KISS OF LIFE、先行公開曲「R․E․M」MV公開…温かいメロディーと夢幻的な雰囲気

KISS OF LIFEの先行公開曲が公開された。本日(4日)、公式YouTubeチャンネルを通じて、KISS OF LIFEの3rdミニアルバム「Lose Yourself」の先行公開曲「R.E.M」のミュージックビデオが解禁された。自動車のトランクに座って、正面を見つめるNATTYを皮切りに、ひまわりを持って明るい笑顔で視線を奪うJULIE、部屋の中で灯りを覗くHANEUL、青空を見上げるBELLEの姿と共に、道路を自由に走るメンバーたちの姿が収められている。

彼女たちの日常的な姿を収めた映像と共に、先行公開曲「R.E.M」の柔らかいメロディーも公開された。グルーヴ感溢れるリズムと温かくて夢幻的な雰囲気が調和したサウンドは、KISS OF LIFEが披露する新たな感性を予告した。KISS OF LIFEの3rdミニアルバム「Lose Yourself」は、“自由”を超え、“没入”という新たなキーワードを絡めたアルバムで、先行公開曲「R.E.M」とタイトル曲「Get Loud」など、計7曲が収録される。発売するアルバムごとに多彩な音楽と限界のない実力を見せつけてきた彼女たちが披露する新たな音楽に、期待が集まっている。KISS OF LIFEは本日、先行公開曲「R.E.M」を公開し、15日の午後6時に各音楽配信サイトを通じて3rdミニアルバム「Lose Yourself」をリリースする。