BAND-MAIDが、ニューアルバム『Epic Narratives』より、壮大な展開の新曲「Forbidden tale」のMusic Videoを公開した。2023年にアメリカで開催された「Lollapalooza」へ日本人バンドとしてX JAPAN以来約13年ぶりに出演したガールズバンドBAND-MAID。9月25日に発売となった3年半ぶりのアルバム『Epic Narratives』が、Worldwide iTunes Album Chart(9月25日kworb調べ)では全世界8位にチャートイン。国別ではアメリカ4位、香港6位、カナダ3位、アイルランド、ノルウェーでは2位を記録するなど、全世界で上位にチャートイン。Billboard JAPAN Hot Albums 10位(10/2付週間チャート)など好発信のスタートとなった。

今回公開となった新曲「Forbidden tale」のMusic Videoは、壮大な展開がBAND-MAIDの新境地を表現しており話題となっていた楽曲。目まぐるしく展開されていく楽曲に合わせた様々なシーンが印象的な映像となっている。また、BAND-MAID個々の活動も活性化しており、SAIKI(Vo.)が10月7日より放送開始となるTVアニメ『最凶の支援職【話術士】である俺は世界最強クランを従える』オープニングテーマ「Tactics」にゲストヴォーカルとして参加。さらに、KANAMI(Gt.)は、愛用するギターメーカーPRSのトークショー【PRS GUITARS & AMERICAN VINTAGE GUITAR SHOW】への11月17日出演も決定しており、日本でのPRS Official Artistとしても注目を集めている。<リリース情報>BAND-MAID『Epic Narratives』2024年9月25日(水)発売https://BAND-MAID.lnk.to/EpicNarratives=収録内容=[CD]各形態共通全14曲収録(新曲10曲)1. Magie2. Shambles アニメ「ケンガンアシュラ」Season2 EDテーマ3. Protect You TVアニメ「グレンダイザーU」EDテーマ4. SHOW THEM *BAND-MAID with The Warning5. Forbidden tale6. Bestie Incubus Mike Einziger(Gt.)との共作曲7. Brightest star8. Letters to you9. The one10. Memorable11. Go easy12. Toi et moi13. TAMAYA!14. Get to the top[Blu-ray/DVD]※完全生産限定盤、初回生産限定盤のみ付属2024年5月10日開催「THE DAY OF MAID」お給仕(ライブ)映像ご購入はこちらから:https://band-maid.lnk.to/EpicNarratives_CD<ライブ情報>BAND-MAID ZEPP TOUR 202411月2日ZEPP NAGOYA11月3日ZEPP OSAKA BAYSIDE11月25日ZEPP HANEDA11月26日ZEPP HANEDA10月5日(土)12:00より一般発売https://bandmaid.tokyo/contents/763114BAND-MAID OFFICIAL HP:https://bandmaid.tokyo