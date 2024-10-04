立憲民主党は４日、次期衆院選の公認候補２０１人を発表した。

顔触れは次の通り。（敬称略、現＝現職、元＝元職、新＝新人）

〔選挙区〕

【北海道】１区 道下大樹＝現▽２区 松木謙公＝現▽３区 荒井優＝現▽４区 大築紅葉＝現▽５区 池田真紀＝元▽６区 西川将人＝新▽７区 篠田奈保子＝新▽８区 逢坂誠二＝現▽９区 山岡達丸＝現▽１０区 神谷裕＝現▽１１区 石川香織＝現▽１２区 川原田英世＝新

【青森】１区 升田世喜男＝元▽３区 岡田華子＝新

【岩手】１区 階猛＝現▽２区 中村起子＝新▽３区 小沢一郎＝現

【宮城】１区 岡本章子＝現▽２区 鎌田さゆり＝現▽３区 柳沢剛＝新▽４区 安住淳＝現

【秋田】１区 寺田学＝現▽２区 緑川貴士＝現▽３区 小川幾代＝新

【山形】１区 原田和広＝新▽３区 石黒覚＝新

【福島】１区 金子恵美＝現▽２区 玄葉光一郎＝現▽３区 小熊慎司＝現▽４区 斎藤裕喜＝新

【茨城】３区 梶岡博樹＝新▽６区 青山大人＝現

【栃木】１区 板津由華＝新▽２区 福田昭夫＝現▽３区 伊賀央＝新▽４区 藤岡隆雄＝現

【群馬】１区 白井桂子＝新▽３区 長谷川嘉一＝元

【埼玉】１区 武正公一＝元▽２区 松浦玄嗣＝新▽３区 竹内千春＝新▽５区 枝野幸男＝現▽６区 大島敦＝現▽７区 小宮山泰子＝現▽８区 市来伴子＝新▽９区 杉村慎治＝新▽１０区 坂本祐之輔＝現▽１１区 島田誠＝新▽１２区 森田俊和＝現▽１５区 高木錬太郎＝元▽１６区 三角創太＝新

【千葉】１区 田嶋要＝現▽３区 岡島一正＝元▽４区 水沼秀幸＝新▽５区 矢崎堅太郎＝新▽６区 安藤淳子＝新▽８区 本庄知史＝現▽９区 奥野総一郎＝現▽１０区 谷田川元＝現▽１２区 樋高剛＝元▽１３区 宮川伸＝元▽１４区 野田佳彦＝現

【東京】１区 海江田万里＝現▽３区 阿部祐美子＝新▽５区 手塚仁雄＝現▽６区 落合貴之＝現▽７区 松尾明弘＝元▽８区 吉田晴美＝現▽９区 山岸一生＝現▽１０区 鈴木庸介＝現▽１１区 阿久津幸彦＝元▽１５区 酒井菜摘＝現▽１６区 柴田勝之＝新▽１８区 松下玲子＝新▽１９区 末松義規＝現▽２１区 大河原雅子＝現▽２２区 山花郁夫＝元▽２３区 伊藤俊輔＝現▽２４区 有田芳生＝新▽２７区 長妻昭＝現▽２８区 高松智之＝新▽２９区 木村剛司＝元▽３０区 五十嵐衣里＝新

【神奈川】１区 篠原豪＝現▽２区 柳家東三楼＝新▽３区 中村武人＝新▽４区 早稲田夕季＝現▽５区 山崎誠＝現▽６区 青柳陽一郎＝現▽７区 中谷一馬＝現▽８区 江田憲司＝現▽９区 笠浩史＝現▽１０区 鈴木光貴＝新▽１２区 阿部知子＝現▽１３区 太栄志＝現▽１４区 長友克洋＝新▽１６区 後藤祐一＝現▽１７区 佐々木奈保美＝新▽１８区 宗野創＝新▽１９区 佐藤喬＝新▽２０区 大塚小百合＝新

【新潟】１区 西村智奈美＝現▽２区 菊田真紀子＝現▽３区 黒岩宇洋＝元▽４区 米山隆一＝現▽５区 梅谷守＝現

【富山】１区 山登志浩＝新▽２区 越川康晴＝新

【石川】１区 荒井淳志＝新▽２区 小山田経子＝新▽３区 近藤和也＝現

【福井】２区 辻英之＝新

【山梨】１区 中島克仁＝現

【長野】１区 篠原孝＝現▽２区 下条みつ＝現▽３区 神津健＝現▽５区 福田淳太＝新

【岐阜】４区 今井雅人＝元▽５区 真野哲＝新

【静岡】１区 高橋美穂＝元▽２区 鈴木岳幸＝新▽３区 小山展弘＝現▽５区 外山和之＝新▽６区 渡辺周＝現▽７区 日吉雄太＝元▽８区 源馬謙太郎＝現

【愛知】１区 吉田統彦＝現▽３区 近藤昭一＝現▽４区 牧義夫＝現▽５区 西川厚志＝新▽８区 伴野豊＝現▽９区 岡本充功＝元▽１０区 藤原規真＝新▽１２区 重徳和彦＝現▽１３区 大西健介＝現▽１４区 大嶽理恵＝新▽１５区 小山千帆＝新▽１６区 松田功＝元

【三重】１区 福森和歌子＝新▽２区 下野幸助＝新▽３区 岡田克也＝現▽４区 青沼陽一郎＝新

【滋賀】２区 平尾道雄＝新

【京都】３区 泉健太＝現▽５区 山本和嘉子＝元▽６区 山井和則＝現

【大阪】３区 萩原仁＝元▽５区 西川弘城＝新▽１０区 尾辻かな子＝元▽１５区 松浦武志＝新▽１６区 森山浩行＝現

【兵庫】１区 井坂信彦＝現▽２区 舩川治郎＝新▽４区 今泉真緒＝新▽５区 田村直也＝新▽６区 桜井周＝現▽７区 岡田悟＝新▽９区 橋本慧悟＝新▽１０区 隠樹圭子＝新

【奈良】１区 馬淵澄夫＝現▽２区 尾崎充典＝新▽３区 川戸康嗣＝新

【和歌山】１区 村上賀厚＝新

【鳥取】１区 朝倉浩之＝新▽２区 湯原俊二＝現

【島根】１区 亀井亜紀子＝現▽２区 大塚聡子＝新

【岡山】１区 原田謙介＝新▽２区 津村啓介＝元▽３区 はたともこ＝新▽４区 柚木道義＝現

【広島】３区 東克哉＝新▽５区 佐藤公治＝現

【山口】１区 坂本史子＝新▽２区 平岡秀夫＝元

【徳島】１区 高橋永＝新

【香川】１区 小川淳也＝現

【愛媛】１区 香曽我部慶教＝新▽２区 白石洋一＝現▽３区 越智清純＝新

【高知】１区 武内則男＝元

【福岡】１区 丸尾圭祐＝新▽２区 稲富修二＝現▽３区 仁戸田元気＝新▽５区 堤かなめ＝現▽７区 亀田晃尚＝新▽１０区 城井崇＝現

【佐賀】１区 原口一博＝現▽２区 大串博志＝現

【長崎】２区 山田勝彦＝現▽３区 末次精一＝元

【熊本】１区 出口慎太郎＝新▽４区 笹本由紀子＝新

【大分】２区 吉川元＝現▽３区 小林華弥子＝新

【宮崎】１区 渡辺創＝現

【鹿児島】１区 川内博史＝現▽３区 野間健＝現

【沖縄】３区 屋良朝博＝現▽４区 金城徹＝新

〔比例代表〕

東北ブロック 馬場雄基＝現。