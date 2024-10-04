ÂçÃ«æÆÊ¿¤Îà50¹æ¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥óáºÛÈ½¼¡Âè¤ÇÃæ»ß¤Î²ÄÇ½À¡¡¹âÃÍ¹¹¿·¤Ç2²¯2000Ëü±ß
¡¡ÊÆ¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¥µ¥¤¥È¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¡×¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê£³£°¡Ë¤Î£µ£°¹æµÇ°µå¤¬£³Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£´Æü¡Ë¸½ºß¤Ç£±£µ£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£²²¯£²£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤ËÃ£¤·¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥óµÇ°µå¤È¤·¤Æ¤Ï£²£°£²£²Ç¯¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Î£¶£²¹æ¤òÄ¶¤¨¡¢£±£¹£¹£¹Ç¯¤Ë£³£°£µËü¥É¥ë¡ÊÌó£´²¯£³£¹£°£°Ëü±ß¡Ë¤Î²ÁÃÍ¤¬¤Ä¤¤¤¿¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Þ¥°¥ï¥¤¥¢¤Î£·£°¹æ¤Ë¼¡¤°¹â³Û¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½ºß£±£³·ï¤ÎÆþ»¥¤¬¤¢¤ê¡¢Æþ»¥¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¿Í¼ÒÄ¹¤ÎÅÄÃæÍµÊå»á¤Ï¡Ö°ú¤Â³¤Àï¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£µ£°¹æ¤Ï£±£¹Æü¡ÊÆ±£²£°Æü¡Ë¤Î¥Þ¡¼¥ê¥ó¥ºÀï¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£¥Þ¥¤¥¢¥ß¤ÎÃËÀ¤¬¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¡×¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¡¢¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤¬£¹·î£²£·Æü¡ÊÆ±£²£·Æü¡Ë¤Ë£µ£°Ëü¥É¥ë¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡££±£¶Æü¡ÊÆ±£±£·Æü¡Ë¤ËÄù¤áÀÚ¤é¤ì¤ë¤¬¡¢°ìÊý¤Ç½êÍ¸¢¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ£²·ï¤ÎÁÊ¾Ù¤¬µ¯¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ÔÊý¤òÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¡¢ºÇ½é¤ËÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¤¿¿ÍÊª¤È¥´¡¼¥ë¥Ç¥£¥óÁÏÀß¼Ô¤â£²ÅÙÌÜ¤ÎÊÌ¤Î¿ÍÊª¤¬µ¯¤³¤·¤¿ÁÊ¾Ù¤ÎÈï¹ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¡¢»öÂÖ¤ÏÊ£»¨²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö£Å£Ó£Ð£Î¡×¤Ë¤è¤ë¤È£²£°£°£±Ç¯¤Î¥Ð¥ê¡¼¡¦¥Ü¥ó¥º¤Î£·£³¹æ¡¢£²£°£°£´Ç¯¤ÎÄÌ»»£·£°£°¹æ¤Î»þ¤âÁÊ¾Ù¤¬µ¯¤¤¿¡££·£³¹æ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ÏÁÊ¾Ù¤ÎËö¤Ë£²¿Í¤¬½êÍ¤·¡¢£·£°£°¹æ¤ÏÆ±ÍÍ¤ÎÁè¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢£±¿Í¤¬Ìó£¸£°Ëü¥É¥ë¤ÇÇäµÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥óÁÏÀß¼Ô¤Î¥±¥ó¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó»á¤ÏÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬ºÇÁ±¤À¤Ã¤¿¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë¿Ê¤ß¡¢ÂçÃ«¤ÏºÇÍ¥½¨Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬Èà¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¤³¤ì¤ò¤ä¤í¤¦¡£ÊÆ¹ñ³°¤ÎÃ¯¤«¤¬¾¡¤Á¤È¤ë²ÄÇ½À¤Ï³Î¤«¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¹â³ÛÍî»¥¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡Ä¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÁÊ¾Ù¤Î·ë²Ì¤¬µÇ°ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤ß¤Æ¤ª¤ê¡¢»öÂÖ¤ÏÎ®Æ°Åª¤À¡£