ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
メキシコ雇用統計（8月）
予想 2.93% 前回 2.93%（失業率)
21:30
米雇用統計（9月）
予想 14.0万人 前回 14.2万人（非農業部門雇用者数・前月比)
予想 4.2% 前回 4.2%（失業率)
予想 0.3% 前回 0.4%（平均時給・前月比)
予想 3.7% 前回 3.8%（平均時給・前年比)
23:00
カナダIvey購買部協会指数（9月）
予想 N/A 前回 48.2
22:00
ウィリアムズNY連銀総裁、NY市主催イベント「NYの未来、雇用」開会挨拶
23:00
グールズビー・シカゴ連銀総裁、ブルームバーグTV出演
23:30
グールズビー・シカゴ連銀総裁、ヤフーファイナンス出演
5日
3:00
ブラジル貿易収支（9月）
予想 N/A 前回 48.28億ドル
5:00
グールズビー・シカゴ連銀総裁、NBC「Meet The Press」出演
※予定は変更されることがあります。
メキシコ雇用統計（8月）
予想 2.93% 前回 2.93%（失業率)
21:30
米雇用統計（9月）
予想 14.0万人 前回 14.2万人（非農業部門雇用者数・前月比)
予想 4.2% 前回 4.2%（失業率)
予想 0.3% 前回 0.4%（平均時給・前月比)
予想 3.7% 前回 3.8%（平均時給・前年比)
23:00
カナダIvey購買部協会指数（9月）
予想 N/A 前回 48.2
22:00
ウィリアムズNY連銀総裁、NY市主催イベント「NYの未来、雇用」開会挨拶
23:00
グールズビー・シカゴ連銀総裁、ブルームバーグTV出演
23:30
グールズビー・シカゴ連銀総裁、ヤフーファイナンス出演
5日
3:00
ブラジル貿易収支（9月）
予想 N/A 前回 48.28億ドル
5:00
グールズビー・シカゴ連銀総裁、NBC「Meet The Press」出演
※予定は変更されることがあります。