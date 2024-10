体操競技・新体操・トランポリンの日本代表選手らによるイベント『2024体操ニッポンGALA』が、10月13日(日)に青森県弘前市の青森県武道館、10月27日(日)に長野県長野市のホワイトリングで開催される。

このイベントは、オリンピックでの応援の感謝を伝え、開催地での体操普及、競技・選手の価値向上などを目的としており、9月29日(日)に福岡県北九州市で第1回目が開催された。イベントでは代表選手による1日限りのデモンストレーションやトークショーが行われ、詰めかけた体操ファンを大いに沸かせた。

9月29日(日)に福岡県で第1回目が開催 写真:西村尚己/アフロスポーツ

女子体操チーム 写真:西村尚己/アフロスポーツ

男子体操チーム 写真:西村尚己/アフロスポーツ

新体操チーム 写真:西村尚己/アフロスポーツ

男女トランポリン 写真:西村尚己/アフロスポーツ

10月13日(日)の『2024 体操ニッポンGALA in 青森 けっぱれ!体操青森 広がれ、わんどの体操の輪』と題された青森県での開催では、体操ニッポン日本代表選手によるデモンストレーション、青森大学男子新体操によるデモンストレーションなどを予定。ゲストとしてタレントの王林さん、リンゴ娘さんが登場し、会場を盛り上げる。

10月27日(日)の『2024 体操ニッポンGALA in 長野 体操ながの 開花宣言! Road to 国スポ2028 in 長野』と題された長野県での開催でも、オリンピアンを身近に感じることができるイベントが期待される。

参加予定選手は以下の通り。

○体操競技

●男子団体(2024パリオリンピック金メダル)

・岡慎之助(2024パリオリンピック個人総合金メダル、種目別鉄棒金メダル、平行棒銅メダル)

岡慎之助選手 写真:西村尚己/アフロスポーツ

・萱和磨(2024パリオリンピック出場)※長野開催に参加

萱和磨選手 写真:西村尚己/アフロスポーツ

・杉野正尭(2024パリオリンピック種目別鉄棒7位、あん馬6位)

杉野正尭選手 写真:西村尚己/アフロスポーツ

・谷川航(2024パリオリンピック種目別平行棒6位)※長野開催に参加

谷川航選手 写真:西村尚己/アフロスポーツ

・橋本大輝(2024パリオリンピック個人総合6位)

橋本大輝選手 写真:西村尚己/アフロスポーツ

●女子団体(2024パリオリンピック8位)

・牛奥小羽(2024パリオリンピック出場)

牛奥小羽選手 写真:西村尚己/アフロスポーツ

・岡村真(2024パリオリンピック出場)

岡村真選手 写真:西村尚己/アフロスポーツ

・岸里奈(2024パリオリンピック個人総合11位、種目別ゆか7位)

岸里奈選手 写真:西村尚己/アフロスポーツ

・中村遥香(2024パリオリンピック個人総合15位)

中村遥香選手 写真:西村尚己/アフロスポーツ

○新体操

・フェアリージャパンPOLA

フェアリージャパンPOLA 写真:西村尚己/アフロスポーツ

○トランポリン

・西岡隆成(2024パリオリンピック出場)

西岡隆成選手 写真:西村尚己/アフロスポーツ

・森ひかる(2024パリオリンピック6位)

森ひかる選手 写真:西村尚己/アフロスポーツ

※長野開催参加と表記されている選手以外は原則両イベントに参加。また、現時点の参加予定であり、当日の参加が確定しているものではない。

青森開催では「器具に触れ、体操体験」「代表選手がハイタッチまたは握手でお見送り」という特典がついた特別席も用意されている。観覧チケットはイープラスにて発売中だ。

青森県・弘前市「青森県武道館」会場図

長野県・長野市「ホワイトリング」会場図