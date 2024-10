22/7、13thシングル「YESとNOの間に」ジャケット＆収録曲公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■ジャケットイラストは、堀口悠紀子による描き下ろし

22/7が、13thシングル「YESとNOの間に」(10月30日発売)のジャケットイラストと収録曲を公開した。

今作も堀口悠紀子による描き下ろしイラストで、完全生産限定盤A/B/Cおよび通常盤のジャケットには、同楽曲がエンディングテーマに起用されているTVアニメ『ATRI -My Dear Moments-』の世界観を感じさせる、水中に漂う22/7のキャラクターたちが描かれた。

また、ATRI盤のジャケットには、アニメの主人公“アトリ”が起用されており、こちらも堀口悠紀子による描き下ろしイラストとなっている。

そして、CDの共通カップリングには、全員歌唱曲の「佐藤さん」を、形態別カップリングには、蛍光灯再生計画、晴れた日のベンチ、気の抜けたサイダーのユニット曲をそれぞれ収録。

10月12日には、13thシングル「YESとNOの間に」の発売を記念して、埼玉・イオンレイクタウンkazeにてリリースイベントの開催も決定している。

リリース情報

2024.10.30 ON SALE

SINGLE「YESとNOの間に」

<収録内容・曲順>

■完全生産限定盤A

1.YESとNOの間に

2.佐藤さん

3.赤いバラの理由(蛍光灯再生計画)

4.YESとNOの間に off vocal ver.

5.佐藤さん off vocal ver.

6.赤いバラの理由 off vocal ver.(蛍光灯再生計画)

Blu-ray 1:『22/7 Summer Live 2024 “Magic School Days ~月と地球のフィルハーモニー~”(2024.7.24)』

Blu-ray 2:『Making of “Magic School Days ~月と地球のフィルハーモニー~”』

■完全生産限定盤B

1.YESとNOの間に

2.佐藤さん

3.赤いバラの理由(蛍光灯再生計画)

4.YESとNOの間に off vocal ver.

5.佐藤さん off vocal ver.

6.赤いバラの理由 off vocal ver.(蛍光灯再生計画)

Blu-ray 1:『22/7 Summer Live 2024 “Magic School Days ~夏の夜空と最後の魔法~”(2024.8.31)』

Blu-ray 2:『Making of “Magic School Days ~夏の夜空と最後の魔法~ & 涼花萌 卒業コンサート ~もえぴよ♡ぴよぴよWonderland♡のtea party♡~”』

■完全生産限定盤C

1.YESとNOの間に

2.佐藤さん

3.赤いバラの理由(蛍光灯再生計画)

4.YESとNOの間に off vocal ver.

5.佐藤さん off vocal ver.

6.赤いバラの理由 off vocal ver.(蛍光灯再生計画)

Blu-ray 1:『涼花萌 卒業コンサート ~もえぴよ♡ぴよぴよWonderland♡のtea party♡~(2024.8.31)』

Blu-ray 2:『Making of “YESとNOの間に”』

■通常盤

1.YESとNOの間に

2.佐藤さん

3.声優になりたくて(気の抜けたサイダー)

4.YESとNOの間に off vocal ver.

5.佐藤さん off vocal ver.

6.声優になりたくて off vocal ver.(気の抜けたサイダー)

■ATRI盤

1.YESとNOの間に

2.佐藤さん

3.炭水化物祭り(晴れた日のベンチ)

4.YESとNOの間に off vocal ver.

5.佐藤さん off vocal ver.

6.炭水化物祭り off vocal ver.(晴れた日のベンチ)

Blu-ray:「YESとNOの間に」MV / 「YESとNOの間に」dance video / 『ATRI -My Dear Moments-』Non Credit Ending Movie

イベント情報

『「YESとNOの間に」リリースイベント』

10/12(土)埼玉・イオンレイクタウンkaze 1F翼の広場

アニメ『ATRI -My Dear Moments-』番組サイト

https://atri-anime.com/

22/7 OFFICIAL SITE

http://www.nanabunnonijyuuni.com/