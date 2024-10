【__から愛をこめて】著者:紺屋一集英社

夜のお店に通う「スズキ」。その店で働くせつこから、同伴中に「これから沖縄にいきませんか」と、突然の提案をされる。そして、彼女から沖縄行きのチケットを渡され、沖縄にいる彼女の息子の様子を見てきて欲しいというのだ。

本作「__から愛をこめて」は、紺屋一氏の短編作品で、「少年ジャンプ+」にて2022年8月8日から配信されている。

子供を育てるために、出稼ぎで都会に出た母親。もちろん、生活するためにお金は必要だけれど、本当に必要なものはそれだけではないのかもしれない。大切な誰かと過ごす時間は、お金には変えられない貴重なもの。毎日、忙しく生活をしていると、そんな大切なことをついつい忘れがちになる。離れて暮らす友人や家族と、顔を見て話す、そんな時間を大切にしたいと思える作品となっている。

□少年ジャンプ+:__から愛をこめて」のページ

【あらすじ】

夜のお店に通う「スズキ」は、その店で働くせつこから「これから沖縄にいきませんか」と突然の提案される。沖縄にいる彼女の息子の様子を見てきて欲しいというのだ。

突然訪れることになった沖縄で、スズキが見つけたものは――

(C) SHUEISHA Inc. All rights reserved.