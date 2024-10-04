21:00
メキシコ雇用統計（8月）
予想　2.93%　前回　2.93%（失業率)

21:30　
米雇用統計（9月）
予想　14.0万人　前回　14.2万人（非農業部門雇用者数・前月比)
予想　4.2%　前回　4.2%（失業率)
予想　0.3%　前回　0.4%（平均時給・前月比)
予想　3.7%　前回　3.8%（平均時給・前年比)

23:00
カナダIvey購買部協会指数（9月）
予想　N/A　前回　48.2

22:00　
ウィリアムズNY連銀総裁、NY市主催イベント「NYの未来、雇用」開会挨拶

23:00　
グールズビー・シカゴ連銀総裁、ブルームバーグTV出演

23:30　
グールズビー・シカゴ連銀総裁、ヤフーファイナンス出演

5日
3:00
ブラジル貿易収支（9月）
予想　N/A　前回　48.28億ドル

5:00　
グールズビー・シカゴ連銀総裁、NBC「Meet The Press」出演

※予定は変更されることがあります。