ)¡¡¡ÚÅìµþ¡ÛZepp Haneda¡¡16:30/17:30
3·î28Æü(¶â)¡¡¡ÚÂçºå¡ÛZepp Osaka Bayside¡¡18:00/19:00
3·î29Æü(ÅÚ)¡¡¡ÚÂçºå¡ÛZepp Osaka Bayside¡¡16:30/17:30
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