大阪発シンガーソングライターのハナフサマユが10月2日、4thアルバム『色彩』をリリースした。アルバムには、12色入り絵具のカラーをそれぞれ当てはめた、文字通りカラフルな12曲が並んでいる。イメージカラーが描き出すのは、繊細に揺れ動く感情の数々。可能性を秘めた“白”のきらめきを歌う「彩りキャンバス」、トゲトゲしい感情をロックに乗せて吐き出す“黒”の「憂さ晴らし」、“ピンク”の桜が思い浮かぶ旅立ちの歌「春と門出」、華やかなサウンドで“赤”い情熱を歌い上げる「トリコ」などなど、多彩な人間らしさと愛すべき個性を肯定しながら、誰しもの人生に寄り添ってくれる1枚だ。

■4thアルバム『色彩』



2024年10月2日(水)発売

TKCA-75246 2,800円(税込)

▼CD収録楽曲

01. エリンジウム

02. 彩りキャンバス

03. October

04. Be Free

05. Who am I

06. 憂さ晴らし

07. 星が降る度に

08. 春と門出

09. Darling I love you

10. 栄光に向かって

11. トリコ

12. アステリズム







■<メジャー4thフルアルバム『色彩』リリースツアー 〜彩り〜>

11月01日(金) 愛知・名古屋 ell.FITS ALL

open19:00 / start19:30

11月04日(月/祝) 大阪・LIVE SQUARE 2nd LINE

open18:00 / start18:30

11月14日(木) 東京・渋谷duo MUSIC EXCHAGE

open18:45 / start19:30

▼2025年

04月25日(金) 大阪・なんばハッチ ※ツアーファイナル

open18:00 / start19:00

■<ハナフサマユ2マンツアー 〜色とりどり〜>

10月27日(日) 東京・渋谷TAKE OFF 7

ゲスト:橋爪もも

11月開催予定 兵庫・神戸C-Lump&UP

ゲスト:さちかぜあきの

▼2025年

01月開催予定 島根

ゲスト:山根万理奈

02月開催予定 愛知・名古屋

ゲスト:富金原佑菜

03月開催予定 福岡

ゲスト:立花綾香

※詳細後日発表

■ライブ/イベント出演情報

10月05日(土) グランフロント大阪(仮)

10月06日(日) アスナル金山イベントステージ名古屋市

10月26日(土) キュリオ常滑イベント

11月16日(土) 横浜フリーイベント

これまでの挑戦を経て、改めて自分自身を肯定すべく向き合ったという彼女に、アルバムに込めた想いを語ってもらった。◆ ◆ ◆──それぞれ色をテーマにした12曲が収録されているということですが、このコンセプトはどういうふうに思いついたんですか?ハナフサ:アルバムを作る前に「春と門出」と「栄光に向かって」をデジタルシングルとしてリリースしたんです。「春と門出」は桜のピンク、「栄光に向かって」はスポーツやオリンピックのイメージで金メダルの黄色、という色が自分の中で見えていたんですね。そのあと、アルバムのタイトルやテーマを考えている時に…前作の『バートレット』は私の好きな緑色をテーマカラーにして好きなものを追求したアルバムだったので、逆に“いろんな色があっていいよね”というところに辿りついて。そこから“色彩”をテーマに作っていきました。──前作に続き、最初にコンセプトやテーマを決めてからアルバムを作っていったんですね。ハナフサ:はい。『バートレット』でやってみて、このやり方がすごくやりやすかったんですよね。普段からいろんな主人公目線でいろんな曲を書くんですけど、今回は“どれもひとつの個性”というテーマにすることで、色とりどりの12曲をアルバムにまとめあげる軸になってくれたと思います。──曲の主人公はさまざまでありつつ、音楽としては全体的にメロディアスで歌を活かしたアレンジの楽曲が多い印象がありました。アレンジ面で意識したテーマはあったんですか?ハナフサ:今回は、より自分の得意なところを際立たせたアルバムを目指しました。これまでいろいろ挑戦してきて、もちろん勉強になったんですけど。やっぱり改めて自分の個性、ハナフサマユとして良いと言ってもらえるところをより引き立たせたかったんです。だから、音数の多い凝ったアレンジというよりは、あくまでもシンプルなベースに少しずつ色を増やしていくようなイメージで。曲としても、自分の得意なあたりから始めて、少しずつ遊びを加える感覚でした。同時に温かさみたいな部分はずっと意識していたので、今言っていただいたように歌を中心とした全体的なまとまりが出たのではないかなと思います。──いろいろやってきたからこそ、ある意味原点に立ち返られるという。ハナフサ:そうですね。デビューしてからいろんな楽曲をリリースしてきた中で、良いと言ってもらえるものの方向性がわりと同じで。それが、自分の中で良いと思うものと同じだったんですね。“私の個性はきっとここだ”ということがはっきりしたから、そこに寄せていけたというところはありました。──自分の得意なところを伸ばすという選択肢が選べるようになったのは、挑戦してきた結果ですね。ハナフサ:メジャー1stアルバムの『Blue × Yellow』で挑戦して、2ndアルバム『結晶』で“前進”と掲げて、前作『バートレット』では自分の“好き”を追求して…というかたちでやってきたから、今回ここに行き着けたんだと思います。何も挑戦していないというわけではなくて、自分の得意なところを極めることが、今回における挑戦だったというか。──1曲目の「エリンジウム」がまさにそこなのかなと思いました。伸びやかな歌とストリングスが印象的で、メロディアスな楽曲です。ハナフサ:そうですね。ストリングスに関してはずっと大事にしているところですし、それプラス、自分の声の持っている色をなるべくクリアに届けられるように意識しました。──“君は君でいい ありのままの姿 愛して”という歌詞があるように、アルバムのメッセージを象徴する1曲目でもあるのかなと。ハナフサ:エリンジウムという花が実際に家にあって、そこから曲を作ったんです。1stアルバム『Blue × Yellow』を出した時にいただいた花束の中にあったんですけど、挿していた花瓶の水がいつの間にかなくなっても咲いていて、勝手にドライフラワーになっていたんですよ。それでもまっすぐ咲いているのを見て、“なんだ、このたくましい花は!”と思って調べたら、エリンジウムという花で。かたちも尖っていて、いわゆるきれいなお花とは違うかもしれないけど、この花だけの輝きがあると思ったんですよね。私自身も“私の個性って何なんだろう”と悩むことがある中で、“そのままでいいよ”と言ってほしかったし、言ってあげたいと思って。そういう気持ちから曲が生まれました。──なるほど。そこから2曲目の「彩りキャンバス」で“12色の絵の具”というキーワードが登場しますね。ハナフサ:『色彩』というアルバムタイトルが決定して、このアルバムに必要だと思って書いた曲です。どれだけ色があっても、何を選んで何を描いていくかは人それぞれ自由に選べるから、私も自分の人生を色づかせていきたいという気持ちを書きました。──メロディアスな曲が続きつつ、4曲目の「Be Free」でグッとポップな雰囲気になります。歌詞に“よく当たる占い 手のひらおまじない/効果がある。ないはわからないまま”とありますが、ここは実体験が反映されているそうで。ハナフサ:はい。この曲の歌詞は、最初に考えていたものからブラッシュアップして今の歌詞になったんですけど、ブラッシュアップするタイミングで占いに行ったんですよ。“意外と当たってるかも?”と思えることもありつつ、正直“どうなん?”と思うところもあって(笑)、その素直な気持ちが入っていますね。──ははは。まあ、どう受け止めるかは気持ち次第というところはありますよね。ハナフサ:占いに興味はあるんですけど、結構疑ってかかるタイプです(笑)。何を信じて何を信じないかは、その人が選んでいいと思うんですよ。だから、自分が何かを変えようとしたら変わるんだ、という力強さを歌に込めました。──次の「Who am I」から、少しダークな感情に寄っていく切り替えが面白いなと思いました。ポジティヴな面も、ダークな面も両方表現したいという気持ちがあるんですか?ハナフサ:そうですね。本質的には、私はどちらかというと「Who am I」のような暗いところにいる人間なんです。でも、ステージに立っている人間として、少しでも前を向きたいし、前を向いてほしいという思いを持っていて。そういう意味で、「Be Free」には、こういう明るくて強い自分になりたいという希望が入っているのかもしれません。ポジティヴな歌を歌う時に嘘をついているわけではないし、私がその主人公になってその気持ちを届けられるなら、どんな感情も歌っていきたいと思っていますね。──「Who am I」や「憂さ晴らし」あたりは、本音の部分に近いんですか?ハナフサ:「憂さ晴らし」に関しては、半分やけくそで書いたような曲だったので(笑)、100%自分かと言われるとちょっと違うんですけど。でも、顔も知らないような人から言われる言葉や、状況によってコロコロ変わる人の言葉を全部鵜呑みにして傷ついていたら、心が持たないよなと思って。“憂さ晴らしをしてやろう”ではなく、“憂さ晴らしをしてる奴らに贈るぜ”みたいな曲ですね。もちろんどの曲にも自分の想いは乗っているので、抱えている気持ちを吐き出す場所にはなりました。──言いたいことを言ってくれているし、間奏のギターソロがノイジーに荒ぶっているのもいいですよね。ハナフサ:ゴリゴリに入れてもらいました(笑)。全体的に温かいアルバムなんですけど、この曲はわりとロックに寄せましたね。あんまりロックな曲は今までなかったので、ちょっと珍しい感じがします。◆インタビュー【2】へ──次の「星が降る度に」から、また優しいモードに戻ってきますが、感情の起伏のような楽曲の繋がりはこだわったところですか?ハナフサ:曲順はものすごく考えました。1〜2曲目で自分の得意なメッセージ性のある曲を持ってきて、そのあと少しダークなほうに潜ってみたり、ちょっと遊びを含めたりしながら、また自分の得意なところに戻っていくような流れをイメージしています。──「憂さ晴らし」が荒れている分、「星が降る度に」がすごく優しく包み込んでくれる楽曲になっていて。傷ついている人をそのままにしたくないという想いが伝わってきます。ハナフサ:包んじゃいましたね(笑)。やっぱり“明日少しだけ前を向ける”をモットーに歌を歌っているので、本当に救いようのない曲は書きたくないんですよね。どこかで希望の光を見出したくなるのは、私の曲全部に言えることだと思います。「星が降る度に」は、とことん優しい、優しさ100%みたいな理想像を詰め込んだんです。“実際にはこんな人いないんだろうな”と思いながらも(笑)、好きなマンガを読んで感じた“キュンポイント”を膨らませて書きました。現実で聞くとちょっとダサいセリフも、マンガだとグッと刺さる瞬間があるじゃないですか。それは歌も同じで、歌なら許されることがあるんじゃないかなって。あえてシンプルな温かい言葉で書きましたね。──「Darling I love you」も、ストレートなラブソングですね。ハナフサ:これは昔書いていたものを引っ張り上げてきた曲で。「星が降る度に」のアンサーソング的な、シンプルな言葉でまっすぐ伝える歌になりました。何年も前の曲なので、今よりシンプルな言葉遣いで書いていたんですけど、その歌詞を今難しく書き直すのは違うなと思ったんです。どの曲でもわかりやすく、スッと自分に当てはめられるような歌詞を意識しているので。シンプルにすることを恐れず、まっすぐな言葉のままにしようと思いました。今、イチから書いたら、たぶん出て来ない歌詞ですね。──アレンジも、アコギとパーカッションの音が優しい、寄り添ってくれるような音像になっていて。ハナフサ:バラードをイメージしていたんですけど、“レゲエの要素を入れるのはどうだろうか”という提案をいただいて、この曲の温かみが出たアレンジになりました。弾き語りだと、ちょっと切なさが出てしまうような気がして。──たしかに。ちなみにラブソングは、アルバムの要素として入れておきたいものですか?ハナフサ:『バートレット』と『結晶』では、ドラマに向けて書き下ろしたラブソングが入っていたんですよね。もともとラブソングを常に書いているタイプではなかったんですけど、書き下ろしを経て、身近な目線だったらラブソングも書けるかなと思う瞬間がたくさんあって。そのほうが恋愛以外にも受け取れるし、自分としてもいろいろ解釈が出来るので、書きやすくなりました。実はすごい失恋ソングも書いていたりしたんですけど、結果的に今回のアルバムに合うのはこの子たちでしたね。──「栄光に向かって」は、オリンピックにインスパイアされて生まれた曲だそうですが?ハナフサ:最初は夏の曲をっていうくらいのざっくりしたところから始まったんですけど、ちょうどオリンピックや甲子園でスポーツが盛り上がる時期だったので、がっつりスポーツというテーマに向き合って書きました。選手はもちろん、応援する側の気持ちを音楽でひとつにしたいというイメージでしたね。アレンジでさらに疾走感を出していただいて。──ストリングスが声に合っていて爽快感がありますよね。歌っていても気持ちいい曲なのでは?ハナフサ:はい。キー設定もあまり高くせず、自分の得意な余裕のある音域で作っていったので。すごく歌いやすいし、歌っていて楽しい曲ですね。──さらに、ミュージックビデオを母校の関西大学のグラウンドで撮影したそうで。どういう経緯で実現したんですか?ハナフサ:スポーツの応援歌のミュージックビデオということで、どこで撮ろうか考えている時に関大のグラウンドを思いついたんです。関大のグラウンドって、結構豪華で設備が整っているんですよ。それで撮影に借りられないか相談したら…私は大学在学中からシンガーソングライターを始めたので、以前から大学側が応援してくれていたというのもあって、いろいろ調整していただいて実現しました。滅多にないことのようで有り難かったですね。在学中は、撮影に使用したグラウンドには足を踏み入れたことがなかったので、あまりの大きさにびっくりしました。──そこで後輩たちが頑張っているかと思うと、場所自体にメッセージを感じますよね。開放感あふれる映像に仕上がっていますが、実際にグラウンドでパフォーマンスしてみていかがでしたか?ハナフサ:母校に帰ってきた瞬間に、“ただいま”みたいな気持ちになって。グラウンドで繰り広げられるスポーツがもっと盛り上がっていけばいいなと思いながら、その場所に立たせていただきました。◆インタビュー【3】へ◆インタビュー【1】へ戻る──そして、アルバムの最後は「アステリズム」というバラードで締め括られます。力強くも切なさを感じるエンディングですが、最後に入れる曲として作ったんですか?ハナフサ:最初は特にそう思っていなかったんですけど、アレンジが上がってきた段階で“この曲で締め括るのが絶対いい”って自然と見えてきました。空に旅立って会えなくなった人へ向けたイメージで書いていたんですけど…そこまで重く捉えてもらう必要はなくて。聴く人によっては、ちょっと距離が離れている人にも当てはめてもらえるくらいの温度感にしたかったんですけど。──なるほど。ハナフサ:小さい頃におばあちゃんが亡くなって、そこから何かあるたびにおばあちゃんに手を合わせたりしていて。どうしても月日とともに思い出は薄れていくけど、ずっとどこかで見守ってくれていると感じていたから頑張れたことがあったんですよね。今の私でもそうなんだから、これから大人になるにつれて、もっといろんな人との別れがある中で、別れに悲しさ以外のものを見つけたくなる時が来るんじゃないかなって。過ぎ去ったからってすべてがなくなるわけじゃない。どこかで“今があるのは過去があったからだ”と認められるような、そんな曲を書きたかったんです。──壮大なサウンドで、歌もすごく力強いですよね。ハナフサ:この曲は、レコーディングで一番苦戦しました。いざ向き合ってみると、自分の中で思い描いていたよりも重たくて…“どうやって歌ってたっけ?”みたいな感じになってしまって。自分の中でグッと力を入れれば入れるほど苦しい曲になってしまうので、そのバランスが難しかったですね。それと…そのレコーディングを終えたあとに、愛犬が亡くなったんです。もし愛犬が亡くなったあとにこの曲のレコーディングが残っていたら、たぶん気持ちが入りすぎて歌えていなかったと思います。タイミング的に、私の中でちょっと重たい曲にはなりました。──そうだったんですね。聴く側としては、すごく重く捉えることもできるし、その哀しみを乗り越えたことのある人も共感できそうですし、聴く人の気持ちによって印象が変わりそうだなと。ハナフサ:そういう歌であればいいなと思います。気分によって聴く曲を変えてもらうのもいいんですけど、聴く時期によって、その曲の色の変化を楽しんでもらえたらすごく嬉しいですね。──改めて、いろんな感情が詰まったアルバムになりましたね。ご自身としては、完成したアルバムを聴いてどんな感情が残りましたか。ハナフサ:アルバムが出来て、自分自身のことをちょっと認めてあげることができたかなと思います。きっと、誰しも肯定されたい気持ちはあると思うけど、自分が無理している状態で肯定されてもうまく頷けないので。このアルバムが作れたことで、ちゃんと“自分でいいんだよ”という気持ちになれました。──アルバムツアーが11月から始まりますが、どんなライブにしたいですか?ハナフサ:今回はライブを増やしたいと希望して、それを叶えてもらったんです。ワンマンライブとツーマンライブを合わせながらやっていくんですけど、ツーマンライブはゲストの人のカラーと私のカラーが掛け合わされることによってまた新たな色が生まれるのが楽しみですね。両方を終えて、2025年4月に大阪のなんばHATCHでツアーファイナルになります。ツアーでの経験を踏まえて、最後は地元の大阪でしっかり私の色を出せるようにしたいです。──なんばHATCHは初めてですか?ハナフサ:初めてです! 観に行ったことのある会場ですし、キャパ的に次のステップなので。しっかりとここを埋めて、もっと全国にも広げていけるように頑張りたいです。取材・文◎後藤寛子撮影◎緒車寿一◆インタビュー【2】へ戻る◆インタビュー【1】へ戻る