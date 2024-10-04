SKY-HI＆ちゃんみなが絶賛 新オーディション「No No Girls」3次審査進出者30人決定【プロフィール一覧／生年月日・出身地・MBTI】
◆「No No Girls」3次審査進出者決定
アーティストに求める3つの「No」として「No FAKE（本物であれ）」「No LAZE（誰よりも一生懸命であれ）」「No HATE（自分に中指を立てるな＝自己肯定）」を挙げ、開催された本オーディション。7000通以上送られた1次審査（動画審査）で250人が通過。動画では、対面（一部リモート）の2次審査を経て、3次審査の合宿に進出した候補者の2次審査でのパフォーマンスの様子を映した。
韓国からオーディションを受けに来たJISOO（ジス）にも、ちゃんみなは「すごい人気出そうだなっていうのが率直な感想」と手応え。さらに、サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」（通称「日プ女子」）に参加していたMOMOKA（モモカ／高畠百加）は「すごい大きなものを乗り越えたんだろうなという気がしていて前回のオーディション番組でお会いした時とは全然違うオーラ」、KOKONA（ココナ／中野心結）は「3皮くらいむけた」と評価を受けていた。ほかにも「日プ女子」出身者のSAYAKA（サヤカ）も2次審査を通過している。
また、ビブラートの不安な箇所をノートに全て書いたというFUMINO（フミノ）は繊細な歌声を披露し、SKY-HIから「研究がすごい見えます。後ろに今までの努力の道筋が」、ちゃんみなから「R＆Bに革命が起きそうな歌声」と絶賛された。さらに、「声自体に色気があるんですよ。これは本当に才能で私もずるいって思う」とちゃんみなも思わず羨んだ歌声を持つYURI（ユリ）、ちゃんみなに「これが実力の暴力です」と言わしめたNAOKO（ナオコ）、SKY-HIもちゃんみなも思わず頭を抱えた圧倒的な歌声を披露したCHIKA（チカ）などが進出したことがわかった。
◆「No No Girls」3次審査進出した候補者30人（五十音順）
・AIKA MBINGILA
生年月日：2003年9月29日
出身地：大阪
MBTI：ENFP
2次審査ボーカル課題曲：ハレンチ／ちゃんみな
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・AIKO
生年月日：2005年9月9日
出身地：神奈川
MBTI：ENFP
2次審査ボーカル課題曲：ハレンチ／ちゃんみな
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・AKARI
生年月日：2007年12月30日
出身地：東京
MBTI：ENTP
2次審査ボーカル課題曲：First Love／宇多田ヒカル
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・ASHA
生年月日：2004年1月25日
出身地：福岡
MBTI：ESFJ
2次審査ボーカル課題曲：ピリオド／ちゃんみな
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・AMI
生年月日：2005年12月5日
出身地：大阪
MBTI：ENFP
2次審査ボーカル課題曲：ハレンチ／ちゃんみな
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・AYAMI
生年月日：2002年2月13日
出身地：北海道
MBTI：INFJ
2次審査ボーカル課題曲：美人／ちゃんみな
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・KAI ニューヨーク留学中（リモート審査）
生年月日：2008年2月15日
出身地：兵庫
MBTI：INFP
2次審査ボーカル課題曲：B級／ちゃんみな
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・KAEDE
生年月日：2003年9月20日
出身地：東京
MBTI：ESFP
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・KOKO
生年月日：2005年7月25日
出身地：群馬
MBTI：ENTP
2次審査ボーカル課題曲：ダリア／ちゃんみな
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・KOKOA
生年月日：2008年1月28日
出身地：群馬
MBTI：ENFP
2次審査ボーカル課題曲：ダリア／ちゃんみな
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・KOKONA
生年月日：2007年1月10日
出身地：東京
MBTI：INTJ
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・KOHARU
生年月日：2005年10月9日
出身地：埼玉
MBTI：ENFP
2次審査ボーカル課題曲：First Love／宇多田ヒカル
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・SAYAKA
生年月日：2002年7月10日
出身地：千葉
MBTI：INFP
2次審査ボーカル課題曲：First Love／宇多田ヒカル
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・SARA
生年月日：2005年1月24日
出身地：神奈川
MBTI：ESFP
2次審査ボーカル課題曲：First Love／宇多田ヒカル
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・JISOO
生年月日：2000年9月8日
出身地：韓国・仁川（インチョン）
MBTI：ENFJ
2次審査ボーカル課題曲：丸の内サディスティック／椎名林檎
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・JEWEL
生年月日：2007年11月2日
出身地：奈良
MBTI：ENFP
2次審査ボーカル課題曲：^_^（読みハッピー）／ちゃんみな
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・STELLA
生年月日：2001年7月4日
出身地：東京
MBTI：INTP
2次審査ボーカル課題曲：ドライフラワー／優里
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・CHIKA
生年月日：2004年8月31日
出身地：福岡
MBTI：INTP
2次審査ボーカル課題曲：ダリア／ちゃんみな
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・NAOKO
生年月日：2005年8月23日
出身地：大阪
MBTI：INFJ
2次審査ボーカル課題曲：^_^（読みハッピー）／ちゃんみな
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・HIBIKI
生年月日：2007年1月28日
出身地：岐阜
MBTI：ENFJ
2次審査ボーカル課題曲：カタオモイ／Aimer
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・FUKA
生年月日：2006年8月2日
出身地：神奈川
MBTI：INFP
2次審査ボーカル課題曲：ダリア／ちゃんみな
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・FUMINO
生年月日：2006年8月22日
出身地：東京
MBTI：ESFJ
2次審査ボーカル課題曲：First Love／宇多田ヒカル
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・MAHINA
生年月日：2009年3月25日
出身地：東京
MBTI：INFJ
2次審査ボーカル課題曲：カタオモイ／Aimer
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・MOMO
生年月日：2008年5月12日
出身地：神奈川
MBTI：ESFP
2次審査ボーカル課題曲：丸の内サディスティック／椎名林檎
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・MOMOKA
生年月日：2004年4月27日
出身地：東京
MBTI：ENFP
2次審査ボーカル課題曲：ハレンチ／ちゃんみな
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・YUKINO
生年月日：2003年12月31日
出身地：富山
MBTI：ENFP
2次審査ボーカル課題曲：First Love／宇多田ヒカル
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・YUJU
生年月日：2004年2月7日
出身地：富山
MBTI：INFJ
2次審査ボーカル課題曲：ダリア／ちゃんみな
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・YURI
生年月日：2006年8月24日
出身地：東京
MBTI：ESTJ
2次審査ボーカル課題曲：ドライフラワー／優里
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・RINGO
生年月日：2006年9月5日
出身地：愛知
MBTI：INFJ
2次審査ボーカル課題曲：カタオモイ／Aimer
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・REI
生年月日：2008年8月1日
出身地：タイ・バンコク
MBTI：INTP
2次審査ボーカル課題曲：ダリア／ちゃんみな
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◆BMSG×ちゃんみなオーディション「No No Girls」
本オーディションは「身長、体重、年齢はいりません。ただ、あなたの声と人生を見せてください。」という前代未聞の応募メッセージからはじまった。国内のみならず韓国やアメリカをはじめとした世界各国から、7000通を超える応募が集まった。
プロデューサーであるちゃんみなは、見た目や声に対して「No」をつきつけられ、ガールズグループを志すもデビューすることが叶わなかった過去がある。本オーディションで書類・対面審査を通過し集まったのは、彼女と同じように「No」をつきつけられたり、自分自身を否定してきたガールズ30人たち。ちゃんみなだからできる指導と審査、そしてBMSGが掲げる“才能を殺さないために”のもと、参加者たちを世界で活躍できるガールズグループへと導いていく。
本編は、BMSGのYouTubeチャンネルにて毎週金曜20時、完全版はオンライン動画配信サービス「Hulu」にて毎週日曜12時に配信予定（10月6日スタート）。また、公式応援番組「No No Girls Night」が日本テレビ・長崎国際テレビにて、毎週水曜24時59分より放送（10月9日スタート）。タレントのぺえ、YouTuberコンビ・平成フラミンゴのNICOが出演する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】