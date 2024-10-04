YOSHIKIÄï¤Ë¡ÖYOSHIKI¤Î¤ªÍ§Ã£¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÎÌä¤¤¡¡²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¡¹¤ËÈéÆù
¡Ö£Ø¡¡£Ê£Á£Ð£Á£Î¡×£Ù£Ï£Ó£È£É£Ë£É¤ÎÄï¤Ç¡¢¼Â¶È²È¡¢²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÎÓ¸÷¼ù»á¤¬£´Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Äï¤È¤·¤ÆÊú¤¨¤ëµ¿Ìä¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£Ù£Ï£Ó£È£É£Ë£É¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÎÓ»á¤Ï¡ÖÀèÆü¤â¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¼¡£²¶¤¬·»£Ù£Ï£Ó£È£É£Ë£É¤Î¶òÃÔ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¡Ø¿ïÊ¬¼ºÎé¤Ç¤¹¤Í¡¼¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é¡Ø£Ù£Ï£Ó£È£É£Ë£É¤Î¤ªÍ§Ã£¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø£²²ó¤°¤é¤¤¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¤è¤¯¤¢¤ëÆæ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡¢£Ù£Ï£Ó£È£É£Ë£É¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¡©¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¼«Ëý¤¹¤ë°ÕÌ£¤Ã¤Æ²¿¡©¡×¤ÈÄï¤È¤·¤ÆÊú¤¨¤ëàÆæá¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬ÆÍÁ³Áý¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö°ÊÁ°¡¢²¶¤¬¡Ø£Ù£Ï£Ó£È£É£Ë£É¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È²ñ¼Ò¤ÎÌò°÷¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¤´°§»¢¤·¤¿¤é¡¢¡Ø¤³¤ÎÁ°¡¢£Ù£Ï£Ó£È£É£Ë£É¤µ¤ó¤ÎÄï¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë°û¤ß¤Þ¤·¤¿¤è¡ª¡Ù¤Ã¤ÆÁ´Á³ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¡Ø¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¼¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£¡Ö¤½¤ì¤â°ì²ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÙ¡¹µ¯¤³¤ëÉÔ»×µÄ¤Ê½ÐÍè»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£