ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:00

メキシコ雇用統計（8月）

予想 2.93% 前回 2.93%（失業率)



21:30

米雇用統計（9月）

予想 14.0万人 前回 14.2万人（非農業部門雇用者数・前月比)

予想 4.2% 前回 4.2%（失業率)

予想 0.3% 前回 0.4%（平均時給・前月比)

予想 3.7% 前回 3.8%（平均時給・前年比)



23:00

カナダIvey購買部協会指数（9月）

予想 N/A 前回 48.2



22:00

ウィリアムズNY連銀総裁、NY市主催イベント「NYの未来、雇用」開会挨拶



23:00

グールズビー・シカゴ連銀総裁、ブルームバーグTV出演



23:30

グールズビー・シカゴ連銀総裁、ヤフーファイナンス出演



5日

3:00

ブラジル貿易収支（9月）

予想 N/A 前回 48.28億ドル



5:00

グールズビー・シカゴ連銀総裁、NBC「Meet The Press」出演



※予定は変更されることがあります。

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