菅原圭が、11月6日にリリースする2nd EP『sanagi』（読み：サナギ）の収録内容を発表。

初のCDパッケージ含めた発売となる今作は、初めて全曲の作詞作曲を菅原圭本人が手掛けた1枚。編曲にトラックメイカー・yuigot、ゲストボーカルに2.5次元アーティスト・長瀬有花を迎えた「ピンクのチャック feat. 長瀬有花」をはじめ、“思春期”をテーマにメッセージを紡いだ全6曲が収録されるとのこと。

数量限定の完全生産限定盤には、今年4月に行われたStreaming Live ＜April with Kei Sugawara Live Session＞のライブ音源8曲を収めたカセットテープに加え、菅原圭の愛猫・ふぅくんをモチーフにした刺繍入りオリジナルミニタオルが封入されている。

さらに、約1年半ぶりに新しくなった菅原圭のアーティストビジュアルも公開。ポップな絵柄が魅力のアイコンは、イラストレーター・ONOCOが手掛けた。

▲『sanagi』ジャケット画像

2nd EP『sanagi』

2024年11月6日（水）リリース
・完全生産限定盤（数量限定）：CD + カセットテープ + グッズ / AICL- 4623 ~ 4625 / \4,800（税込）
・通常盤：CD/ AICL- 4626 / \1,800（税込）

◆予約：https://keisugawara.lnk.to/sanagi_CD

◆収録内容
1.深香
2.onn *新曲
3.September
4.ミラーボールになりたい *新曲
5.ピンクのチャック feat. 長瀬有花 *新曲
6.不完全に恋 *新曲

◆カセットテープ（完全生産限定盤）
Streaming Live ＜April with Kei Sugawara Live Session＞ライブ音源収録
1.ライムライト
2.ブランケット
3.キラッテラッテ
4.熱帯夜
5.zoo
6.シャワールームランデブー
7.アネモネ（未発表新曲）
8.エイプリル

◆グッズ（完全生産限定盤）
菅原圭 オリジナルミニタオル

◆CDショップ先着特典
TOWER RECORDS全店（オンライン含む/一部店舗除く）：オリジナルステッカー
HMV：オリジナルポストカード
楽天ブックス：オリジナル缶バッジ
セブンネットショッピング：オリジナルミニスマホスタンドキーホルダー
Amazon.co.jp：メガジャケ
※商品名に【Amazon.co.jp限定特典】の記載があるページからの購入のみが対象
※各特典のサイズ／絵柄などの詳細は追って解禁。詳細は特設サイトにて

関連リンク

◆2nd EP『sanagi』特設サイト
◆菅原圭オフィシャルサイト

外部サイト