『Epic Narratives』



2024年9月25日（水）発売購入：https://band-maid.lnk.to/EpicNarratives_CDDL販売／サブスク配信：https://BAND-MAID.lnk.to/EpicNarratives■完全生産限定盤[CD+Blu-ray+LIVE PHOTOBOOK]PCCA-06328/税込\12,100特殊仕様■初回生産限定盤[CD+DVD]PCCA-06329/税込\8,800通常仕様■通常盤[CD only]PCCA-06330/税込\3,300通常仕様【収録内容】[CD]各形態共通全14曲収録（新曲10曲）1 Magie2 Shambles アニメ「ケンガンアシュラ」Season2 EDテーマ3 Protect You TVアニメ「グレンダイザーU」EDテーマ4 SHOW THEM ＊BAND-MAID with The Warning5 Forbidden tale6 Bestie Incubus Mike Einziger(Gt.)との共作曲7 Brightest star8 Letters to you9 The one10 Memorable11 Go easy12 Toi et moi13 TAMAYA!14 Get to the top[Blu-ray/DVD]※完全生産限定盤、初回生産限定盤のみ付属2024年5月10日開催「THE DAY OF MAID」お給仕（ライブ）映像■ショップ別オリジナル特典・Amazon.co.jp：巾着・タワーレコードおよびTOWER mini全店、タワーレコードオンライン：レコードキーホルダー・全国HMV/HMV&BOOKS online：缶マグネット・楽天ブックス：ビニールスライダーケース ※オリジナル配送BOXでお届け・セブンネットショッピング：アクリルコースター・Neowing：A4クリアファイル・ポニーキャニオンショッピングクラブ、その他法人：ポストカード■楽天ブックス「BAND-MAIDオリジナル配送BOX」につきまして※楽天ブックスにて対象商品をご購入いただいたお客様限定で、オリジナルデザイン仕様の“BAND-MAIDオリジナル配送BOX”で商品をお届け