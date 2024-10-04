¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ä¤Á¤ä¤«¤ª¤ê¤¬10·î1Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¼¡½÷¡¦²Ö²»¤µ¤ó¤ÈËþµÊ¤·¤¿²­ÆìÎ¹¹Ô¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£

¡Ú±ÇÁü¡ÛÄÔ󠄀´õÈþ ²ÈÂ²¤Ç²­Æì¡¦°ËÎÉÉôÅç¤òËþµÊ¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë

¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¤Ä¤Á¤ä¤Ï¡Ö¥Ð¥«¥ó¥¹ÂèÆóÃÆ¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡Ö¤Ê¤¼¤«±«¹ß¤é¤º¡×¡Ö¥¹¥Ñ¤ÇÌþ¤µ¤ì ¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¥Ó¡¼¥Á¤òÊâ¤­¡×¤È³¤¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤·¤¿²Ö²»¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡ÖÌë¤Ï²­ÆìÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤Æ ¥Ö¥ë¡¼¥·¡¼¥ë¤Ç¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¿©¤Ù¤Æ¡×¤ÈÂÚºßÃæ¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¡¢´®Ç½¤·¤¿ÎÁÍý¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤·¤¿¡£

¡¡Â³¤±¤Æ¡¢20»þÂæ¤Ë¤Ï¿²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡ÖÌëÃæ¤ËÌÜ¤¬³Ð¤á¤ë¤â¡Ä ¤Þ¤¿¤Þ¤¿¿²¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Öº£Æü¤ÏÄ«¤«¤éÂÀÍÛ ¤µ¤ó¤¬¤ª¤Ï¤è¤¦¡ª¤È°§»¢¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¥Û¥Æ¥ëÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥Ó¡¼¥Á¤ä¶á¾ì¤Î¥Ó¡¼¥Á¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È¡×¤È½Ò¤Ù¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³¤¤¬¹¥¤­ ÂÀÍÛ¤¬¹¥¤­¡×¤ÈËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£

¡¡¤Þ¤¿¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼ ¿©¤Ù¤Æ¥­¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤Î¤«¤­É¹ ¿©¤Ù¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï²Ö²»¤Î»°Àþ¤ËÌþ¤µ¤ì¤Æ¡×¤È³¤¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é»°Àþ¤òÃÆ¤¯²Ö²»¤µ¤ó¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¡£¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Ï¤´¼«Í³¤Ë¤ªÃÆ¤­²¼¤µ¤¤¤È»°Àþ¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Ä¤Ä¡Ö²Ö²»¤Ï¥Þ¥¤»°Àþ¤òÅìµþ¤«¤é»ý»²¡×¡ÖÃÆ¤­Èæ¤Ù¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£

¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¥Ï¥Ö¼ò¤äË¢À¹¤¬¼«Í³¤Ë°û¤á¤ë¤½¤¦¤Ç¡Ö´í¸±¤À¤ï¾Ð¡×¤È¤ªÃãÌÜ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÌÀÆü¤«¤é¤ÏËÜÅö¤ËÅ·µ¤Êø¤ì¤ë¤È»×¤¦¤±¤ì¤É¤â¤¦½¼Ê¬ËþµÊ¤·¤¿¤«¤é »ä¤â»°Àþ¤Ç¤âÎý½¬¤·¤è¤¦¤«¤·¤é¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£