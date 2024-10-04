ケガ人続出のスペイン代表が発表！ メリーノやモラタらが復帰【UEFAネーションズリーグ】
スペインサッカー連盟(RFEF)は4日、UEFAネーションズリーグ2024-25に臨むスペイン代表メンバー25名を発表した。
ユーロ2024優勝にパリ・オリンピックでも金メダルを獲得するなど新たな黄金期の到来を予感させるラ・ロハ。ルイス・デ・ラ・フエンテ監督は25名を招集した。
MFロドリ(マンチェスター・シティ)やMFダニ・オルモ(バルセロナ)、FWアジョセ・ペレス(ビジャレアル)、DFロビン・ル・ノルマン(アトレティコ・マドリー)、GKウナイ・シモン(アスレティック・ビルバオ)と主軸選手が大量に負傷中。今回のメンバーに初招集の選手はいない状況だ。
招集されたメンバーには、GKダビド・ラヤ(アーセナル)やMFペドリ、FWラミン・ヤマル(ともにバルセロナ)、MFマルティン・スビメンディ(レアル・ソシエダ）らが招集。また、DFパウ・クバルシ(バルセロナ)、MFミケル・メリーノ(アーセナル)、FWアルバロ・モラタ(ミラン)などが復帰した。
スペインはUNLでリーグA・グループ4に属しており、12日にホームでデンマーク代表、15日にホームでセルビア代表と対戦する。
今回発表されたスペイン代表メンバーは以下の通り。
◆スペイン代表メンバー25名
GK
ダビド・ラヤ(アーセナル/イングランド)
アレックス・レミロ(レアル・ソシエダ)
ロベルト・サンチェス(チェルシー/イングランド)
DF
マルク・ククレジャ(チェルシー/イングランド)
アレハンドロ・グリマルド(レバークーゼン/ドイツ)
アイメリク・ラポルテ(アル・ナスル/サウジアラビア)
パウ・トーレス(アストン・ビラ/イングランド)
パウ・クバルシ(バルセロナ)
ダニ・ビビアン(アスレティック・ビルバオ)
オスカル・ミンゲサ(セルタ)
ペドロ・ポロ(トッテナム/イングランド)
ダニエル・カルバハル(レアル・マドリー)
MF
マルティン・スビメンディ(レアル・ソシエダ)
アレイシ・ガルシア(レバークーゼン/ドイツ)
ファビアン・ルイス(パリ・サンジェルマン/フランス)
ミケル・メリーノ(アーセナル/イングランド)
ペドリ(バルセロナ)
アレックス・バエナ(ビジャレアル)
FW
ジェレミ・ピノ(ビジャレアル)
ニコ・ウィリアムズ(アスレティック・ビルバオ)
ラミン・ヤマル(バルセロナ)
フェラン・トーレス(バルセロナ)
アルバロ・モラタ(ミラン/イタリア)
ホセル(アル・カーディシーヤ/サウジアラビア)
ミケル・オヤルサバル(レアル・ソシエダ)
ユーロ2024優勝にパリ・オリンピックでも金メダルを獲得するなど新たな黄金期の到来を予感させるラ・ロハ。ルイス・デ・ラ・フエンテ監督は25名を招集した。
MFロドリ(マンチェスター・シティ)やMFダニ・オルモ(バルセロナ)、FWアジョセ・ペレス(ビジャレアル)、DFロビン・ル・ノルマン(アトレティコ・マドリー)、GKウナイ・シモン(アスレティック・ビルバオ)と主軸選手が大量に負傷中。今回のメンバーに初招集の選手はいない状況だ。
スペインはUNLでリーグA・グループ4に属しており、12日にホームでデンマーク代表、15日にホームでセルビア代表と対戦する。
今回発表されたスペイン代表メンバーは以下の通り。
◆スペイン代表メンバー25名
GK
ダビド・ラヤ(アーセナル/イングランド)
アレックス・レミロ(レアル・ソシエダ)
ロベルト・サンチェス(チェルシー/イングランド)
DF
マルク・ククレジャ(チェルシー/イングランド)
アレハンドロ・グリマルド(レバークーゼン/ドイツ)
アイメリク・ラポルテ(アル・ナスル/サウジアラビア)
パウ・トーレス(アストン・ビラ/イングランド)
パウ・クバルシ(バルセロナ)
ダニ・ビビアン(アスレティック・ビルバオ)
オスカル・ミンゲサ(セルタ)
ペドロ・ポロ(トッテナム/イングランド)
ダニエル・カルバハル(レアル・マドリー)
MF
マルティン・スビメンディ(レアル・ソシエダ)
アレイシ・ガルシア(レバークーゼン/ドイツ)
ファビアン・ルイス(パリ・サンジェルマン/フランス)
ミケル・メリーノ(アーセナル/イングランド)
ペドリ(バルセロナ)
アレックス・バエナ(ビジャレアル)
FW
ジェレミ・ピノ(ビジャレアル)
ニコ・ウィリアムズ(アスレティック・ビルバオ)
ラミン・ヤマル(バルセロナ)
フェラン・トーレス(バルセロナ)
アルバロ・モラタ(ミラン/イタリア)
ホセル(アル・カーディシーヤ/サウジアラビア)
ミケル・オヤルサバル(レアル・ソシエダ)