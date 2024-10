パリと東京の文化が交差する場所。シェア型書店「PASSAGE」の新店が神楽坂にオープン

ALL REVIEWSは、新しい形の書店「PASSAGE RIVE GAUCHE(パサージュ・リヴ・ゴーシュ)」を、10月1日(火)に東京・神楽坂の東京日仏学院内にグランドオープンした。同店は、東京・神田神保町で3店舗を展開するシェア型書店「PASSAGE by ALL REVIEWS」の新たな挑戦となる。

シェア型書店「PASSAGE」について

ALL REVIEWSは、書評アーカイブWEBサイト「ALL REVIEWS」を運営するほか、世界一の本の街・神保町にシェア型書店「PASSAGE by ALL REVIEWS」「PASSAGE bis!」「PASSAGE SOLIDA」を展開している。

シェア型書店は、様々な分野の専門家や文化人を含む本の愛好家たちが「棚主」となり、それぞれが独自の視点で選書した本棚を設置する、新しい形態の書店。来店者は、多様な視点から厳選された書籍に出会うことができ、棚主の世界観や専門知識を通じて新たな本との出会いを楽しめる。

「PASSAGE」では本を愛する人なら誰でも棚主になれ、フランス文学者の鹿島茂氏が総合プロデュースを手がけている。主な棚主は、柴田元幸氏(翻訳家)、豊崎由美氏(書評家)、島田雅彦氏(作家)、俵万智氏(歌人)、中江有里氏(俳優)などで、個性溢れる選書の並ぶ書棚が驚きと発見を提供している。また、定期的にトークイベントや読書会を開催し、棚主と読者、読者同士の交流を促進。出版・書店業界が楽しくあり、持続可能性にあふれる世界を目指している。

パリと東京、二都市の文化が交差する場所



今回、フランス大使館より誘致を受け、4号店「PASSAGE RIVE GAUCHE」を東京日仏学院内にオープン。神保町で培ってきた「本を愛する人々の集う場所」という理念を、フランス文化との融合によってさらに進化させた空間に仕上げている。



1952年に設立された東京日仏学院は、フランス外務省が世界各地で展開する文化施設ネットワークの一つで、フランス語教育の中心地としてだけでなく、日仏文化交流の拠点として長年にわたり重要な役割を果たしてきた。図書館やメディアテーク、展示スペース、劇場を備え、語学講座からアート展、映画上映会まで多彩な文化プログラムを提供している。



「PASSAGE RIVE GAUCHE」は、19世紀パリのサロン文化と、「PASSAGE by ALL REVIEWS」が神保町で培ってきた日本の文学サロンの精神を融合させた、新しい形の書店。パリ左岸の文化的な雰囲気のインスピレーションに満ちたこの書店は、単に本を販売するだけの場所ではなく、書物や文学を愛する者たちが集い、本を介して深い対話を楽しむことのできる知的社交の場を目指している。本と人、文化の邂逅から生まれる対話が、新たな書店文化の潮流を生み出すきっかけになればとの思いが込められている。



木の温もりを活かした「本の森」のような静謐な空間は、ALLREVIEWS代表取締役の由井緑郎氏と、



アーティストの藤元明氏の共同プロデュースによるもの。外観は、藤元明氏によるレトロモダンなデザイン。「過去と未来を結ぶ時空の扉」をコンセプトに、クラシカルな雰囲気と現代的なエッセンスが融合している。

多彩な書籍を揃える至高の知的サロン

同店では、多岐に渡る分野の書籍を取り揃えている。ジャンルは、文学、哲学、芸術、歴史、社会科学、自然科学、映画・演劇、音楽、料理、旅行、児童書など。カテゴリーは、和書、フランス語原書、その他言語の原書、様々な言語間の翻訳書。映画関連書籍は特に充実しており、シナリオ集から映画理論まで幅広く取り扱っている。

紀伊國屋書店、レシャピートル、メゾン・プティ・ルナールの協力により、フランス語書籍の品揃えも豊富。まるで美術館の特別展示のように、珠玉の作品群を紹介している。Bunkamuraドゥマゴ文学賞の輝かしい受賞作も、この知的空間に花を添える。

文学者たちの書棚も充実

また、フランス文学に縁のある文化人を中心に、多彩な棚主が居を構えている。主な棚主は、鹿島茂氏(フランス文学者)、加藤一二三氏(将棋棋士)、國枝孝弘氏(フランス文学者)、澤田直氏(フランス文学者)、高遠弘美氏(翻訳家)、平野啓一郎氏(作家)、堀江敏幸氏(作家)、青柳いづみこ氏(ピアニスト・エッセイスト)、岡室美奈子氏(演劇学者、早稲田大学教授)など。各々の選者の思想と美学を体現した小宇宙が広がっており、それぞれの視点で選んだ魅力溢れる書籍を楽しめる。

「PASSAGE RIVE GAUCHE」を訪れて、文学の森を彷徨う知的冒険の旅を楽しんでみては。

■PASSAGE RIVE GAUCHE

住所:東京都新宿区市谷船河原町15(東京日仏学院内、欧明社跡地)

営業時間:12:00〜19:00 ※月曜定休

PASSAGE公式サイト:https://passage.allreviews.jp

書評サイトALL REVIEWS:https://allreviews.jp

(山本えり)