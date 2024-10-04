欧州王者スペイン代表のNLメンバーが決定!! クバルシやメリノら復帰
スペインサッカー連盟(RFEF)は4日、UEFAネーションズリーグに臨むスペイン代表メンバーを発表した。
DFパウ・クバルシが復帰したほか、DFペドロ・ポロは3月以来の代表入り。MFミケル・メリノやFWアルバロ・モラタらも招集されている。
欧州王者のスペインはEURO2024後の2試合を1勝1分で終了した。12日にデンマークと、15日にセルビアと対戦する。
▽GK
ロベルト・サンチェス(チェルシー)
ダビド・ラヤ(アーセナル)
アレックス・レミロ(ソシエダ)
▽DF
パウ・トーレス(アストン・ビラ)
エメリク・ラポルト(アルナスル)
ダニエル・ビビアン(ビルバオ)
マルク・ククレジャ(チェルシー)
アレックス・グリマルド(レバークーゼン)
パウ・クバルシ(バルセロナ)
オスカル・ミンゲサ(セルタ)
ダニエル・カルバハル(R・マドリー)
ペドロ・ポロ(トッテナム)
▽MF
アレイクス・ガルシア(レバークーゼン)
マルティン・スビメンディ(ソシエダ)
アレックス・バエナ(ビジャレアル)
ファビアン・ルイス(パリSG)
ミケル・メリノ(アーセナル)
ペドリ(バルセロナ)
▽FW
アルバロ・モラタ(ミラン)
ラミネ・ヤマル(バルセロナ)
フェラン・トーレス(バルセロナ)
ニコラス・ウィリアムス(ビルバオ)
ミケル・オヤルサバル(ソシエダ)
ジェレミ・ピノ(ビジャレアル)
ホセル(アルガラファ)
DFパウ・クバルシが復帰したほか、DFペドロ・ポロは3月以来の代表入り。MFミケル・メリノやFWアルバロ・モラタらも招集されている。
欧州王者のスペインはEURO2024後の2試合を1勝1分で終了した。12日にデンマークと、15日にセルビアと対戦する。
▽GK
ロベルト・サンチェス(チェルシー)
アレックス・レミロ(ソシエダ)
▽DF
パウ・トーレス(アストン・ビラ)
エメリク・ラポルト(アルナスル)
ダニエル・ビビアン(ビルバオ)
マルク・ククレジャ(チェルシー)
アレックス・グリマルド(レバークーゼン)
パウ・クバルシ(バルセロナ)
オスカル・ミンゲサ(セルタ)
ダニエル・カルバハル(R・マドリー)
ペドロ・ポロ(トッテナム)
▽MF
アレイクス・ガルシア(レバークーゼン)
マルティン・スビメンディ(ソシエダ)
アレックス・バエナ(ビジャレアル)
ファビアン・ルイス(パリSG)
ミケル・メリノ(アーセナル)
ペドリ(バルセロナ)
▽FW
アルバロ・モラタ(ミラン)
ラミネ・ヤマル(バルセロナ)
フェラン・トーレス(バルセロナ)
ニコラス・ウィリアムス(ビルバオ)
ミケル・オヤルサバル(ソシエダ)
ジェレミ・ピノ(ビジャレアル)
ホセル(アルガラファ)