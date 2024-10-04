　スペインサッカー連盟(RFEF)は4日、UEFAネーションズリーグに臨むスペイン代表メンバーを発表した。

　DFパウ・クバルシが復帰したほか、DFペドロ・ポロは3月以来の代表入り。MFミケル・メリノやFWアルバロ・モラタらも招集されている。

　欧州王者のスペインはEURO2024後の2試合を1勝1分で終了した。12日にデンマークと、15日にセルビアと対戦する。

▽GK

ロベルト・サンチェス(チェルシー)

ダビド・ラヤ(アーセナル)

アレックス・レミロ(ソシエダ)

▽DF

パウ・トーレス(アストン・ビラ)

エメリク・ラポルト(アルナスル)

ダニエル・ビビアン(ビルバオ)

マルク・ククレジャ(チェルシー)

アレックス・グリマルド(レバークーゼン)

パウ・クバルシ(バルセロナ)

オスカル・ミンゲサ(セルタ)

ダニエル・カルバハル(R・マドリー)

ペドロ・ポロ(トッテナム)

▽MF

アレイクス・ガルシア(レバークーゼン)

マルティン・スビメンディ(ソシエダ)

アレックス・バエナ(ビジャレアル)

ファビアン・ルイス(パリSG)

ミケル・メリノ(アーセナル)

ペドリ(バルセロナ)

▽FW

アルバロ・モラタ(ミラン)

ラミネ・ヤマル(バルセロナ)

フェラン・トーレス(バルセロナ)

ニコラス・ウィリアムス(ビルバオ)

ミケル・オヤルサバル(ソシエダ)

ジェレミ・ピノ(ビジャレアル)

ホセル(アルガラファ)