4日、明治安田J3リーグ第31節のFC大阪vsいわてグルージャ盛岡がたけびしスタジアム京都で行われ、ホームのFC大阪が1-0と勝利した。J2クラブライセンスを初交付されたFC大阪は、J2自動昇格圏の2位以上こそ遠い印象だが、昇格プレーオフ(PO)行きには十分可能性があり、トップハーフで現在9位と奮闘中。そんななかで岩手とのホームゲームに臨み、25分に久保吏久斗の右足弾で先制。この1点を最後まで守り抜く1-0勝利に。3試合ぶり白星で暫定ながらもPO圏内の5位に浮上した。

一方、今季初の連勝を目指した最下位岩手は勝ち点積めず。前半戦に続いてvsFC大阪0-1敗戦となり、アウェイでギラヴァンツ北九州を3-1と下した流れを継続できなかった格好だ。JFLに目を向ければ、J3入会要件である“2位以内”にライセンス保有の高知ユナイテッドSC、栃木シティがつけており、この両者は3位と勝ち点差を大きく広げている状況。終盤戦にきて奮闘ぶりが光る岩手だが、苦しい戦いは最後まで続きそうだ。FC大阪 1-0 いわてグルージャ盛岡【FC大阪】久保吏久斗(前25)◆第31節10月4日(金)FC大阪 1-0 いわてグルージャ盛岡10月5日(土)Y.S.C.C.横浜 vs FC琉球奈良クラブ vs 大宮アルディージャAC長野パルセイロ vs 松本山雅FC10月6日(日)カターレ富山 vs FC今治ヴァンラーレ八戸 vs アスルクラロ沼津福島ユナイテッドFC vs FC岐阜SC相模原 vs ギラヴァンツ北九州ツエーゲン金沢 vs テゲバジャーロ宮崎カマタマーレ讃岐 vs ガイナーレ鳥取