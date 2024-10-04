2nd EP『sanagi』



2024年11月6日（水）リリース・完全生産限定盤（数量限定）：CD + カセットテープ + グッズ / AICL- 4623 ~ 4625 / \4,800（税込）・通常盤：CD/ AICL- 4626 / \1,800（税込）◆予約：https://keisugawara.lnk.to/sanagi_CD◆収録内容1.深香2.onn *新曲3.September4.ミラーボールになりたい *新曲5.ピンクのチャック feat. 長瀬有花 *新曲6.不完全に恋 *新曲◆カセットテープ（完全生産限定盤）Streaming Live ＜April with Kei Sugawara Live Session＞ライブ音源収録1.ライムライト2.ブランケット3.キラッテラッテ4.熱帯夜5.zoo6.シャワールームランデブー7.アネモネ（未発表新曲）8.エイプリル◆グッズ（完全生産限定盤）菅原圭 オリジナルミニタオル◆CDショップ先着特典TOWER RECORDS全店（オンライン含む/一部店舗除く）：オリジナルステッカーHMV：オリジナルポストカード楽天ブックス：オリジナル缶バッジセブンネットショッピング：オリジナルミニスマホスタンドキーホルダーAmazon.co.jp：メガジャケ※商品名に【Amazon.co.jp限定特典】の記載があるページからの購入のみが対象※各特典のサイズ／絵柄などの詳細は追って解禁。詳細は特設サイトにて