Little Glee Monster、デビュー10周年を記念したアニバーサリーソング「Memories」先行配信決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■ニューシングル「Break out of your bubble」の収録内容も解禁

Little Glee Monsterのニューシングル「Break out of your bubble」(11月13日リリース)に収録される新曲「Memories」が、10月11日に先行配信リリースされることが決定した。

「Memories」は、リトグリが10月29日にデビュー10周年を迎えることを記念して制作されたアニバーサリーソング。作詞にはリトグリのメンバーも参加している。

併せて、11月13日に発売となるニューシングル「Break out of your bubble」の収録内容も解禁。新曲「PLANET」は、8月8日から8月18日にかけて全国放映された、ABC-MART『45th 夏物大処分SALE』TVCMソング。さらに、初回生産限定盤には「Jupiter -2024ver.-」も収録される。

また、初回盤Blu-rayには「Break out of your bubble」MVに加えて、メイキングムービーも収録。こちらも要チェックだ。収録内容の詳細は、オフィシャルサイトをチェックしよう。

シングルの表題曲「Break out of your bubble」は、10月8日からスタートするNHKドラマ10『宙わたる教室』主題歌に決定。楽曲がどのように使用されるのか、ドラマにも注目だ。

2024.10.09 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Break out of your bubble」

2024.10.11 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Memories」

2024.11.13 ON SALE

SINGLE「Break out of your bubble」

NHKドラマ10『宙わたる教室』番組サイト

https://www.nhk.jp/p/ts/11GMGMRG5V/

Little Glee Monster 10周年特設サイト

https://www.littlegleemonster.com/10th/

Little Glee Monster OFFICIAL SITE

https://www.littlegleemonster.com/