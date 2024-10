栗好き必見！ BAKE CHEESE TARTから“和栗モンブラン”のチーズタルトが登場

人気の焼きたてチーズタルト専門店 「BAKE CHEESE TART」から、秋ならではのタルトが登場! 栗好きには見逃せない限定スイーツ情報を要チェックです。

焼きたてチーズタルト専門店 「BAKE CHEESE TART」から、秋の味覚を使ったチーズタルトの第2弾として「焼きたてチーズタルト 和栗モンブラン」が、2024年10月1日(火)より販売開始。

“和栗”が主役! チーズ×和栗の組み合わせがたまらない、贅沢スイーツを楽しんで

「焼きたてチーズタルト 和栗モンブラン」450円 写真:お店から

今秋限定のチーズタルト第2弾は、秋の味覚として人気の高い“和栗”が主役。チーズの酸味や塩味が、和栗の優しい甘みを引き立てています。焼き上げたチーズムースの上には、和栗と砂糖のみで作った“和栗ペースト”とカスタードを混ぜたクリームを渦状に絞り、和栗を半粒トッピング。国産100%の和栗ならではの独特な風味が楽しめるほか、冷蔵庫で冷やすと栗の味わいが引き締まり、より一層おいしくいただくことができます。

大切な方への手みやげにはもちろん、自分へのご褒美としてもおすすめです。

写真:お店から

甘い香りとしっとりとした口当たりが特徴の和栗ペーストを絞り、トッピングに和栗が乗った「焼きたてチーズタルト 和栗モンブラン」。和栗をふんだんに使った、秋のご褒美タルトを堪能してみては。

<店舗情報>◆BAKE CHEESE TART グランスタ丸の内店住所 : 東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東日本東京駅 B1FTEL : 03-6259-1866<店舗情報>◆BAKE the SHOP 自由が丘店住所 : 東京都目黒区自由が丘1-31-10 BAKEビル 1FTEL : 03-5726-8861<店舗情報>◆BAKE CHEESE TART JR大宮店住所 : 埼玉県さいたま市大宮区錦町630 JR大宮駅 2FTEL : 048-640-1008

文:食べログマガジン編集部

