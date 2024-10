Little Glee Monsterが、デビュー10周年を記念した楽曲「Memories」を10月11日に先行配信する。この「Memories」の作詞には、Little Glee Monsterのメンバーも参加している。また、11月13日に発売するニューシングル「Break out of your bubble」の収録内容も解禁となった。収録曲の新曲「PLANET」は8月に全国放映されていたABC-MART「45th 夏物大処分SALE」TVCMソング、表題曲「Break out of your bubble」は、10月8日からスタートするNHKドラマ10『宙わたる教室』主題歌。

先行配信情報

「Break out of your bubble」



配信日:2024年10月9日(水)

Apple Music Pre-add / Spotify Pre-save:https://littlegleemonster.lnk.to/1009PAPS



「Memories」



配信日:2024年10月11日(金)

Apple Music Pre-add / Spotify Pre-save:https://littlegleemonster.lnk.to/1011PAPS

シングル リリース情報

ニューシングル「Break out of your bubble」

発売日:2024年11月13日(水)

予約:https://LittleGleeMonster.lnk.to/Breakoutofyourbubble_CD



初回生産限定盤(CD+BD+GOODS):SRCL-13046〜13048 / ¥3,400(税込)

通常盤(CD only):SRCL-13049 / ¥1,430(税込)

※GOODS:シューレース(各メンバーがセレクトした6色よりランダム1色封入)



【収録内容】

・DISC-1(初回生産限定盤CD)

01. Break out of your bubble ※NHKドラマ10「宙わたる教室」主題歌

02. PLANET ※ABC-MART「45th 夏物大処分SALE」CMソング

03. Memories

04. Jupiter -2024ver.-

05. Break out of your bubble - Lead Off ver. -



・DISC-1(通常盤CD)

01. Break out of your bubble ※NHKドラマ10「宙わたる教室」主題歌

02. PLANET ※ABC-MART「45th 夏物大処分SALE」CMソング

03. Memories

04. Break out of your bubble - Lead Off ver. -



・DISC-2(Blu-ray)※初回生産限定盤

Break out of your bubble Music Video

Break out of your bubble Music Video Making Movie



【店舗購入特典情報】

タワーレコード全店(タワーレコードオンライン含む/一部店舗除く):オリジナルポストカード(メンバーソロ6種ランダム)

HMV全店(HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く):オリジナルL判ブロマイド (メンバーソロ6種ランダム)

TSUTAYA RECORDS(TSUTAYAオンライン含む/一部店舗除く):オリジナルアナザージャケット (メンバーソロ6種ランダム)

楽天ブックス:オリジナルA4クリアファイル

Amazon.co.jp:メガジャケ

セブンネットショッピング:オリジナルアンブレラチャーム

Sony Music Shop:オリジナルポストカード

Little Glee Monster応援店特典:オリジナルスマホサイズステッカー

ライブ情報

<Little Glee Monster 10th Anniversary Live>

【日程】

Day1:CELEBRATE 10月19日(土)開場 16:00 / 開演 17:00

Day2:PROMISE 10月20日(日)開場 15:30 / 開演 16:30



【会場】

武蔵野の森 総合スポーツプラザ メインアリーナ(東京)



【チケット料金】

指定席 10,000円(全席指定/税込)



【チケット一般発売】

8月31日(土)AM10:00〜



ローソンチケット

http://l-tike.com/lgm



チケットぴあ

https://w.pia.jp/t/littlegleemonster-t/



イープラス

https://eplus.jp/lgm/



楽天チケット

https://r-t.jp/littlegleemonster



【公演に関するお問い合わせ】

DISK GARAGE

https://info.diskgarage.com/

初回生産限定盤には「Jupiter -2024ver.-」も収録される。また、初回盤BDには「Break out of your bubble」MVに加えて、メイキングムービーも収録される。