【モデルプレス=2024/10/05】SKY-HIが4日、公式Instagramにてライブ配信を実施。CEOを務めるBMSGが、プロデューサーにラッパー・シンガーのちゃんみなを迎えたガールズグループオーディション「No No Girls」での自身の発言を振り返った。同日20時よりBMSGのYouTubeチャンネルで本編の第1話が配信された「No No Girls」。主に2次審査の様子が映され、SKY-HIはプロデューサーであるちゃんみなの横に同席し、候補者たちのパフォーマンスを見守っていた。

候補生の中でもSKY-HIは、事前に放送されていた緊急特番「No No Girlsのすべて」(2日よる24時59分〜)で映ったRINGOの歌声を絶賛。「歌い終わった後に『ファンになりました!』って言っちゃった」と思わず叫んだ言葉を振り返った。するとライブ配信に参加していたAile The Shota(アイル ザ ショウタ)が「聞いたことあるな?」とツッコミ。SKY-HIは「俺もなんか言ったことあるなと思って、事前番組観て気づいたけどSHUNTO以来の…」と笑った。この「ファンになりました」という発言は3年前、BE:FIRST(ビーファースト)を輩出したオーディション「THE FIRST」で現メンバーのSHUNTO(シュント)にSKY-HIが発していた言葉でもあったのだ。Aile The Shotaは「『ファンになりました』って言える空気感も素敵ですよね」と反応。また、SKY-HIはちゃんみなが候補者に「次の審査で会いましょう」という言葉をかけていたことにも「勝手に“日高み”をね(感じていた)。出てくる“日高み”がすごく嬉しくて」と自身と重なる部分に笑顔を見せていた。(modelpress編集部)本オーディションは「身長、体重、年齢はいりません。ただ、あなたの声と人生を見せてください。」という前代未聞の応募メッセージからはじまった。国内のみならず韓国やアメリカをはじめとした世界各国から、7000通を超える応募が集まった。プロデューサーであるちゃんみなは、見た目や声に対して「No」をつきつけられ、ガールズグループを志すもデビューすることが叶わなかった過去がある。本オーディションで書類・対面審査を通過し集まったのは、彼女と同じように「No」をつきつけられたり、自分自身を否定してきたガールズ30人たち。ちゃんみなだからできる指導と審査、そしてBMSGが掲げる“才能を殺さないために”のもと、参加者たちを世界で活躍できるガールズグループへと導いていく。本編は、BMSGのYouTubeチャンネルにて毎週金曜20時、完全版はオンライン動画配信サービス「Hulu」にて毎週日曜12時に配信予定(10月6日スタート)。また、公式応援番組「No No Girls Night」が日本テレビ・長崎国際テレビにて、毎週水曜24時59分より放送(10月9日スタート)。タレントのぺえ、YouTuberコンビ・平成フラミンゴのNICOが出演する。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】