リトグリ、ニューシングルよりデビュー10周年アニバーサリーソング「Memories」先行配信
Little Glee Monsterが、デビュー10周年を記念した楽曲「Memories」を10月11日に先行配信する。この「Memories」の作詞には、Little Glee Monsterのメンバーも参加している。
また、11月13日に発売するニューシングル「Break out of your bubble」の収録内容も解禁となった。収録曲の新曲「PLANET」は8月に全国放映されていたABC-MART「45th 夏物大処分SALE」TVCMソング、表題曲「Break out of your bubble」は、10月8日からスタートするNHKドラマ10『宙わたる教室』主題歌。
先行配信情報
配信日：2024年10月9日(水)
Apple Music Pre-add / Spotify Pre-save：https://littlegleemonster.lnk.to/1009PAPS
「Memories」
配信日：2024年10月11日(金)
Apple Music Pre-add / Spotify Pre-save：https://littlegleemonster.lnk.to/1011PAPS
シングル リリース情報
発売日：2024年11月13日(水)
予約：https://LittleGleeMonster.lnk.to/Breakoutofyourbubble_CD
初回生産限定盤（CD+BD+GOODS）：SRCL-13046〜13048 / ￥3,400（税込）
通常盤（CD only）：SRCL-13049 / ￥1,430（税込）
※GOODS：シューレース（各メンバーがセレクトした6色よりランダム1色封入）
【収録内容】
・DISC-1（初回生産限定盤CD）
01. Break out of your bubble ※NHKドラマ10「宙わたる教室」主題歌
02. PLANET ※ABC-MART「45th 夏物大処分SALE」CMソング
03. Memories
04. Jupiter -2024ver.-
05. Break out of your bubble - Lead Off ver. -
・DISC-1（通常盤CD）
01. Break out of your bubble ※NHKドラマ10「宙わたる教室」主題歌
02. PLANET ※ABC-MART「45th 夏物大処分SALE」CMソング
03. Memories
04. Break out of your bubble - Lead Off ver. -
・DISC-2（Blu-ray）※初回生産限定盤
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【店舗購入特典情報】
タワーレコード全店（タワーレコードオンライン含む/一部店舗除く）：オリジナルポストカード（メンバーソロ6種ランダム）
HMV全店（HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く）：オリジナルL判ブロマイド (メンバーソロ6種ランダム)
TSUTAYA RECORDS（TSUTAYAオンライン含む/一部店舗除く）：オリジナルアナザージャケット (メンバーソロ6種ランダム)
楽天ブックス：オリジナルA4クリアファイル
Amazon.co.jp：メガジャケ
セブンネットショッピング：オリジナルアンブレラチャーム
Sony Music Shop：オリジナルポストカード
Little Glee Monster応援店特典：オリジナルスマホサイズステッカー
ライブ情報
【日程】
Day1：CELEBRATE 10月19日(土)開場 16:00 / 開演 17:00
Day2：PROMISE 10月20日(日)開場 15:30 / 開演 16:30
【会場】
武蔵野の森 総合スポーツプラザ メインアリーナ（東京）
【チケット料金】
指定席 10,000円（全席指定/税込）
【チケット一般発売】
8月31日(土)AM10:00〜
ローソンチケット
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