9mm Parabellum Bulletが10月9日(水)20時より、YouTube Liveにてトーク番組『カオスの百年』vol.34を生配信する。

生配信には菅原卓郎が出演、10月23日に発売するアルバム『YOU NEED FREEDOM TO BE YOU』より「Baby, Please Burn Out」のMUSIC VIDEOが初公開される。配信前半では「Baby, Please Burn Out」のMUSIC VIDEOのディレクションや、今作のジャケット写真も手がけた西槇太一と河島遼太郎が、後半には配信前日の10月8日に新代田FEVERにて対バンを行うアルカラの3名がゲスト出演する。番組中には最新情報も発表される予定とのこと。

9mm Parabellum Bulletは今年結成20周年を迎えており、10月23日に通算10枚目となるオリジナルアルバム『YOU NEED FREEDOM TO BE YOU』をリリースする。そして、リリース後の11月からはF.A.D YOKOHAMAを皮切りに『9mm Parabellum Bullet Tour 2024-2025「YOU NEED FREEDOM TO BE YOU」』を開催。全22公演に及びツアーのファイナルは、結成記念日となる2025年3月17日(月)にKT Zepp Yokohamaにて『9mm Parabellum Bullet Tour 2024-2025「YOU NEED FREEDOM TO BE YOU」Extra~カオスの百年vol.21~』として、20周年イヤーの締めくくり、また21周年のスタートの日として開催される。