【「マルちゃんZUBAAAN!」×「幽☆遊☆白書」コラボ】10月4日. 開始

東洋水産株式会社は10月4日、「マルちゃんZUBAAAN!」×「幽☆遊☆白書」コラボの一環として全3話のコラボムービーを公開した。

本企画は、東洋水産株式会社の販売している袋麺「マルちゃんZUBAAAN!」シリーズと「幽☆遊☆白書」がコラボしたもの。「幽☆遊☆白書」の主人公・浦飯幽助とその宿敵・戸愚呂が登場する全3話のオリジナルムービーや戸愚呂のズバーン診断などのコンテンツを公開している。

□「マルちゃんZUBAAAN!」×「幽☆遊☆白書」コラボ特設サイト

公開された動画では、幽助と戸愚呂がラーメン屋となり「マルちゃんZUBAAAN!」で対決。「やるねェ」など「幽☆遊☆白書」原作を踏襲するセリフが使われ、ファンにも嬉しい動画となっている。なお、今回のコラボムービーでは玄田哲章さんが休養中につき、代役として三宅健太さんが戸愚呂役として出演している。

【ZUBAAAN!× 幽遊白書 1話 『戸愚呂 激震!究極の一杯』】【ZUBAAAN!× 幽遊白書 2話 『戸愚呂!衝撃の大変身!?』】【ZUBAAAN!× 幽遊白書 3話 『戸愚呂 覚醒!驚異の連続攻撃!』】

(C)TOYO SUISAN KAISHA, LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

(C)SHUEISHA INC. ALL RIGHTS RESERVED.