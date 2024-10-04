　立憲民主党は４日、次期衆院選の公認候補２０１人を発表した。

　顔触れは次の通り。（敬称略、現＝現職、元＝元職、新＝新人）

　〔選挙区〕

　【北海道】１区　道下大樹＝現▽２区　松木謙公＝現▽３区　荒井優＝現▽４区　大築紅葉＝現▽５区　池田真紀＝元▽６区　西川将人＝新▽７区　篠田奈保子＝新▽８区　逢坂誠二＝現▽９区　山岡達丸＝現▽１０区　神谷裕＝現▽１１区　石川香織＝現▽１２区　川原田英世＝新

　【青森】１区　升田世喜男＝元▽３区　岡田華子＝新

　【岩手】１区　階猛＝現▽２区　中村起子＝新▽３区　小沢一郎＝現

　【宮城】１区　岡本章子＝現▽２区　鎌田さゆり＝現▽３区　柳沢剛＝新▽４区　安住淳＝現

　【秋田】１区　寺田学＝現▽２区　緑川貴士＝現▽３区　小川幾代＝新

　【山形】１区　原田和広＝新▽３区　石黒覚＝新

　【福島】１区　金子恵美＝現▽２区　玄葉光一郎＝現▽３区　小熊慎司＝現▽４区　斎藤裕喜＝新

　【茨城】３区　梶岡博樹＝新▽６区　青山大人＝現

　【栃木】１区　板津由華＝新▽２区　福田昭夫＝現▽３区　伊賀央＝新▽４区　藤岡隆雄＝現

　【群馬】１区　白井桂子＝新▽３区　長谷川嘉一＝元

　【埼玉】１区　武正公一＝元▽２区　松浦玄嗣＝新▽３区　竹内千春＝新▽５区　枝野幸男＝現▽６区　大島敦＝現▽７区　小宮山泰子＝現▽８区　市来伴子＝新▽９区　杉村慎治＝新▽１０区　坂本祐之輔＝現▽１１区　島田誠＝新▽１２区　森田俊和＝現▽１５区　高木錬太郎＝元▽１６区　三角創太＝新

　【千葉】１区　田嶋要＝現▽３区　岡島一正＝元▽４区　水沼秀幸＝新▽５区　矢崎堅太郎＝新▽６区　安藤淳子＝新▽８区　本庄知史＝現▽９区　奥野総一郎＝現▽１０区　谷田川元＝現▽１２区　樋高剛＝元▽１３区　宮川伸＝元▽１４区　野田佳彦＝現

　【東京】１区　海江田万里＝現▽３区　阿部祐美子＝新▽５区　手塚仁雄＝現▽６区　落合貴之＝現▽７区　松尾明弘＝元▽８区　吉田晴美＝現▽９区　山岸一生＝現▽１０区　鈴木庸介＝現▽１１区　阿久津幸彦＝元▽１５区　酒井菜摘＝現▽１６区　柴田勝之＝新▽１８区　松下玲子＝新▽１９区　末松義規＝現▽２１区　大河原雅子＝現▽２２区　山花郁夫＝元▽２３区　伊藤俊輔＝現▽２４区　有田芳生＝新▽２７区　長妻昭＝現▽２８区　高松智之＝新▽２９区　木村剛司＝元▽３０区　五十嵐衣里＝新

　【神奈川】１区　篠原豪＝現▽２区　柳家東三楼＝新▽３区　中村武人＝新▽４区　早稲田夕季＝現▽５区　山崎誠＝現▽６区　青柳陽一郎＝現▽７区　中谷一馬＝現▽８区　江田憲司＝現▽９区　笠浩史＝現▽１０区　鈴木光貴＝新▽１２区　阿部知子＝現▽１３区　太栄志＝現▽１４区　長友克洋＝新▽１６区　後藤祐一＝現▽１７区　佐々木奈保美＝新▽１８区　宗野創＝新▽１９区　佐藤喬＝新▽２０区　大塚小百合＝新

　【新潟】１区　西村智奈美＝現▽２区　菊田真紀子＝現▽３区　黒岩宇洋＝元▽４区　米山隆一＝現▽５区　梅谷守＝現

　【富山】１区　山登志浩＝新▽２区　越川康晴＝新

　【石川】１区　荒井淳志＝新▽２区　小山田経子＝新▽３区　近藤和也＝現

　【福井】２区　辻英之＝新

　【山梨】１区　中島克仁＝現

　【長野】１区　篠原孝＝現▽２区　下条みつ＝現▽３区　神津健＝現▽５区　福田淳太＝新

　【岐阜】４区　今井雅人＝元▽５区　真野哲＝新

　【静岡】１区　高橋美穂＝元▽２区　鈴木岳幸＝新▽３区　小山展弘＝現▽５区　外山和之＝新▽６区　渡辺周＝現▽７区　日吉雄太＝元▽８区　源馬謙太郎＝現

　【愛知】１区　吉田統彦＝現▽３区　近藤昭一＝現▽４区　牧義夫＝現▽５区　西川厚志＝新▽８区　伴野豊＝現▽９区　岡本充功＝元▽１０区　藤原規真＝新▽１２区　重徳和彦＝現▽１３区　大西健介＝現▽１４区　大嶽理恵＝新▽１５区　小山千帆＝新▽１６区　松田功＝元

　【三重】１区　福森和歌子＝新▽２区　下野幸助＝新▽３区　岡田克也＝現▽４区　青沼陽一郎＝新

　【滋賀】２区　平尾道雄＝新

　【京都】３区　泉健太＝現▽５区　山本和嘉子＝元▽６区　山井和則＝現

　【大阪】３区　萩原仁＝元▽５区　西川弘城＝新▽１０区　尾辻かな子＝元▽１５区　松浦武志＝新▽１６区　森山浩行＝現

　【兵庫】１区　井坂信彦＝現▽２区　舩川治郎＝新▽４区　今泉真緒＝新▽５区　田村直也＝新▽６区　桜井周＝現▽７区　岡田悟＝新▽９区　橋本慧悟＝新▽１０区　隠樹圭子＝新

　【奈良】１区　馬淵澄夫＝現▽２区　尾崎充典＝新▽３区　川戸康嗣＝新

　【和歌山】１区　村上賀厚＝新

　【鳥取】１区　朝倉浩之＝新▽２区　湯原俊二＝現

　【島根】１区　亀井亜紀子＝現▽２区　大塚聡子＝新

　【岡山】１区　原田謙介＝新▽２区　津村啓介＝元▽３区　はたともこ＝新▽４区　柚木道義＝現

　【広島】３区　東克哉＝新▽５区　佐藤公治＝現

　【山口】１区　坂本史子＝新▽２区　平岡秀夫＝元

　【徳島】１区　高橋永＝新

　【香川】１区　小川淳也＝現

　【愛媛】１区　香曽我部慶教＝新▽２区　白石洋一＝現▽３区　越智清純＝新

　【高知】１区　武内則男＝元

　【福岡】１区　丸尾圭祐＝新▽２区　稲富修二＝現▽３区　仁戸田元気＝新▽５区　堤かなめ＝現▽７区　亀田晃尚＝新▽１０区　城井崇＝現

　【佐賀】１区　原口一博＝現▽２区　大串博志＝現

　【長崎】２区　山田勝彦＝現▽３区　末次精一＝元

　【熊本】１区　出口慎太郎＝新▽４区　笹本由紀子＝新

　【大分】２区　吉川元＝現▽３区　小林華弥子＝新

　【宮崎】１区　渡辺創＝現

　【鹿児島】１区　川内博史＝現▽３区　野間健＝現

　【沖縄】３区　屋良朝博＝現▽４区　金城徹＝新

　〔比例代表〕

　東北ブロック　馬場雄基＝現。　