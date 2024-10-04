BAND-MAIDが9月25日に発売した3年半ぶりのアルバム『Epic Narratives』から、新曲「Forbidden tale」のミュージックビデオを公開した。

◆「Forbidden tale」MV

壮大な展開のMVは、BAND-MAIDの新境地を表現しているよう。目まぐるしく展開されていく楽曲に合わせ、様々なシーンが登場する。

『Epic Narratives』


2024年9月25日（水）発売
購入：https://band-maid.lnk.to/EpicNarratives_CD
DL販売／サブスク配信：https://BAND-MAID.lnk.to/EpicNarratives

■完全生産限定盤[CD+Blu-ray+LIVE PHOTOBOOK]
PCCA-06328/税込\12,100
特殊仕様

■初回生産限定盤[CD+DVD]
PCCA-06329/税込\8,800
通常仕様

■通常盤[CD only]
PCCA-06330/税込\3,300
通常仕様

【収録内容】
[CD]各形態共通
全14曲収録（新曲10曲）
1 Magie
2 Shambles 　アニメ「ケンガンアシュラ」Season2 EDテーマ
3 Protect You 　TVアニメ「グレンダイザーU」EDテーマ
4 SHOW THEM　＊BAND-MAID with The Warning
5 Forbidden tale
6 Bestie Incubus 　Mike Einziger(Gt.)との共作曲
7 Brightest star
8 Letters to you
9 The one
10 Memorable
11 Go easy
12 Toi et moi
13 TAMAYA!
14 Get to the top

[Blu-ray/DVD]※完全生産限定盤、初回生産限定盤のみ付属
2024年5月10日開催「THE DAY OF MAID」お給仕（ライブ）映像

■ショップ別オリジナル特典
・Amazon.co.jp：巾着
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＜BAND-MAID番外編お給仕＞

x2024年10月5日　福岡BEAT STATION
2024年10月20日　北海道PENNY LANE 24

＜BAND-MAID ZEPP TOUR 2024＞

11月2日　ZEPP NAGOYA
11月3日　ZEPP OSAKA BAYSIDE
11月25日　ZEPP HANEDA
11月26日　ZEPP HANEDA
https://bandmaid.tokyo/contents/763114

関連リンク

◆BAND-MAID オフィシャルサイト